Hablando con algoritmos…

Una de las ventajas de la auténtica explosión cámbrica que estamos viviendo en el entorno de los modelos masivos de lenguaje (LLMs) generativos es la posibilidad de que todo el mundo los pruebe de manera habitual.

Existen un sinnúmero de ventajas en el hecho de acostumbrarse a considerar este tipo de modelos como parte del paisaje habitual, desde el hecho de ir adquiriendo familiaridad con su funcionamiento, hasta el de aprender a formular las preguntas adecuadas. Estamos hablando de tecnologías que vamos a encontrarnos hasta en la sopa: mejor familiarizarnos con su uso todo lo que sea posible, y no nos engañemos: saber usar algo de manera solvente no es abrir la página y hacerle una pregunta de vez en cuando, sino algo que va bastante más allá.

De los múltiples algoritmos que han ido surgiendo en los últimos meses, me llamó la atención desde un primer momento Perplexity.ai, y de hecho, lo he mencionado en algunas ocasiones: su nivel de disponibilidad, la posibilidad de poder utilizarlo sin necesidad de crear una cuenta, y sobre todo, su planteamiento de incluir desde un principio las fuentes utilizadas en cada respuesta, me pareció un esquema más atractivo que el del algoritmo que comenzó toda esta locura, el ubicuo ChatGPT.

De hecho, empecé a llevar Perplexity.ai habitualmente abierto en una pestaña del navegador, porque me parecía una buena manera de solucionar rápida y cómodamente determinadas dudas: como ya he dicho en numerosas ocasiones, no se trata de eliminar el pensamiento crítico y creernos a pies juntillas lo que diga el algoritmo, pero sí de que algunos resultados de determinadas búsquedas, sobre todo cuando se pretende un resultado rápido, puedan funcionar mejor en formato textual frente a la clásica página de resultados (SERP) con enlaces.

Ahora, Perplexity.ai acaba de presentar su app, por el momento, únicamente para iPhone. Según su página, al menos ahora, está aún en beta cerrada por invitación, pero ya aparece disponible en abierto en la App Store. Una forma mucho más conveniente de utilizar el algoritmo en cualquier momento, y que funciona exactamente igual que la página, con el detalle de que, además, salva nuestros hilos de conversación. Y desde mi (subjetivo) punto de vista al menos, y en función de las consultas que he ido haciendo en uno y en otro, Perplexity.ai me parece sensiblemente menos «cuñado» y se «lanza a la aventura» en menos ocasiones. No sirve para que generar documentos largos, por ejemplo, pero sí es muy útil para muchas preguntas y dudas rápidas.

Pronto, como ya he dicho, veremos una superpoblación de asistentes conversacionales de este tipo para cualquier uso, imaginable o inimaginable, y los utilizaremos a diario para todo tipo de tareas. Cuanto antes nos familiaricemos con ese entorno, mejor.