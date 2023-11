Asimilando la enshittification…

Hoy ha sido un día interesante: un grupo de mis alumnos del MBA de este año en IE University han hecho una presentación en clase sobre la enshittification aplicada a Amazon – les había asignado el ya famoso artículo de Cory Doctorow como lectura recomendada.

La presentación me dio para reflexionar un poco, gracias a mi privilegiada atalaya de profesor que lleva ya muchos años utilizando el caso de Amazon en clase, sobre cómo han ido evolucionando las percepciones de la compañía a lo largo de los años, desde las primeras clases en las que a los alumnos prácticamente solo les faltaba hacer la ola cuando salía una foto de Bezos en la presentación, hasta ahora, que identifican la compañía con ese fenómeno de pérdida de valores, de confusión de prioridades y de orientación miope y cortoplacista a los resultados.

Pero si esa fue mi mañana de hoy, por la tarde me encontré con esta interesantísima lectura en la página personal de Ian «Hixie» Hickson, un conocido y prestigioso ingeniero de software de Google, en la que reflexiona sobre sus dieciocho años en la compañía en la que dejó de trabajar ayer por baja voluntaria, y cómo ha ido cambiando la cultura y los valores en ella, desde aquella empresa profundamente idealista y con una misión clara, hasta lo que es hoy, que refleja una casi total ausencia de principios y de brújula moral. Según sus palabras,

«The deterioration of Google’s culture will eventually become irreversible, because the kinds of people whom you need to act as moral compass are the same kinds of people who don’t join an organization without a moral compass.«



(El deterioro de la cultura de Google eventualmente se volverá irreversible, porque el tipo de personas que se necesitan para actuar como brújula moral son las mismas que no se unen a una organización sin una brújula moral.)