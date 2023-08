Medium Day: hablando sobre profesores y creación de contenidos

Hoy día 12 de agosto se celebra el Medium Day, una conferencia abierta y gratuita bajo registro organizada por Medium para hablar de temas como tecnología, negocios, cultura o creatividad a través de sus autores.

Mi participación se concreta en dos eventos: una conferencia de media hora a las 16:00 (hora de Madrid, CET) titulada «How to succeed as an academic on Medium« (el enlace solo funcionará si has pasado antes por el proceso de registro), y un panel de 45 minutos con otros profesores a las 20:00, titulado «The professors are in: how Medium can help academics spread their ideas and build their following».

Medium es, tras Blogger en 2003 y Twitter en 2006, la tercera creación de Ev Williams que claramente impacta mi vida y mi forma de hacer las cosas. Fue precisamente el seguir a Ev lo que hizo que yo descubriese Medium prácticamente en el momento de ser anunciada, en 2013. La fecha coincidió cuando yo acababa de cumplir diez años como creador de contenidos en español, cuando llevaba ya un cierto tiempo dando clase en IE University únicamente en inglés, y con el IE tan interesado como yo en que mi creación de contenidos diaria pudiese tener lugar también en ese idioma. En ese momento valoré brevemente la posibilidad de crear una versión de mi página en inglés, pero rápidamente, tras unas pocas pruebas, comprobé que Medium me proporcionaba mucha más visibilidad, mucho mejor SEO y más exposición a la comunidad angloparlante de la que yo podría haber soñado con conseguir en mi página jamás.

Cuando Medium, en marzo de 2017, lanzó su suscripción, no me lo pensé ni un instante y empecé a pagarla. Es, sin duda, la más rentable de todas mis suscripciones, la que más satisfacciones me da y la que, además de proporcionarme un lugar para mis contenidos, me genera un flujo estable de artículos de calidad de otros autores todos los días. Medium cuida al autor, le ofrece una plataforma cómoda de la que puede salirse en cualquier momento si lo desea, no mancha su contenido con publicidad, y no lleva a cabo más control editorial que el que marca el más elemental sentido común.

Mi creación de contenidos responde fundamentalmente a un interés: el poder estar suficientemente actualizado como para poder dar clase al nivel que considero necesario al tipo de alumnos que tengo, que son extremadamente exigentes y tienen muy buenas razones para serlo. Esa fue la razón por la que empecé en 2003, por la que tomé la decisión de escribir diariamente, y por la que sigo escribiendo. No soy un creador de contenidos al uso: el tráfico o los Likes me dan igual – prefiero, lógicamente, tenerlos a no tenerlos, pero no son para nada el objetivo de lo que hago. No tengo publicidad, no vendo mis contenidos a nadie, y de hecho, todos los días bloqueo varios mensajes que me proponen que ponga publicidad o que escriba artículos patrocinados.

Mis artículos on como son precisamente por eso: lo que busco es una manera de que mis alumnos puedan utilizarlos para entender los temas de los que trato, pero no poniendo el foco en mi opinión, que después de todo es simplemente eso, una opinión, sino en los enlaces que la acompañan y documentan. Enseño a mis alumnos a dudar de todo y a no creerse nada por el hecho de que lo diga yo, su profesor o el influencer de turno, y a llevar a cabo su propia investigación en los temas que les interesen. Eso me fuerza, además de a escribir todos los días, a tener una sólida rutina de como documentalista, y a mantenerme en una amplia gama de temáticas, porque lo que enseño, la innovación, está en todas partes, en todas las industrias y en todos los temas.

La conclusión es clara: no sé si «he triunfado» o no en Medium, pero sí sé seguro que conseguir el nivel de visibilidad que actualmente tengo en inglés era mucho más difícil que hacerlo en español, donde se debía fundamentalmente al hecho de haber llegado pronto a la fiesta. En inglés hay mucha no, muchísima gente que escribe sobre temas parecidos a los míos y que lo hace igual o mejor que yo, lo que genera una dura competencia por la atención. Si este modesto académico que pretende escribir de la forma más neutral posible – obviamente, con mis opiniones, pero jamás escribiendo para contentar a nadie o al servicio de nadie – ha conseguido tener casi sesenta mil suscriptores y ser citado en numerosas publicaciones de forma habitual en el mundo angloparlante, se lo debo fundamentalmente a Medium.

Si queréis ver cómo cuento estas cosas y otras, ya sabéis.