Los combustibles fósiles y el elefante en la habitación

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «Eliminar los combustibles fósiles» (pdf), y trata de plantear el auténtico elefante en la habitación de la transición energética, el problema que todos intentan obviar, pasar por alto o, sobre todo, posponer: que si no eliminamos el uso de los combustibles fósiles en un tiempo anormalmente corto, la emergencia climática será completamente imposible de detener, y estaremos hablando de las últimas generaciones de humanos capaces de vivir sobre este planeta.

La emergencia climática – o, como dice el director mundial de sostenibilidad de Volvo, la catástrofe climática – no puede ser discutida, sobre todo porque la pobreza de los argumentos de los negacionistas se opone a una brutal acumulación de conocimiento científico que demuestra que está ocurriendo y a las evidencias que lo demuestran en forma de un incremento brutal de la frecuencia de incendios, inundaciones, huracanes, olas de calor y desastres climáticos de todo tipo.

Pero sobre todo, más allá de la evidencia de que estamos ante una catástrofe climática, es importante entender que eliminar gradualmente los combustibles fósiles es el único camino a seguir si queremos limitar el calentamiento global y mantener a las personas a salvo de ella. Y que en ese sentido, es fundamental actuar sobre dos palancas: la generación de energía y el transporte, sobre todo, teniendo en cuenta el brutal efecto multiplicador de la tecnología más extendida: el automóvil de combustión interna. Cualquier cosa que incida en un retraso de la retirada de esa tecnología es, probablemente, la palanca más importante que contribuye a que nuestro futuro sea el peor imaginable.

De ahí que el hecho de que más de ciento treinta compañías, entre las que se encuentran algunas tan conocidas como Astra Zeneca, Ikea, Nestlé, Unilever o Volvo firmen una declaración pidiendo a los líderes mundiales que eliminen gradualmente los combustibles fósiles, que se presentará en la próxima cumbre del clima en Dubai, sea tan importante. Hablamos de compañías que ya están haciendo su parte, pero que entienden que solo se puede contribuir de manera efectiva al fin de los combustibles fósiles si se parte de una acción gubernamental regulatoria contundente, que evite las presiones que las compañías petroleras y muchas de las de automoción plantean en sentido contrario.

Los combustibles fósiles nos trajeron a donde estamos, tanto en sentido positivo con un progreso notable, como en el negativo, con unos niveles de concentración de dióxido de carbono mucho más elevados de los que deberíamos tener. El incremento de esa concentración es la verdadera variable a monitorizar, y la que nos condena a una catástrofe si no la detenemos. En este momento, con 419ppm, estamos ya en la fase de desestabilización catastrófica, y de ahí las catástrofes climáticas que estamos viviendo, que se han convertido en una lotería que, el día que te toca, de puede matar o arruinar llevándose por delante todo tu patrimonio. Si rebasamos los 425ppm, estaremos entrando ya en la fase de desestabilización climática irreversible, y si superamos los 600ppm, ya en la de nivel de extinción, que todos entendemos claramente lo que significa. Dada la progresión que llevamos, me parece que seguir posponiendo determinadas cosas es, como mínimo, irresponsable, cuando no directamente estúpido.

¿Es posible salir del Piroceno, de la era en la que los humanos se dedicaron a quemar cosas? Tecnológicamente, es perfectamente posible. Tenemos la tecnología suficiente para abastecer todas las necesidades energéticas de la sociedad de forma limpia, simplemente con energía solar, eólica y almacenamiento. Esas tecnologías, además, han abaratado su coste en porcentajes descomunales, en un 99% y un 97% respectivamente a lo largo de las últimas décadas. De hecho, esas cifras hacen que la energía nuclear se vuelva directamente irrelevante e innecesaria, en una opción sin sentido.

No aprovechar esa evolución tecnológica es, de nuevo, una estupidez. Y no hacerlo para beneficiar a corto plazo a unas industrias que han demostrado su voluntad de querer matarnos a todos para seguir ganando dinero a corto plazo es ya directamente criminal. Tengámoslo en la cabeza, y exijamos a nuestros gobernantes que utilicen el sentido común y restrinjan lo que tienen que restringir ya, no dentro de una década, porque lo que se restrinja dentro de una década ya no va a tener ningún sentido. Saquemos al elefante de la habitación de una maldita vez, y hagámoslo pronto.

The original Invertia article is also available in English on my Medium page, «Eliminating fossil fuels: it can be done, and must be done«