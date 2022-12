¡¡Felices fiestas!!

Como me considero un profesor de innovación que no abomina en absoluto de las tradiciones y que, además, tiene una especie de fetiche personal con los hábitos, procedo, como todos los años desde hace ya un buen montón de ellos, a felicitaros las fiestas a todos desde mi versión corporativa de profesor de IE University utilizando alguna de sus felicitaciones, y a desearos un muy feliz 2023.

Un año en el que mi plan más importante será, previsiblemente en torno a principios de febrero, convertirme en abuelo, una tarea completamente nueva para mí y para la que pienso entrenar mucho y muy bien. Uno no «se hace abuelo», «lo hacen abuelo», pero la tarea de malcriar profusa y sistemáticamente a un nieto es una que debe hacerse a conciencia y con mucho método! Cuando empecé a escribir en esta página, mi hija era una niña de ocho añitos: ahora me va a convertir en abuelo, buena metáfora del tiempo que llevo dedicado a un proyecto que empezó siendo una simple forma de mantener ordenada mi actividad sin tener que depender de más editor que mí mismo, que se convirtió en una manera de mantenerme rabiosamente actualizado para mis clases y conferencias, y que ahora es, simplemente, una forma de vida, un hábito ya enormemente arraigado que en muchos sentidos me identifica, y que da forma a muchas de las cosas que hago.

Como bien sabéis y – espero – entendéis, esta página no intenta sentar cátedra de nada, porque sería imposible tratar de hacerlo en tantos temas como los que toco habitualmente. Pretende simplemente (que no es poco) generar ideas, sugerir temas, plantear cuestiones, llevar a la reflexión, ofrecer recursos… o todo a la vez. Todos los que pasáis por aquí y leéis con cierta regularidad entendéis perfectamente que nadie sabe de tantas cosas como las que se cubren todos los días aquí, simplemente no es posible. Por eso hay que entender la página como el producto de un profesor de innovación, un ámbito completamente transversal que tiene necesariamente que cubrir muchísimos temas en su temario. Teniendo en cuenta eso, lo que intento es coleccionar buenas referencias, estructurarlas de alguna manera que, a lo largo de los años, se ha consolidado con un cierto método, con una forma de hacer las cosas, con unos principios éticos personales que considero muy importantes y que intento asegurar y blindar metódicamente, y que además, tiene el detalle de devolverme feedback y reacciones de todo tipo. Si además a alguien le sirve para mantenerse al día, para pensar un poco, para descubrir alguna cosa o para pasar un rato entretenido, me alegro un montón. A mí sí me sirve, mucho, y por eso sigo aquí. Os lo he dicho en muchas ocasiones: no escribo para que me lean, para que me leáis… escribo para mí. Pero que me lean y me contesten lo hace mucho más entretenido, más interesante y más viable.

Además, como plan para este año, estoy también dándole vueltas a la idea de un nuevo libro, en el que trataré de recoger lo que creo que va a ser la evolución de la red que conocemos, los conceptos y cuestiones que creo que hay que asimilar y entender para poder orientarse en ella, y las transformaciones que seguramente conllevará, que serán muchas.

Como siempre, agradeceros a todos que sigáis un año más pasando de forma más o menos puntual por aquí: a los que lleváis casi tantos años como la propia página, o a los que me habéis conocido y os habéis incorporado a lo largo de este año. A los que comentáis habitualmente o a los que preferís leer desde la barrera, sin dejar más rastro que la mínima traza y el crecimiento de un dígito que recogen las estadísticas de Google Analytics o de Medium cada vez que entráis. A los que leéis en español, y a los que leéis en inglés. A los que estáis de acuerdo y a los que no lo estáis (aunque siga pensando que los que no están de acuerdo nunca con absolutamente nada de lo que yo diga, que los hay, deberían hacérselo mirar un poquito :-)

Por lo demás, esperemos que el 2023 nos traiga algo más de tranquilidad que el 2022: menos guerra, menos crisis económica (aunque desgraciadamente todo parece presagiar lo contrario), y más descarbonización y avance en lo que sigo creyendo que es nuestro principal desafío como especie. Pero sobre todo, que nos traiga salud y vida, mucha vida de la que vale la pena vivir.

Mis mejores deseos para todos, mi agradecimiento, y un año más, un abrazo fuerte de esos que se nota que se dan con sinceridad.

¡Felices fiestas!!