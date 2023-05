Hyundai se pone las pilas

El pasado miércoles, en Valencia, me subí a un taxi de un modelo que no conocía, y me sorprendió muy gratamente: además de ser eléctrico, era de manera evidente un vehículo diseñado desde sus principios más elementales como tal, no los habituales vehículos de combustión a los que simplemente les han «quitado el motor de combustión y lo han sustituido malamente por uno eléctrico como han podido» que me había encontrado hasta el momento en prácticamente todas las marcas de automoción tradicionales. No suelo hacer review de modelos de automóvil habitualmente y esto tampoco pretende serlo porque no he tenido oportunidad de probar el vehículo más allá de un simple trayecto en taxi, pero la verdad es que, en esa primera impresión, me llamó la atención.

El vehículo era un Hyundai Ioniq 6 2023, un sedán con el que no había tenido ningún contacto hasta ese momento, y el taxista que lo llevaba, su propietario, estaba absolutamente encantado con él. En el trayecto, me confirmó no solo que la autonomía del vehículo era más que suficiente para la actividad diaria como taxi, sino que además, tenía un coste de mantenimiento muy bajo – aunque afirmaba que, contrariamente a lo que ocurre con Tesla, las revisiones de la marca eran obligatorias si no quería perder la garantía, algo habitual en marcas tradicionales para poder seguir incentivando a su canal – y, sobre todo, que el diferencial entre el gasto en combustible y el gasto en electricidad convertía a esta alternativa en una opción completamente ganadora – el conductor, además, estaba encantado porque se había encontrado con que el ayuntamiento había puesto una estación de recarga gratuita al lado de su casa, lo que hacía que muchos días la electricidad le saliese completamente gratis :-)

Hoy me he encontrado una review de este modelo en Wired, y me ha parecido muy interesante. En diseño, además de ser un coche bonito y bien equipado, me generó esa impresión de «diseñado como eléctrico desde el primer momento». Interior espartano y con diseño claramente minimalista, maletero frontal pequeño, pero existente y creado con la clara intención de que ese compartimento no sea «el sitio que solo abres para ver el motor», que simplemente no está a la vista más allá de lo que necesitas para rellenar el lavaparabrisas. Una impresión que, como ya he comentado, no había tenido con otras marcas tradicionales, y que francamente, me alegro mucho de encontrarme por lo que implica de compañías de automoción reinterpretando el vehículo eléctrico, entendiéndolo como el futuro, y tratando de ofrecer una competencia a Tesla que el mercado, simplemente, necesita.

Por mucho que Tesla trate ahora de ofrecer vehículos cada vez más baratos y de incrementar su capacidad de fabricación, y que posiblemente se encuentre, tecnológicamente hablando, a una distancia del resto de compañías de entre cinco y diez años, es evidente que lo que mejor le puede pasar al mercado de la automoción es que vayan surgiendo competidores en todos los segmentos, y comenzar por el segmento de lujo es habitual – simplemente, porque siempre se trabaja más cómodamente con márgenes más elevados. Ioniq es una subdivisión del gigante surcoreano Hyundai establecida en el año 2020, y sus objetivos están en llegar a unas ventas de un millón de vehículos eléctricos anuales en el año 2025. Claramente, con Ioniq, Hyundai se ha puesto las pilas.

Este año, se prevé que uno de cada cinco vehículos vendidos en el mundo sea eléctrico. En pocos años, los vehículos de combustión, simplemente, desaparecerán del mercado, algo que hará que progresivamente vayamos respirando mejor en un mundo, además, sensiblemente menos ruidoso. No veo el momento. Una tecnología, la del motor de explosión, que tuvo su momento, pero que ha probado ser, en contexto, un error descomunal que ha tenido un enorme impacto en la crisis de supervivencia por la que ahora pasa nuestro planeta. Cuanto antes nos libremos de esa lacra y podamos volver a plantear la automoción de manera sostenible, mucho mejor para todos.