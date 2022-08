Apple Pay: innovación… y paciencia

Un buen artículo en WSJ, «Wait, When Did Everyone Start Using Apple Pay?«, da cuenta de algo que llevo mucho tiempo observando: que mientras el pago mediante smartphone o smartwatch se ha hecho enormemente popular entre usuarios de dispositivos Apple, y alcanza ya en los Estados Unidos a más de un 75% de sus usuarios y más del 92% de todos los pagos realizados mediante móvil, sus equivalentes, como Android Pay o Samsung Pay, se arrastran miserablemente y no consiguen despegar de manera significativa.

¿Qué tiene Apple Pay que no tienen otros sistemas? Cuando, en 2014, Tim Cook dijo en una presentación que Apple Pay convertiría en obsoleta la cartera, muy pocos lo tomaron en serio. Ahora, sin embargo, lo normal es que muchos usuarios de iPhone salgan tranquilamente con su smartphone a la calle y sin cartera, mientras los usuarios de Android únicamente utilizan este tipo de esquemas de pago de manera muy aislada.

En la práctica, el wallet de Apple se ha convertido ya no simplemente en un medio de pago, sino en lo que una cantidad cada vez mayor de usuarios utilizan habitualmente para mostrar entradas, tarjetas de embarque, billetes de tren, carnet de conducir, tarjetas de fidelización y un buen montón de cosas más, de manera sencilla y fiable. Pero paradójicamente, aunque prácticamente todo lo que se puede hacer con el wallet de Apple se puede hacer también con los múltiples wallets que aparecen en una búsqueda en el Play Market, la realidad es que son muy pocos los usuarios de Android que se deciden a utilizarlo: lo han probado en torno al 5% de usuarios, lo usan menos de un 1%, a pesar de la conveniencia que supone. ¿Samsung Pay? Aproximadamente igual: lo han probado un 5.1% de usuarios, y lo usan habitualmente menos de un 1.4%. Nada significativo, y un verdadero desastre si lo comparamos con las cifras de Apple.

¿Qué ha demostrado Apple con este proceso de adopción tecnológica? Simplemente, paciencia. Hablamos de un hábito, el de pagar en metálico, que lleva muchísimo tiempo asentado en la sociedad, y que va siendo progresivamente con otro igualmente ya muy asentado, el sacar de la cartera una tarjeta de débito o crédito. Lograr cambiar eso para que los usuarios comiencen a utilizar para ello su smartphone o su smartwatch es algo que lleva su tiempo, y que hay que tomarse con calma. En último término, lo que importa es que tus usuarios activen la funcionalidad, y que vayan acostumbrándose a utilizarla cada vez más y para más cosas.

En mi caso, llevo en mi Apple Wallet tres tarjetas de débito, dos de crédito, siete de fidelización entre aerolíneas, hoteles, tiendas y similares, el carnet de vacunación, y un par de tarjetas de acceso a algunos servicios, además de tarjetas de embarque y billetes de tren. La app ocupa un espacio en la primera pantalla visible de mi smartphone a pesar de poder accederse con una doble pulsación en uno de los botones, la utilizo habitualmente de forma indistinta en el smartwatch, no me da nunca ni un problema, y es de largo mi medio de pago más habitual. Si me preguntan a mí, es una app que decididamente consiguió matar a mi cartera: es muy habitual que salga de casa sin ella. ¿Dinero en metálico? Salvo que haga el esfuerzo de acordarme porque, por ejemplo, vaya a ir a un hotel y quiera dar alguna propina, o algún caso premeditado de ese tipo, no llevo nunca.

¿Qué ha hecho bien Apple que otras compañías como Google o Samsung no han sido capaces de hacer? Básicamente, ser Apple y tomarse las cosas con calma. En los países en los que el iPhone domina la cuota de mercado, como los Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Japón, el uso de Apple Pay es ya algo habitual. En los países en los que domina Android, los usuarios de iPhone lo usan, pero los de Android no.

Cuando ya has conseguido que el 90% de las tiendas acepten tu servicio, que el 75% de tus usuarios lo activen, que la inmensa mayoría de los pagos hechos con móvil sean con tu servicio, y que el uso, además, sea mayor cuanto más jóvenes son, está claro que has conseguido establecerte como medio de pago de cara al futuro. ¿Innovación? Sin duda. ¿Usabilidad? Seguramente. Pero sobre todo, paciencia, mucha paciencia…