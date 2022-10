En los Forbes Influencers 2022

Forbes España vuelve a tener a bien, un año más, incluirme en su lista de Best Influencers 2022, en la categoría Business. Este año, aparentemente, se han revisado bastante los criterios para la consideración, yendo, según la propia revista, «más allá del número de seguidores» para buscar a quienes tienen «los mejores perfiles para impactar en el público de forma más positiva y llevar las marcas al siguiente nivel».

La definición me resulta muy interesante porque, de manera genérica, yo no trabajo con marcas, sino que me limito a hablar sobre temas que me interesan, independientemente de que haya o no una marca detrás. En general, no tengo ningún problema con respecto a ello: creo que se puede perfectamente mantener una neutralidad académica aunque sea una marca quien te brinda la oportunidad de conocer sus productos o servicios, siempre que te permita, dentro de la relación que tengas con ello, mantener una libertad de opinión total.

Obviamente, eso debe acompañarse de una criterio razonable a la hora de escoger con quién se trabaja, eligiendo marcas de las que se tiene de forma natural unas opiniones positivas, porque a nadie le interesa forzar la situación para terminar criticando de manera desabrida a una marca con la que mantienes una relación, pero creo que todo ello entra dentro del contexto de las relaciones normales que una persona puede tener con las compañías que están detrás de los productos y servicios que utiliza.

Sobre la influencia, mantengo las mismas ideas que llevo manteniendo durante toda mi carrera profesional: la influencia debe ser resultado de un trabajo y de una confianza, que surge cuando a la persona no le interesa, desde un punto de vista de sostenibilidad de su imagen, vender su criterio, y cuando sus lectores o seguidores entienden las razones por las que esto es así. En ese contexto me siento cómodo: mis lectores, por lo general, no parecen pensar que mantengo ningún tipo de relación comercial con ninguna de las compañías que menciono y de las que generalmente hablo en términos positivos, y dado que además es así y lo ha sido durante muchos años, me siento perfectamente legitimado para hablar con libertad de ellas. ¿Cambiaría eso si estableciese algún tipo de relación comercial con alguna marca para evaluar sus productos? No lo creo, siempre que actuase de manera completamente transparente al respecto.

¿Coincide eso con el concepto habitual que muchas marcas manejan de influencer? Desgraciadamente, no, y eso degrada el término claramente. Las veces que recibo propuestas de marcas que buscan influencers suelen venir en forma de quienes simplemente se han encontrado un perfil con un número de seguidores determinado en una red concreta, y pretenden pagarme por mencionarlos, incluso con una calendarización y unas condiciones que jamás me plantearía llevar a cabo, porque simplemente no es eso lo que hago. Ni mis artículos ni mis menciones en redes sociales han tenido nunca un precio, y pretendo que eso siga siendo así, pero eso parece, para la forma de trabajar de muchas marcas, algo imposible de entender.

Así que aquí sigo, un año más, y por supuesto, mi agradecimiento a todos los que contribuís con vuestra confianza a que siga siendo así. Dado que mis artículos son, en realidad y como he comentado muchas veces, mi forma de mantenerme «en forma» como profesor de innovación y de destilar temas de discusión en mis clases, la realidad es que muy probablemente seguiría haciéndolos aunque me leyesen solamente unas pocas personas… pero sinceramente, es mucho más divertido así, y cosas como los comentarios me aportan, además, mucho a la hora de entender cómo se reciben ciertos temas, además de, en ocasiones, referencias muy interesantes. Así que, como siempre, mi agradecimiento a Forbes España por la inclusión, y muchas gracias a todos.