La decisión de la administración Trump de impedir la autorización de nuevos robots humanoides y cuadrúpedos fabricados fuera de Estados Unidos se presenta, como tantas otras restricciones tecnológicas de los últimos años, envuelta en el lenguaje solemne de la seguridad nacional. La Federal Communications Commission sostiene que esos dispositivos podrían ser utilizados para vigilar, recopilar datos o ser controlados remotamente por actores hostiles. Junto a ellos ha incluido también los inversores conectados, componentes esenciales en instalaciones solares, baterías, centros de datos y redes eléctricas.
De acuerdo en que no es completamente absurdo preocuparse por la seguridad de una máquina equipada con cámaras, micrófonos, sensores, conectividad y capacidad de movimiento: se han documentado vulnerabilidades preocupantes en robots chinos, y Axios recuerda investigaciones sobre una puerta trasera en dispositivos de Unitree. Un robot conectado debe auditarse, someterse a requisitos estrictos de ciberseguridad y ofrecer garantías sobre dónde envía sus datos. Exactamente igual que uno estadounidense o japonés.
Pero eso no es lo que hace la prohibición. La norma no establece un estándar técnico exigente que todos los fabricantes deban superar. No obliga a publicar el software, eliminar conexiones innecesarias, mantener los datos localmente o superar auditorías independientes. El procedimiento para obtener una excepción ni siquiera exige mejorar la seguridad: pide, sobre todo, explicar cómo se trasladará la fabricación a Estados Unidos. La supuesta defensa contra el espionaje termina siendo una política industrial disfrazada.
La magnitud de la debilidad queda clara en las cifras. China controla aproximadamente el 85% del mercado mundial de humanoides. En 2025 se enviaron unos 15,000 robots de este tipo: Unitree y AgiBot superaron cada una las 5,000 unidades, mientras Tesla y Figure AI fabricaron unos pocos cientos o menos, según los datos recogidos por Associated Press. China no solo investiga: fabrica, despliega, aprende y reduce costes. Estados Unidos, mientras tanto, presenta demostraciones, acumula valoraciones astronómicas y escucha a Elon Musk prometer que Optimus será «el mayor producto jamás creado».
En ese contexto, excluir a los competidores chinos tiene un beneficiario evidente. No hace falta imaginar una orden redactada personalmente para proteger a Musk: basta con observar sus efectos. Tesla intenta convertir Optimus en el relato que justifique una parte creciente de su valoración, pero debe competir con fabricantes capaces de producir mucho más, aprender de miles de unidades desplegadas y bajar los precios con una velocidad imposible de igualar desde una fábrica protegida. Prohibir esos robots evita la comparación más incómoda: la que se produce en el mercado.
La cuestión no se limita a los humanoides. Estados Unidos ha levantado barreras contra Huawei, TikTok, drones DJI, vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, semiconductores y ahora inversores y robots. Cada producto chino que alcanza una posición competitiva termina reinterpretado como una amenaza existencial. A veces existen riesgos reales, pero la respuesta es siempre la misma: bloquear, sancionar o gravar, en lugar de competir.
Esa estrategia puede ganar tiempo, pero también destruye incentivos. Un mercado protegido permite vender productos más caros, avanzar más lentamente y confundir patriotismo con innovación. Además, priva a investigadores y empresas estadounidenses de plataformas económicas con las que experimentar. La propia Nvidia presentó recientemente un diseño de referencia para humanoides basado en un chasis de Unitree, una colaboración que ahora queda comprometida. La industria estadounidense no solo pierde competidores: pierde herramientas, proveedores y oportunidades de aprendizaje.
Las restricciones tampoco detienen necesariamente a China. Con frecuencia la hacen más autónoma y eficiente. El caso de DeepSeek mostró cómo la escasez de chips avanzados estimuló nuevas técnicas para utilizar mejor los recursos disponibles. Un análisis de Brookings advertía que intentar conservar el liderazgo haciendo tropezar al rival puede producir exactamente el efecto contrario. La historia tecnológica está llena de prohibiciones que sustituyeron una dependencia temporal por un competidor permanente.
La seguridad nacional exige seleccionar cuidadosamente qué tecnologías son críticas, definir riesgos verificables y construir estándares aplicables a todos. Convertir cualquier producto extranjero competitivo en una amenaza es otra cosa: es proteccionismo defensivo y, sobre todo, una señal de miedo.
Una potencia segura de su capacidad abre el mercado, examina los productos, exige garantías y compite. Una potencia que teme perder levanta un muro y afirma que lo hace para proteger a sus ciudadanos. La prohibición de los robots chinos no demuestra que Estados Unidos sea más fuerte. Demuestra que ha empezado a sospechar que, si permite competir a los demás, puede descubrir que ya no lo es.
This article is also available in English on my Medium page, «Washington’s humanoid robot ban Is about competition, not security»
A Musk habria que aplicarle aquello de «rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras».
Tesla lleva perdido un 30% desde Junio y Space X un 50% desde que salió a bolsa.
Y los chinos tienen la formula magica para estos tiempos de tanta desigualdad: dejan que USA se lleve los laureles de lo mejor, que casi nadie puede permitirse comprar y ellos lo hacen mas eficiente y mucho mas barato.
Creo que un buen resumen del artículo podría ser: ¡Viva la libertad, carajo!
Todos tus comentarios suenan a Gorki… XDDD
Solo he entrado a decir que totalmente de acuerdo con Enrique y con Juan T.
Una cosa que los chinos tienen y que USA no tiene es mercado infinito. Para los chinos (por mercado interno) es más sencillo escalar y luego su mercado es medio oriente, india, áfrica, sudeste asiático, países musulmanes de todo pelaje, la antigua URSS y latinoamérica. Venden a todos y les da igual una dictadura o democracia. Lo que quieren es vender y punto.
Mientras tanto nosotros no sé si más prácticos o consecuentes pensamos en multar a todo el mundo por no seguir nuestras reglas y gravar la competencia.
A veces me pregunto si no estamos en una torre de marfil mientras abajo sigue la vida «normal» donde los chinos están en todo.
Aún teniendo razón le añadiría un pero.
Frente a lo que hacen los chinos, en Europa tenemos la manía de ir imponiendo nuestra forma de ser -Democracia, Derechos Humanos, etc.- junto con los contratos de venta.
La gente llama a eso colonialismo.
Pero, si decidimos pasar de esas cosas y vender con los ojos cerrados, entonces la gente también protesta por colaborar con los países delincuentes y planteamos boicots a dichas ventas.
Así que, ¿en qué quedamos? Hacemos como los chinos y compramos/vendemos con los ojos cerrados o seguimos colonizando el mundo con nuestra forma de ser.
Al menos los suizos lo arreglaron como siempre, con un referéndum: decidieron que ganaban más con la Exportación de Armas de lo que les cuesta las Ayudas al Desarrollo. Pues ya está.
Algo así habría que votar en Europa y dejar de quejarnos siempre por todo.
Tendrenos que hacernos pragmáticos como Lord Palmerston cuando dijo que: «[los ingleses]No tenemos aliados eternos, y no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y nuestro deber es vigilarlos.».
Votar en Europa? No hay mecanismos para eso, funciona como una tecnocracia (otros lo llamarán dicta-blanda)
Yo lo llamo una mierda… me perdonareis…
El Open Source esta para algo, y es el primer pilar para avanzar sin dependencias…
«Es interesante la reflexión sobre el realismo político y los intereses eternos, Alqvimista. Pero tu premisa central es falsa: no existe tal referéndum suizo donde el pueblo eligiera la exportación de armas por encima de la ayuda al desarrollo.
Primero, los datos económicos: la Ayuda Oficial al Desarrollo que Suiza destina cada año ronda los 3.800 millones de francos, mientras que el volumen de exportación de armas de sus empresas apenas llega a los 700-900 millones anuales. Es decir, el Estado suizo gasta muchísimo más en cooperación que lo que factura toda su industria armamentística.
Segundo, sobre los referéndums: el último que hubo para prohibir la exportación de armas fue en 1997 (y lo tumbaron por un 77%). En 2020 sí hubo un referéndum sobre armas, pero fue la Kriegsgeschäfte-Initiative, que pedía prohibir al Banco Nacional y a los fondos de pensiones financiar a los fabricantes de armas, no prohibir que se vendieran al exterior. Y hoy en día, aunque el parlamento debate reformar la Ley de Material de Guerra, no ha habido ningún referéndum sobre ello.
En ningún momento de su democracia directa se ha votado un texto que enfrente ambas partidas presupuestarias. Usar una anécdota inventada para defender la ‘honestidad pragmática’ de un país es, cuanto menos, irónico. El cinismo no necesita de mentiras para sostenerse.»
Ah, vale, gracias por la aclaración, claramente había [mal] cruzado informaciones.
Se aplaude a China el lema: «No importa que el gato sea blanco o negro, sino que cace ratones» cuando el pragmatismo impulsado por Deng Xiaoping se abre al capitalismo. Más tarde, cuando ese pragmatismo se fortalece, desde occidente se le critíca con tintes éticos. Y es paradójico, porque ese pragmatismo es inherente al propio capitalismo. La ética se ha subordinado a los preceptos capitalistas.
Así qué, falto de argumentos, ahora que china caza sus propios ratones, hay que recurrir a la ética como excusa.
Una ética que no funciona bidireccionalmente. Cuando china comercia con las monarquías tiránicas del golfo pérsico, no son tan corruptas ni violadoras de los derechos humanos como cuando inundan con petrodólares los mercados de deuda soberana de eeuu, compran equipos de futbol en europa o miran hacia otro lado cuando israel asesina palestinos.
Cuando China compra petróleo venezolano, apoya una dictadura chavista bolivariana. Si EEUU casi expolia ese petróleo pagando una miseria al estado venezolano ya no son igual de corruptos. Ahora lo estan haciendo muy bien. Ya son demócratas. Y esta lista de comparaciones podría extenderse enormemente.
Benji,
Entendiendo lo que quieres decir, y que tu comentario vamos a decir que rezuma «buenismo» o «microracismo» (por ejemplo: musulmanes de todo pelaje) la realidad se puede interpretar de otra manera…
Cuando dices que «nosotros» tenemos nuestras reglas, ¿a qué reglas te refieres? ¿Es Arabia Saudí una democracia? No me voy a extender,…
Te pongo un ejemplo de pregunta a google:
«dictaduras con las que comercia EEUU»
Principio de la respuesta:
«Estados Unidos mantiene relaciones comerciales y de suministro energético con países gobernados por regímenes autoritarios o autocracias, destacando casos principales como Arabia Saudí, China y Vietnam»
Creo que ese «nosotros» ¿¿de verdad comercia con reglas??
Pues eso sigue en tu torre de marfil ( que es de plasticorro y made in China)
Aclaro pues.
Microrracismo
No he visto otro pueblo excepto los países musulmanes que se odien tanto unos a otros y lo digan en voz alta.
– Dicho por unos amigos míos de cisjordania que se sienten rechazados por Siria, Jordania, Líbano, Egipto y Arabia Saudí (que les tratan supermal en aeropuertos, por ejemplo. O que no les dan papeles nunca)
– Por un conocido marroquí en España que odia a Argelia – – Por un saharawi que odia a los marroquíes
– De un egipcio que no traga a los etíopes
– De un turco que no puede ver a un kurdo ni en pintura.
Por eso digo de «todo pelaje», ellos mismos se autodefinen como tal o cual cosa y los demás fuera. Los chinos no diferencian y les da igual.
Yo solo he viajado a marruecos, túnez. argelia, campos de saharawis en Argelia y turquía. En todos esos lugares me he sentido muy bienvenido y bien tratado, así que procuro ser igual con ellos cuando vienen aquí.
Nuestra reglas
Somos los más hipócritas del mundo. Este post de Enrique lo ilustra muy bien. De ahí mi pregunta si no nos estamos limitando por una moral/colonialismo que ya no existe (y una «fuerza» militar/displomática que ya no tenemos)
«– Dicho por unos amigos míos de cisjordania que se sienten rechazados por Siria, Jordania, Líbano, Egipto y Arabia Saudí (que les tratan supermal en aeropuertos, por ejemplo. O que no les dan papeles nunca)
– Por un conocido marroquí en España que odia a Argelia
– – Por un saharawi que odia a los marroquíes
– De un egipcio que no traga a los etíopes
– De un turco que no puede ver a un kurdo ni en pintura.»
Cambia Cisjordano por Catalan, y el resto de nacionalidades por cualquiera de las regiones españolas y muy españolas….
Te suena…??? XDDD
300 años llevamos asi… XDDD
Si es que las poneis a huevo… XDDD
¡NI DE COÑA! Ese victimismo actual y manipulado políticamente no tiene NADA que ver con lo que cuenta Benji.
Y muy actual también -gracias, Zapatero- eso de revivir el enfrentamiento guerracivilista entre españoles.
Ejem….
Tú, ni eres catalán… ni eres catalán viajando por España…
Tu opinión vale CERO… te guste o no…
Yo soy andorrano de nacimiento, catalán de toda la vida, y yo que me he pateado toda España y no menos de 40 países extranjeros en el único sitio que me he oído (siendo “simpáticos»): “que majo eres, que lástima que seas catalán” ha sido en España… y tengo para escribirte un libro… empezando por el recibimiento de la familia de mi mujer en Extremadura o el tiempo que pase en Madrid (otra vez, no de vacaciones)
Alquimista
Le perdonamos pq la seleccion catalana nos ganó el mundial, que si no…
El futbol me la pela… has enviado la pelota a corner…
No, no soy catalán, soy navarro, lo que para la mayoría de los españoles equivale a vasco, y como tal alguna cosa parecida sí me ha tocado oír (o casi, porque simpático no me han llamado nunca, si acaso majo XD).
Sin embargo a mi padre, cuando se ganaba la vida viajando por España, le pasaba lo contrario, porque ser vasco o catalán era una marca de prestigio, de seriedad, de profesionalidad.
Esa imagen de prestigio se ha perdido gracias a la política nacionalista de los últimos 40 años, (política que yo siempre llamaré nazionalista porque nunca ha habido una política más excluyente que la actual política catalana y vasca) y esto es lo que nos condena ahora.
Alqvimista… duda lo que quieras… 300 años… mira, hasta Machado, al que tanto aprecio le tenemos aqui…
realidades incomodas»
anda a cagar al monte hijo… (con todo respeto)
(Que esto nos vale tambien para los que se llenan la boca con la «republica»)
Por eso empezaba por lo de buenismo. No había mala fe, y por eso te puse con quien comerciaba EEUU
Los buenos nosotros, los malos otros, los regulares en Ceuta…
Países árabes, querrás decir. Eso de países musulmanes es una afirmación poco afortunada. Pues musulmán es el que practica la religión del islam. Igual de incorrecto que decir los países cristianos. Se desprende de eso que el juicio a unos países se ha de hacer en base a su religión oficial.
En cuanto a lo del odio me parece una observación superficial. Si no conoces paises que se odien tanto, hazte unos viajes por África… Y luego de observar ese odio, aquí y allá, investiga si no tiene al menos un poquito que ver con las ocupaciones coloniales europeas…
Claro que despues de siglos de llevar el expolio y la masacre a muchas tierras, ahora Europa resulta que es el paladín de la democracia y la libertad. Un amor a la democracia y libertad que es consecuencia de sufrir en suelo propio las consecuencias de las guerras mundiales. Pero un deseo para sí mismo.
Como quiera que en el inconsciente colectivo las masas de europa no quiere participar en más guerras, el imperialismo utiliza contemporáneamente esa farsa de la democracia y libertad como excusa para seguir explotando nuevas colonias.
La expresión musulmanes de todo pelaje quizás no sea muy afortunada, pero yo la he entendido más haciendo referencia a que es muy diferente Marruecos de Turquía de Afganistán o de Malasia, por ejemplo, siendo todos ellos musulmanes.
Pero en esencia sí, se trata de separar los negocios de la moral, y dejar ésta última a los dictámenes de la ONU.
Claro que eso implicaría no hacer boicot económico a Israel, por ejemplo, cosa que incomodará a más de uno…
Ya te digo yo, que Turquia (donde he pasado mucho tiempo y no de vacaciones) no tiene que ver con otros «musulmanes» (y no son perfectos)
Ojo, el mercado chino es enorme, pero el problema de consumo interno de China es descomunal, y es una parte que explica los problemas de sobreproducción que va acumulando en todo lo que se mete (otra parte importante son las desproporcionadas subvenciones de la dictadura y los incentivos perversos que genera y que se le siguen acumulando en varias industrias, amén de su deseo de destrozar industrias de otros mercados gracias al dumping para ocuparlo con las suyas, y que nos afecta de manera directa y contra lo cual vamos reaccionando siempre tarde, lentamente y muchas veces mal). Mercados como el de EEUU son mucho más pequeños que el de China, pero con una población muchísimo más adinerada y que consume sin fin. Y los mercados occidentales para China (de manera directa, pero también indirecta) son vitales por infinidad de razones (desde la seguridad hasta los precios que se pueden pagar pasando por el volumen de compra).
Mira, a ver si lo entiendes… tu tienes una panadería, muy mona, muy elitista o muy tradicional…
Si te quedas en “eso”… en eso te vas a quedar…
Pero ahora vengo yo. Con un sistema de producción, que te proporciona los mismos sabores, solo que donde tu tienes a tres trabajadores, yo tengo cincuenta, así mi producción se multiplica. (y tengo cincuenta, porque he decidido emplear a mas gente). No solo eso, he decidido también, comprar mas material (hornos mas modernos y efectivos).
Y ahora… vienes tu y te quejas, que yo, haya decidido también, invertir en cinco locales más, y producir más, conservando la esencia y el sabor….
Se llaman Granier, Maxcipan, Valero, y tantas otras… A llorar a la lloreria
Creo que te has saltado unos cuantos detalles de mi comentario, como lo del dumping, hipersubvencionados, el destrozo en su propio mercado que todo esto está causando en numerosas industrias y que intentan taponar con la siguiente sobreproducción, etc.). Pero esencialmente el punto de mi mensaje, que es la cuestión de lo de que China tiene un mercado inmenso, que es una verdad a medias
Creo que igualmente te has saltado algunos detalles de mi comentario referidos al dumping, cuando he mencionado a empresas reales y que tenemos al alcance de las manos… repito:
Se llaman Granier, Maxcipan, Valero, y tantas otras…
Que yo he puesto el caso de «panaderas», pero podria haber hablado de automovilisticas, y cuando leo esta semana a Volkswagen pidiendo aranceles a lo chino, lo primero que me viene a la cabeza es… haber invertido mas… asi que una vez mas… a llorar a la lloreria…
Esas empresas estaban hipersubvencionadas por un estado al que le sobra dinero por todas partes (aunque se considere a sí mismo en estado de desarrollo para seguir obteniendo beneficios), vendían incluso a precio por debajo de mercado y llevando la sobreproducción hasta tal punto que casi todas ellas están ahora en números rojos porque no consiguen colocar su descomunal excedente? Para saber si estamos hablando de lo mismo, porque eso es lo que está pasando con numerosas industrias en China como las de paneles solares, acero, cemento, etc.
Si ya es prácticamente imposible pelear contra esto en igualdad de condiciones (e independientemente de los errores cometidos en Europa, que no son pocos), encima hacerlo contra empresas que practican la explotación laboral, sueldos paupérrimos, sin cortapisas en contaminación, etc., ¿de verdad pretendes que la comparación que haces tenga validez?
«Yomismo, tu análisis mezcla datos reales con clichés que quedaron obsoletos hace dos décadas. Vamos a responder a tu pregunta final con datos contrastados (Banco Mundial, AIE, OIT), porque es la clave para desmontar el resto de tu premisa: ‘¿Ha crecido el PIB y las condiciones de los trabajadores chinos?’
La respuesta corta es: Sí, de forma astronómica. Y eso invalida tu premisa de la ‘explotación y sueldos paupérrimos’ actual.
Aquí tienes los datos para ponerlo en contexto:
1. El mito de los ‘sueldos paupérrimos’:
China ya no es la fábrica de ‘mano de obra barata’ del mundo. Ese título se lo han llevado Vietnam, Bangladesh o México precisamente porque los salarios en China se han disparado.
Según datos comparativos de costes laborales, el salario medio mensual en la manufactura china ronda los 1.500 USD, frente a los apenas 300-350 USD de Vietnam
.
El coste laboral horario en China (unos 6,5-6,7 USD/hora con beneficios) ya es muy superior al de sus competidores del sudeste asiático
Si las empresas chinas sobrevivieran solo con ‘sueldos de miseria’, no estarían perdiendo esa manufactura básica frente a otros países, que es exactamente lo que está pasando.
2. El cliché de ‘sin cortapisas en la contaminación’:
Esta es la frase más desactualizada de tu comentario. China es, actualmente, el mayor inversor del mundo en energías limpias.
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), China invierte en energía limpia el doble que toda la Unión Europea junta y casi tanto como Estados Unidos
.
En 2024, su inversión en renovables superó los 290.000 millones de dólares, casi el triple que la de EE. UU.
Irónicamente, la razón por la que los paneles solares son ahora asequibles en Europa es porque China escaló la producción y abarató la tecnología verde. No se puede ser el mayor instalador de energía limpia del mundo y a la vez tener ‘cero cortapisas ambientales’ en sus industrias estratégicas.
3. Sobre las subvenciones y la ‘sobreproducción’:
Aquí tienes razón en parte, pero el contexto es clave. Sí, el Estado chino subvenciona industrias estratégicas. Pero, ¿sabes qué? EE. UU. con su ‘Inflation Reduction Act’ (IRA) y la UE con su ‘Green Deal Industrial Plan’ están haciendo exactamente lo mismo ahora: inyectar billones en subvenciones locales para proteger su industria.
La ‘sobreproducción’ es un ciclo clásico: se invierte masivamente, hay una purga de mercado (muchas empresas quiebran, como pasó en el sector solar chino entre 2012-2015), y las que sobreviven dominan el mercado global por economías de escala y eficiencia tecnológica, no solo por subsidios.
4. Respondiendo a tu pregunta sobre el PIB y las condiciones de vida:
Desde 1978, China ha sacado a casi 800 millones de personas de la pobreza extrema (dato oficial del Banco Mundial)
La esperanza de vida al nacer pasó de 65,5 años en 1980 a 78 años en la actualidad
.
Han creado una clase media estimada en más de 400 millones de personas (más que toda la población de EE. UU.)
.
El PIB per cápita se ha multiplicado por más de 40 veces en términos nominales en 40 años (de unos 200$ en 1980 a más de 12.700$ en 2023)
om
.
Conclusión:
Puedes criticar el modelo de capitalismo de Estado chino, sus tensiones geopolíticas o su competencia en ciertos sectores (algo en lo que Occidente también incurre cuando le conviene). Pero hacerlo apelando a ‘sueldos paupérrimos’ y ‘sin leyes ambientales’ en 2026 demuestra que estás debatiendo contra la China de 1995, no contra la potencia tecnológica y manufacturera real de hoy.
Competir contra ellos requiere innovación y eficiencia real, no aferrarse a clichés que ya no se sostienen ni con los datos de sus propios detractores.»
Estoy de acuerdo que hacen dumping
«Eres como la Señora María que dice que su vecina es puta porque se acuesta con su marido. Que claro no tiene la culpa de estar tan buena, de no tener remilgos sociales, y que tu seas una estrecha beata»
A ver si te caes del guindo de una vez, que somos nosotros quien le compramos a los chinos.
«Que no es solo la vecina, que tu marido el empresario está encantado!»
Espero que el simil está a tu altura de comprensión, ya que con manzanas parece que no…
Hombre, Buzzword, después de salir corriendo del otro hilo al verte atrapado, ahora vienes a este vuelta al ataque personal repitiendo argumentos infantiles que ya numerosas veces te he explicado
Ahora ando liado, pero luego te lo explico de nuevo “a la altura de tu comprensión” (va a ser difícil bajar tanto el nivel, pero lo intentaré una vez más). Espero que esta vez cortes aquí tus ataques e intentes debatir como un adulto civilizado y que no salgas corriendo como en el otro post
Ya que a buenas no….
Troll eh, troll , mira la muleta
Pues mira, estaba empezando a estructurar un discurso para que pudieras seguirlo y acabo de decidir que no, que desarrolles tú en vez de soltar una perogrullada, a ver a qué conclusiones llegas. Que espero que no sean «¡que se joda nuestra industria y muramos de hambre si la dictadura china consigue vencernos a su costa, viva el anarcocapitalismo (o como quieras llamar a esta variante anárquica, me da igual)!»
Menos mal que nosotros tenemos ahora mismo dispositivos seguros, privacidad y comunicaciones seguras. No como lo que nos quieren vender los chinos….
Exacto, Guillermo, exacto. Así es. Por suerte, porque son superseguros… (Juasssss!)
El titular de Enrique es clave: es una declaración velada de su derrota global.
En este caso, urge a la administración gringa blindar los intereses de sus tecnológicas dentro de su area de influencia: el occidente geográfico. Quedan muy claras sus intenciones en su publicación de estrategia de seguridad nacional 2025.
Ahora, sin embargo, el complejo industrial-tecnológico estadounidense parece que viste el nuevo traje del emperador: su propia versión del cuento del rey desnudo. Un gigante tecnológico ineficiente que se tambalea en una pugna en la que sostiene el equilibrio a base de inflar artificialmente su valor añadido.
Resumen: si no soy yo el que espía, me enfado. Me ahorraré los calificativos a esa raza nacida en los helados nortes de Europa…
En cuanto a «Un mercado protegido permite vender productos más caros, avanzar más lentamente y confundir patriotismo con innovación.»
¿No nos suena al sector automovilístico europeo?
SI
Absolutamente. Sin embargo, y contra todo pronóstico, las cifras de ventas de VE europeos son muy altas, los europeos no se están volcando locamente hacia los VE chinos.
Sin embargo ese proteccionismo acaba de salir a la luz cuando se ha tratado de legalizar la Conducción Autónoma Asistida, donde Francia y Alemania básicamente la han bloqueado hasta que ellos puedan ofrecer un producto similar. ¿Similar a qué? Pues al FSD de Tesla, que es el único legalizado en ciertos paises europeos.
Bueno los robots de EEUU tienen ventaja en algo:
EN CIRUGIA !!!
Como te quedas?
Robots humanoides operan a un cerdo vivo por primera vez….
(Descojonate un cerdo vivo… porque muerto….)
https://www.elmostrador.cl/cultura/2026/07/27/robots-humanoides-operan-a-un-cerdo-vivo-por-primera-vez/
Luego ya en la foto de elmostrador aparecen ciento y la madre de personas… por si alguien se ha creido que un robot, que no sabe hacer ni la o con un canuto, iba a operar él solito…. QUE SON MUY TORPES… que los camareros de Elon eran manejados a distancia !!!
Me encanta la preocupación por la seguridad nacional de alguien que usa un avión que le han regalado XDDDDD
Cuando el rival tiene poco más que tu territorio, pero te supera por más de mil millones de habitantes… e incluso bastantes más ocupando territorio USA… resulta como mínimo chocante pensar en que no serás superado como líder mundial.
Y si observas la toma del espacio exterior, ya no digamos… no me extraña que, en El problema de los 3 cuerpos, haya tanta preponderancia china.
Ni estudiar la historia de Roma (o de los vikingos) es necesario, para conocer el rumbo político del planeta. Pero a oídos sordos… y neuronas en vinagre…
OffTopic (y a hilo del articulo anterior)
Zuckerberg pierde el control del gasto en la IA y la acción de Meta se hunde