Satélites e infraestructuras de comunicaciones: el interesante caso de Indonesia

El gobierno de Indonesia ha contratado a SpaceX para el lanzamiento de un satélite de comunicaciones destinado a proveer de conectividad internet a todos los rincones de su archipiélago, un reto tecnológico sumamente complejo dadas las particulares características del país, con su población repartida entre un total de 17,508 islas.

En realidad, dos tercios de los 280 millones de habitantes de Indonesia tienen ya un acceso a internet de calidad muy razonable, un requisito fundamental para cualquier país que quiera modernizar y desarrollar su economía en estos tiempos. Pero eso se debe, fundamentalmente, a que la estructura de la población en el país está fuertemente concentrada en la isla de Java, con una densidad de población desmesuradamente elevada, mientras que muchas otras de sus islas presentan poblaciones meramente testimoniales a las que resulta muy difícil dotar de conectividad mediante las infraestructuras tradicionales de las compañías de telecomunicaciones.

Lo que ocurre es que el país, enorme, muy versátil y con un fuerte crecimiento económico, ha sido consciente de cómo SpaceX, gracias al planteamiento de fortísimas economías de escala, ha sido capaz de abaratar los costes de lanzamiento de satélites, y ha decidido aprovecharlo para poner en órbita un satélite que conectará zonas que, mediante cables submarinos, habrían tardado más de diez años en poder ser conectadas. La solución adoptada por el gobierno indonesio no es especialmente innovadora: simplemente supone una reducción de costes con respecto a lo que otros muchos países han llevado a cabo anteriormente lanzando sus propios satélites de comunicaciones.

En la práctica, ese mismo gobierno podría, con ese mismo proveedor que ha utilizado para el lanzamiento del satélite, haber planteado una solución muchísimo más barata y disruptiva: utilizar las antenas de Starlink para dotar de conectividad a estas zonas remotas, del mismo modo que se hace en las devastadas ciudades o en el frente en la guerra de Ucrania, o en cada vez más sitios. Hasta yo mismo, en la conectada España, me empiezo a plantear si me interesa seguir manteniendo una triste conexión de cobre con unos 4Mbps reales en mi casa de vacaciones que además pago todo el año aunque no la utilice, o si adquirir una de esas antenas que puedo conectar y pagar únicamente el tiempo que paso allí, y que me ofrecería una velocidad de conexión media de 100Mbps.

Con una porción aún muy escasa del total de satélites que Starlink espera desplegar, cuatro mil sobre un total posible de cuarenta y dos mil, la compañía de SpaceX está logrando cada vez más convertirse en una alternativa para la conexión de lugares que, por su orografía o circunstancias, resultan difíciles de conectar mediante las infraestructuras de las compañías de telecomunicaciones tradicionales. Un equipo de unos trescientos euros y un coste de conexión mensual de sesenta y cinco – sensiblemente menores que los noventa y nueve que empezó costando en sus inicios – es algo que, aunque aún sea caro en comparación con su alternativa terrestre, puede compensar si puedes encender y apagar tu antena y dejar de pagar los meses que no la utilizas, como es el caso, y sobre todo, es una solución buena en casos en los que la fibra, simplemente, no llega a tu casa porque a las compañías de telecomunicaciones no les salen las cuentas.

Hace años, un teléfono por satélite era un lujo muy caro que únicamente compensaba si eras un aventurero que se movía por zonas de conexión imposible. ¿Será el satélite, en un futuro, la forma habitual en la que muchos usuarios reciban su acceso a las telecomunicaciones? ¿O se limitará a zonas aisladas y de conexión difícil? ¿Llegará Starlink a disputar a las compañías de telecomunicaciones tradicionales, a esas que se empeñan en que las big tech paguen parte de sus costes, una parte significativa del mercado residencial, o seguirán los cables y la fibra siendo los protagonistas principales de ese segmento?

This post is also available in English on my Medium page, «How Space X’s Starlink could help emerging economies leapfrog traditional telecoms technology»