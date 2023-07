Noruega sí que sabe

Demostrando un gran criterio y un interés por proteger la privacidad de sus ciudadanos, Datatilsynet, la autoridad noruega de protección de datos, ha ordenado a Meta que deje de mostrar a partir del próximo día 4 de agosto a los usuarios en Noruega ningún tipo de anuncio personalizado en función de su actividad online o de sus ubicaciones estimadas tanto en Facebook como en Instagram.

La prohibición, que conlleva que estas redes únicamente podrán utilizar la información explícita presente en los perfiles de los usuarios, pero ningún tipo de información implícita, durará tres meses, tras lo cuales se reevaluará para dar a la compañía la posibilidad de reanudar la actividad, pero si y solo si ha encontrado y ofrece una manera de procesar legalmente los datos personales y otorga a los usuarios la posibilidad de optar por no recibir publicidad hipersegmentada basada en el seguimiento.

La compañía está obligada a interrumpir, por tanto, todo tipo publicidad segmentada que utilice información que deduzca de los usuarios, y en caso de no hacerlo deberá pagar una multa diaria de un millón de coronas noruegas, unos 89,500 euros. La orden se produce tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 4 de julio, en la que se dictaminó algo que era completamente evidente: que Meta estaba recopilando ilegalmente datos de personas para dirigirles anuncios hiper-personalizados sin su consentimiento explícito, en función de lo que denominaba «interés legítimo» de la compañía. Pues no, no es en absoluto «legítimo» que utilices toda la información que seas capaz de capturar para revenderla a terceros y mostrarme anuncios basados en ella. No solo no es «legítimo», sino que es una completa aberración, y si lo intentases hacer fuera de la red, sin duda te partirían la cara día sí y día también.

El regulador noruego es la primera autoridad de privacidad europea que restringe severamente el negocio basado en datos de Meta tras el veredicto del tribunal superior de la Unión Europea, pero sin duda no va a ser el último: lo mínimo que pueden hacer el resto de países es aspirar a proteger a sus ciudadanos e impedir que la actividad de una compañía claramente predatoria y a la que nunca consentimos más que a través de un acuerdo de términos de servicio que nadie se leyó, siga robando la información y vendiéndola a todo anunciante que desprecie la ética lo suficiente como para comprarla. No lo olvides: cada vez que ves un anuncio en Facebook o en Meta, te lo está mostrando una compañía que ha pagado para que te espiasen en todo lo que escribes, lo que ves, lo que te hace reaccionar o lo que se puede intuir de ti en función de todo tu comportamiento en una red que comprende Facebook, Instagram, WhatsApp y un montón de páginas de todo tipo a lo largo de toda la red que tienen instalados complementos de Meta: la mayor red de espionaje jamás creada, solo para conseguir que hagas clic en un puñetero anuncio.

El escenario para Meta se complica: mientras en los Estados Unidos sigue, curiosamente, siendo perfectamente legal espiar a los ciudadanos en absolutamente todo lo que hacen y utilizar la información de cualquier cosa, desde su salud a sus preferencias políticas o religiosas pasando por cualquier otra variable imaginable para administrarles anuncios de todo tipo, en Europa esa actividad va a pasar a ser ilegal – como en realidad siempre debió serlo, y por tanto, la actividad publicitaria de Meta perderá muchísimo valor. Ya está disponible, además, una herramienta relativamente sencilla para que los ciudadanos europeos puedan oponerse al uso de publicidad hiper-segmentada en sus cuentas, algo que recomiendo hacer a todo aquel que otorgue un valor a su privacidad.

Bienvenido sea el sentido común.

This post is also available in English on my Medium page, «Norway strikes a blow for Meta users’ privacy»