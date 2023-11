Los aviones eléctricos, la tecnología y sus reglas

Me ha llamado la atención, en un tema tan complejo y lleno de aristas como el de la electrificación de la aviación, encontrarme un modelo, el CX300, de una compañía, Beta Technologies, alimentado exclusivamente mediante batería, que puede desplazar a cinco personas y desarrollar una autonomía de más de 620 kilómetros, unas prestaciones que se consideraban difíciles de alcanzar.

En aviación eléctrica, el problema casi siempre es el mismo: las baterías pueden, efectivamente, alimentar los motores de un avión, pero su peso restringe la autonomía de los aparatos. A partir de ahí, lo habitual es que la mayoría de los ingenieros aeronáuticos y otros profesionales lleven a cabo un análisis estático y prácticamente den el tema por perdido, ignorando una de las reglas básicas de la tecnología: que toda tecnología tiende a evolucionar para hacerse más barata y más eficiente.

En este sentido, las cosas en aviación eléctrica están pasando muy rápidamente de los escenarios prácticamente de fantasía, a la realidad. el mencionado CX300 de Beta Technologies no es simplemente un prototipo, sino que está ya completamente certificado para volar y ha recibido ya sus primeras órdenes de compra de aerolíneas interesadas como Air New Zealand, que consideran la descarbonización del transporte aéreo una necesidad cada vez más acuciante. Compañías como United o EasyJet están anunciando sus primeras rutas comerciales en aviones eléctricos para 2026, y países como Dinamarca o Suecia han anunciado planes que se estimaron ambiciosos para la descarbonización total de sus vuelos internos.

Pero la realidad es que, a medida que la tecnología de las baterías avanza, vamos viendo más y más compañías interesarse por una tecnología que va, lógicamente, cobrando su sentido. Para vuelos lógicamente cortos primero, pero cada vez más, para distancias que van pasando a ser más largas y volúmenes transportados mayores. Y es que, además del interés por la descarbonización y de unos niveles de presión social y política sobre el tema que van haciéndose más elevados, estamos ante un fin supuestamente más próximo de las subvenciones a los combustibles aéreos – que fueron fundamentales para posibilitar el modelo low-cost y convencer a muchos destinos turísticos – y ante la necesidad de compensar unos créditos al carbono que encarecerán la actividad considerablemente. Si añadimos la mayor simplicidad y el menor coste del mantenimiento de los aparatos eléctricos, empezamos a ver una especie de tormenta perfecta que podría dar como resultado que la descarbonización del transporte aéreo vaya tomando carta de realidad. No será mañana, pero será, y además, en un plazo razonable.

Al final, lo de siempre: los análisis estáticos en tecnología y el convencimiento pleno de que algunas variables nunca van a evolucionar desde que las estudiaste en la universidad son malos compañeros de viaje para quienes tienen que tomar decisiones de adopción. Juicios de valor absolutos, a menudo radicales o que descartan tendencias por todos conocidas con trayectorias comprobables deben funcionar como una señal de alarma. Ten cuidado con ellos.

This article is also available in English on my Medium page, «Who said electric air transportation would never fly?»