La mayor transformación tecnológica de la historia progresa adecuadamente

La imagen que ilustra este artículo muestra a un trabajador instalando paneles solares en un tejado, y es exactamente lo que llevo toda la mañana viendo por la ventana: cuando, hace aproximadamente un año, me decidí finalmente a instalar paneles solares, fui seguramente uno de los primeros en esta zona, pero desde entonces, no he parado de ver instalaciones en cada vez más casas. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Los paneles solares SIEMPRE tienen sentido.

Hasta aquí, eso sería simplemente una observación casual, completamente arbitraria y no especialmente representativa. Lo que ocurre es que, además, los datos demuestran que no es así: la inversión global en instalaciones solares supera a la llevada a cabo en la producción de combustibles fósiles por primera vez en la historia, y más y más países están acelerando sus instalaciones en lo que representa, muy posiblemente, la mayor transformación tecnológica de la historia de la humanidad.

El año pasado, el mundo construyó más capacidad de generación solar que todo el resto de las fuentes de energía combinadas, por encima de un TW, con un crecimiento del 20% anual sostenido ya durante décadas que supone que, en 2031, estaremos generando ya 6TW anuales. En términos de capacidad, eso supone que será ya mayor que el total combinado de carbón, gas, nuclear e hidroeléctrica. De hecho, ese ritmo supone que en el año 2050, los combustibles fósiles habrán sido completamente desplazados de toda la economía global, y no debido a prohibiciones ni a presiones, sino simplemente a su desventaja en costes.

Cada vez se construyen menos centrales contaminantes. Uno de los países más importantes cuantitativamente en el mundo, India, acaba de congelar todas las adiciones de centrales de carbón, y apuesta en su lugar por la suma de energías renovables más baterías. Una combinación con todo el sentido: primero, porque ambas tecnologías están sujetas a fortísimas e imparables economías de escala. Segundo, porque en realidad no hacen falta tantas baterías como afirmaban algunos. Y tercero, porque todos aquellos agoreros que firmaban que era imposible fabricar todos esos paneles, baterías y otras infraestructuras necesarias para la transformación estaban equivocados: hay materias primas más que suficientes para ello. Y cada vez más, además, se demuestra que en un mundo cada vez más recalentado y con la necesidad de utilizar mejor el agua, la mejor combinación es la de poner cultivos agrícolas bajo los paneles solares, la llamada tecnología agrivoltaica, lo que supone un uso del espacio mucho más racional.

Por supuesto, no solo es India: en todo el mundo saben matemáticas, e invertir en la instalación de infraestructuras de energía solar se convierte en algo simplemente lógico, ya seas Portugal construyendo la mayor planta solar de Europa, o pequeñas cooperativas reconstruyendo el tejido energético de Puerto Rico: las importantes economías de la energía solar valen para todo y para todos.

La combinación de energía solar, eólica y vehículos eléctricos supone la desaparición de la industria de los combustibles fósiles, algo que muchos pensaron que no verían jamás. Los vehículos eléctricos están avanzando en ventas y sustituyendo a los de combustión interna no debido a que los consumidores estén muy motivados por la lucha contra la emergencia climática, sino porque son simplemente mejores y más deseables desde un punto de vista estrictamente tecnológico, superando ya todos aquellos mitos absurdos sobre sus limitaciones.

Es la transformación eléctrica: vehículos eléctricos, bombas de calor para calefacción y agua caliente, hornos eléctricos para muchísima industria incluida la siderurgia, la metalurgia o la producción de cemento; y electrólisis del agua con producción de hidrógeno verde para la industria química, que posibilita la producción limpia de amoníaco, metales y plásticos. Si no apuestas por esa transformación, será simplemente el final de tu compañía, y no porque nadie vaya a cerrarla, sino porque no serás competitivo en costes. Si aún no lo has entendido, si aún eres de los escépticos… lee más, haz clic en los enlaces, y entérate antes de que sea demasiado tarde.