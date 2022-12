Bloquea la publicidad: lo dice el FBI

La adopción de bloqueadores de publicidad a nivel mundial sigue creciendo de manera pronunciada, supera ya los 300 millones en ordenadores y los 530 millones en móviles, y se encuentra ahora con un aliado inesperado: el FBI norteamericano, que en una de sus alertas oficiales, recomienda el uso de bloqueadores de publicidad para reforzar la ciberseguridad personal de los usuarios y evitar hacer clic en los cada vez más anuncios fraudulentos que puedan conducir a estafas o a esquemas fraudulentos.

Un uso de la publicidad que no debería sorprendernos si tenemos en cuenta el absoluto pragmatismo de unas compañías, Google o Facebook sobre todo, que no tienen ningún reparo en aceptar cualquier cosa, venga de donde venga, que les pueda proporcionar ingresos. Basta recordar los inicios de Google hace muchos años, cuando no tenía el más mínimo problema en enriquecerse con anuncios de dialers que no eran más que estafas a usuarios sin experiencia, su comportamiento actual permitiendo todo tipo de anuncios en su red, o el acuerdo que ha permitido a Facebook enterrar el escándalo Cambridge Analytica, posiblemente una de las mayores manipulaciones electorales de la historia, a cambio de 725 millones de dólares.

En efecto: a través de la publicidad en internet pueden llegarte cosas como estafas, virus, trackers, robos de información, y muchas, muchas más cosas malas. Cada día más, bloquear la publicidad no es ya un acto de rebeldía, de protesta contra formatos intrusivos o de protección de la productividad personal, sino una simple decisión de seguridad. Piénsalo ya no cuando te lo instales tú, que si estás leyendo esto seguro que ya lo tienes, sino cuando lo instales en el ordenador de tus padres o de otros usuarios con menos experiencia en este tipo de cuestiones: no estás simplemente librándoles de un engorro que cada poco tiempo les impedirá leer un artículo porque se les despliega basura que se lo impide o porque evitarán estúpidos y molestísimos vídeos con sonido preactivado, sino que además, estás protegiéndolos de ataques malintencionados de todo tipo.

De ahí que las iniciativas recientes de Google destinadas a sabotear el uso de bloqueadores de publicidad redefiniendo las piezas del ecosistema publicitario y apoyándose en el dominio que tiene con su navegador Chrome sea no solo una jugada completamente denunciable desde el punto de vista de la legislación antimonopolio, sino además, una completa irresponsabilidad. Que el negocio de Google siga dependiendo de la publicidad como depende no quiere decir que todos los usuarios de la web deban estar sujetos a un modelo de negocio no solo generalmente molesto y odioso, sino también a una absoluta pérdida de privacidad y a una vulnerabilidad extrema.

¿Qué debes hacer como usuario? Primero, abandona Chrome. Utilizar el navegador que utiliza el 65% de los usuarios es, en primer lugar, peligroso, porque todos los delincuentes tienen un gran incentivo para buscar vulnerabilidades en él; y segundo, un problema para tu privacidad si además la compañía que lo desarrolla vive fundamentalmente de la publicidad. Segundo, instala un bloqueador de publicidad: AdBlock, AdBlock Plus, Ghostery, uBlock Origin o algún otro. Ganarás no solo una navegación mucho menos molesta que te librará incluso de los anuncios en YouTube, sino además, potencialmente más segura. Y si además se lo recomiendas o se lo instalas a otros usuarios con menos experiencia que tú, estarás de paso haciendo tu buena obra del día. Y no lo digo yo: lo dice hasta el FBI.