El robot ilustrador

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «Trabajos y robots: DALL·E o la transición eterna» (pdf), y está provocada por la evidencia de que cada vez son más publicaciones las que comienzan a utilizar ilustraciones generadas por algoritmos como DALL·E, Midjourney y similares para acompañar sus artículos, una tendencia muy interesante porque pasa de la anécdota – simplemente demostrar que puedes poner a un algoritmo a generar una imagen para tu artículo – a un uso más sistemático derivado de la facilidad de explicar al algoritmo lo que quieres ilustrar.

En efecto, obtener una ilustración de uno de estos algoritmos es tan sencillo como escribir una frase: en la que acompaña a este artículo, simplemente «a robot painting a picture of a sunset», que si quieres puedes acompañar con atributos o detalles adicionales, y automáticamente, el algoritmo te genera cuatro propuestas a escoger y te permite descargar y utilizar la que elijas.

¿A quién pertenece esa imagen? La cuestión es compleja. En principio, podría pertenecer a los creadores de la herramienta, pero en este caso, considerando que dicha herramienta se alimenta de una enorme base de datos de ilustraciones en la que hace búsquedas para «entender» lo que le estás pidiendo, la cadena generativa se vuelve más compleja. Por otro lado, si el algoritmo se abastece de imágenes creadas anteriormente por ilustradores humanos, ¿es este proceso sostenible en el tiempo? ¿Qué ocurre cuando cada vez más imágenes son obtenidas de esta manera? ¿Tenderemos a converger en un estilo o estilos determinados? ¿O dará lugar a una revolución creativa al permitir que cree ilustraciones cualquiera, aunque no sea capaz – como es mi caso – de pintar ni un mono aunque esté detrás de un árbol?

Al final, la cuestión está en entender que un trabajo, el de ilustrador, ya de por sí generalmente mal pagado y reducido, en muchos casos, a cobrar unos escasos royalties de imágenes que has incluido en bases de datos, muchas de ellas gratuitas, en las que los usuarios rebuscan para encontrar lo que quieren, pasa a reducir sus oportunidades todavía más al encontrar una inesperada competencia: los algoritmos. Una ocupación humana más, la enésima, que se convierte en candidata a la desaparición debido a la presión de la automatización, a pesar de que, en teoría, y según la conocida página «Will robots take my job?«, la profesión de ilustrador, incluida en el epígrafe 27-1013.00 definido como «Fine Artists, Including Painters, Sculptors, and Illustrators« tenía únicamente un 16% de riesgo, estimado como «no worries». Pues preocupaciones o no, me temo que vienen tiempos complicados en cuanto más y más autores de artículos se den cuenta de que pueden encontrar la imagen perfecta para ilustrarlos, simplemente describiendo lo que necesitan en una frase corta y sencilla.

¿A dónde vamos? La respuesta es muy sencilla: el número de ocupaciones que un algoritmo, robot o similar es capaz de hacer irá creciendo rápidamente a medida que mejore la tecnología utilizada. Esto nos lleva a las reacciones: ¿qué diablos debes hacer cuando ves que una máquina hace el trabajo que te permitía generar ingresos, y en algunos casos, lo hace mejor que tú? Decididamente, atacar a las máquinas, en el mejor estilo Ned Ludd, no parece una buena opción. Protestar, pedir regulación o pretender retrasar el desarrollo de la tecnología no parece tener mucho futuro. Refugiarse en el «lo que hacen es peor que lo que hago yo» tampoco parece una idea muy acertada, toda vez que, de nuevo, la mejora de la tecnología permite obtener resultados cada vez mejores. Buscar nichos, como el de los audiófilos que siguen pretendiendo que «el vinilo suena mejor», o los que insisten en valorar más una creación «porque está hecha por manos humanas» puede funcionar un tiempo, pero tampoco parece especialmente sostenible.

La solución debería estar en la reinterpretación de lo que significa el trabajo en la vida del hombre y para las sociedades humanas, y en la aceptación de que nos dirigimos hacia sociedades capaces de abastecerse de cada vez más elementos gracias al uso de tecnologías que mejoran progresivamente sus capacidades y resultados. Si eso no es razón para explorar el concepto de renta básica incondicional, de una sociedad que proporciona a sus miembros lo necesario para que no caigan por debajo del nivel de la pobreza a pesar de que sus servicios no son, como tales, estrictamente «necesarios», es que seguimos refugiados en el «yo soy mejor que todos ellos y eso no me va a pasar a mí».

El significado del trabajo es una de las cuestiones que más va a evolucionar en el futuro. Y de ello dependen muchas, muchísimas cosas. Lo interesante va a empezar cuando, por fin, seamos capaces de ponernos de acuerdo en esas premisas.