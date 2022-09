El metaverso y su contexto

Óscar Granados, de El País, me envió algunas preguntas por correo electrónico para documentar su artículo titulado «Las empresas pisan fuerte en el metaverso» (pdf), publicado ayer domingo en el extra de Grandes Empresas.

Mis respuestas a las preguntas de Óscar han tocado las mismas temáticas que me han traído estos días a Seúl al World Knowledge Forum 2022 (pdf), en donde he dado una conferencia y participado en una mesa redonda hablando sobre el contexto necesario para que el metaverso sea lo que se espera que sea, y no un simple «videojuego con esteroides». Básicamente, que sea de código abierto, reforzado mediante criptografía, sin depender de ninguna compañía ni de sus términos de servicio, transparente, gestionado por la propia comunidad de usuarios, con la identidad y la información de los usuarios controlada por ellos mismos, con múltiples posibilidades en cuanto a hardware, etc.

Básicamente, todo lo que la compañía que está intentando apropiarse del término «metaverso», ni más ni menos que Meta, pretende evitar. Sí, Mark Zuckerberg está consiguiendo que se hable del metaverso, pero también que muchas compañías ilusas se crean que para ser «modernas», tienen que llamar a su puerta, comprarle un montón de visores Oculus, y construir en su plataforma una presencia que, en la práctica, valdrá lo mismo que lo que muchas ya hicieron hace más de una década en Second Life.

No, el metaverso no es un videojuego que una compañía te vende para que tú, tus clientes o quien sea os veáis en forma de avatar y os podáis reunir o pasear por ahí. Eso es simplemente un mundo virtual, como muchos otros. El metaverso representa, en realidad, la evolución de la web que conocimos en base a un protocolo adicional, la cadena de bloques, que permitirá que se descentralice y se convierta en una nueva plataforma universal, en la que cualquiera pueda construir lo que buenamente quiera sin encomendarse a dios ni al diablo, sin firmar los términos de servicio que le pretenda imponer alguien, y sin tener que pagar con su información a nadie. Es un concepto mucho, mucho más potente que lo que nos quieren vender, una nueva generación de la web, y como tal debemos entenderlo. Que lo utilicemos en forma tridimensional e inmersiva con unas voluminosas gafas puestas o simplemente en una pantalla como hasta ahora es lo menos importante: cuestión de interfaz, sobre la que queda todavía muchísimo por innovar

A continuación, las preguntas y respuestas que crucé con Óscar: