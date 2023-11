YouTube y las luchas imposibles

Según algunas publicaciones, la reciente ofensiva de YouTube contra los bloqueadores de publicidad ha desencadenado una oleada de cientos de miles de desinstalaciones de este tipo de extensiones de navegadores, sin duda una de las funcionalidades más útiles y necesarias para disfrutar de una experiencia de navegación razonable y, sobre todo, segura (hasta el punto de que el propio FBI los recomienda).

Las cosas claras: si quieres ver vídeos de YouTube sin sus enormemente molestos anuncios, eso es algo que vas a poder hacer siempre, y en ningún caso vas a tener que ser ingeniero de cohetes para hacerlo. En primer lugar, porque a pesar de los avisos y de la capacidad que YouTube tienen de detectar que no está siendo capaz de servir anuncios a un usuario cuando le envía los vídeos que ha solicitado, la compañía no ha hecho absolutamente nada aún al respecto más que poner esos avisos. Los vídeos pueden verse perfectamente bien con los bloqueadores de anuncios más populares instalados, y se trata simplemente de una campaña «informativa».

En segundo, porque hay otras formas de bloquear los anuncios, como por ejemplo, permitiendo su carga, pero no mostrándolo. Bienvenidos a Fadblock, una extensión que permite que el propietario del vídeo siga cobrando, pero que tú no veas el vídeo, y que el anunciante no consiga su objetivo de molestarte. Y si Fadblock, por la razón que fuese, desapareciese, aparecerían otros. Es lo que tiene la tecnología: que no se puede parar.

Lo que sí se puede parar son los modelos de negocio que los usuarios no quieren. Los usuarios han dicho a gritos que no quieren ser molestados con anuncios intrusivos cuando quieren ver un vídeo, y se han instalado bloqueadores para evitar esos anuncios molestos por centenares de millones. Que ahora venga YouTube y demuestre que eso ya está provocando un problema a su modelo de negocio no quiere decir que eso sea malo en sí, sino que su modelo de negocio está mal planteado, y que tendrá que replanteárselo con otros parámetros.

Los anuncios de YouTube son infumables e insoportables. Los anunciantes que se anuncian en YouTube son compañías estúpidas que saben perfectamente que la reacción que provocan sus anuncios es la de soltar un taco cada vez que te aparecen y acordarte de todos los muertos puestos en fila del imbécil que decidió pagarlos, pero por la razón que sea, siguen creyendo en esa estupidez de «la publicidad que funciona es la que molesta». Pues no, cariño: si me molesta, encontraré la forma de evitarla, no tengo por qué aguantarla.

Recuérdalo: en internet, debes sentirte como si mandases tú. Si hay cosas que no quieres ver, no las veas, nadie debería poder obligarte. Ese fue su principio fundacional, y así debería ser siempre: una red al servicio de los usuarios y de aquellos que quieren compartir información. La «magia» ocurre en tu ordenador, y deberías poder controlarla. Si no tienes esa sensación, es simplemente que no lo estás usando bien. Aprende.

This article is also available in English on my Medium page, «Why YouTube is fighting a losing game over advertising»