Computación cuántica y criptografía

Un muy recomendable artículo de Reuters, «U.S. and China race to shield secrets from quantum computers«, explora la carrera entre China y los Estados Unidos por ser capaces de empezar a utilizar la computación cuántica para la ruptura de sistemas de cifrado criptográfico, por poder acceder a todo tipo de información de manera prácticamente ilimitada y, a la inversa, por plantearse cómo proteger sus repositorios de información estratégica de tecnologías capaces de descifrarla.

El artículo y la infografía que lo acompaña están en abierto y van un poco más allá de la simplicidad con la que muchos utilizan ese argumento de «en cuanto lleguen los ordenadores cuánticos, la criptografía no servirá para nada y todos podremos acceder a toda la información»: en realidad, la llamada criptografía cuántica no es ni tan sencilla ni tan inmediata como algunos pretenden plantear, no se reduce simplemente a un supuesto ataque de fuerza bruta con potencia ilimitada, y por supuesto, el avance de la tecnología ya propone modelos de computación post-cuántica capaces de resistir ese tipo de desarrollos (que, por otro lado, aún distan mucho de ser estables o de poderse utilizar de manera sistemática).

Hablamos de una disciplina de la que su proponente más representativo, Richard Feynman, llegó a decir «creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica», una aseveración que probablemente sigue siendo cierta hoy, treinta y seis años después de su muerte. Por supuesto, veremos avances en este ámbito y épocas como la actual, en la que las superpotencias intentan acceder a todo tipo de información cifrada con la idea, sobre todo, de poder almacenarla para descifrarla cuando los ordenadores cuánticos y las metodologías para ello estén suficientemente maduras. Algunos afirman, de hecho, que todo lo que circula cifrado por las redes – un porcentaje cada vez mayor de todo el tráfico, dada la popularización del protocolo HTTPS con actores como Let’s Encrypt, que permiten que hasta el tráfico que genera esta humilde página esté cifrado – podrá ser en algún momento descifrado, lo que lleva a algunos a obsesionarse por capturarlo todo para cuando ese día llegue. ¡Será por tráfico!

Sin embargo, debemos plantear una visión dinámica de la tecnología, y entender que en cuanto la criptografía cuántica alcance una cierta madurez, veremos la implementación, para todo aquello que lo justifique, de criptografía post-cuántica. Se suele hablar del llamado Q-Day como del día del advenimiento del descifrado de códigos mediante computación cuántica y algunos, de hecho, lo sitúan en algún momento entre el año que viene y mediados del siglo, pero se suele obviar el desarrollo de metodologías capaces de resistir el tipo de ataque planteado por la computación cuántica, un ámbito en el que ya existen numerosos desarrollos que no se implementan, simplemente, porque suponen un cambio complejo y aún no se consideran necesarios.

Llevo ya bastantes años teniendo que contestar, cada vez que menciono cualquier cosa relacionada con la criptografía, a la pregunta de qué pasará cuando la computación cuántica alcance la madurez, y mi respuesta siempre ha sido la misma: las tecnologías no maduran de un día para otro – y la cuántica mucho menos – y, cuando lo hacen, permiten a su vez apoyarse en su desarrollo para avanzar todas las disciplinas relacionadas. La objeción, por tanto, no es tan sencilla ni tan inmediata. Nos queda criptografía todavía para rato.