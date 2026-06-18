Genesis: la nueva carrera espacial no es en el espacio, es en el laboratorio

La iniciativa Genesis Mission no es simplemente otro programa gubernamental norteamericano con un nombre grandilocuente. Es, posiblemente, la formulación más clara hasta ahora de una idea que muchos llevamos tiempo viendo venir: que la próxima gran frontera de la inteligencia artificial no será escribir textos, generar imágenes o automatizar oficinas, sino transformar radicalmente la manera en que hacemos ciencia. Y quien domine esa transformación no dominará una industria, sino el mecanismo mismo con el que se inventan las industrias.
El artículo de Communications of the ACM, uno de mis journals de cabecera, se titula «From Manhattan to Genesis«, y lo plantea con una comparación inevitable: el Proyecto Manhattan. Pero la analogía, aunque eficaz, se queda corta. Manhattan produjo una tecnología concreta, terrible y decisiva. Genesis pretende producir una máquina para producir descubrimientos. No una bomba, sino una infraestructura nacional capaz de conectar los diecisiete laboratorios nacionales del Departamento de Energía de los Estados Unidos, sus superordenadores, sus instrumentos científicos, sus bases de datos acumuladas durante décadas y una capa creciente de modelos y agentes de inteligencia artificial.
La página oficial del Departamento de Energía describe Genesis Mission como una iniciativa para construir «la plataforma científica más poderosa del mundo», con objetivos en energía, ciencia básica y seguridad nacional. La web específica del proyecto va aún más lejos: habla de conectar superordenadores, instalaciones experimentales, sistemas de inteligencia artificial y datos únicos en prácticamente todos los dominios científicos para duplicar la productividad y el impacto de la investigación estadounidense en una década. Traducido: Estados Unidos quiere industrializar la ciencia asistida por inteligencia artificial.
La orden ejecutiva publicada en el Federal Register es todavía más explícita: habla de una carrera por la dominación tecnológica global en inteligencia artificial, compara el esfuerzo con el Proyecto Manhattan y propone entrenar modelos fundacionales científicos, crear agentes capaces de probar hipótesis, automatizar flujos de investigación y acelerar descubrimientos. No es una política científica convencional. Es una política de poder.
Y conviene leerlo así, porque Genesis no nace en el vacío. Nace en un momento en el que China ha dejado de ser «la fábrica del mundo» para convertirse en una potencia científica de primer orden. Según un análisis publicado por Nature, las publicaciones chinas en inteligencia artificial pasaron de 60,100 en 2015 a 273,900 en 2024, el 28.7% del total mundial, y China ya aparece como líder en citas vinculadas a patentes, documentos de política pública y ensayos clínicos. El AI Index 2026 de Stanford afirma que la brecha de rendimiento entre modelos estadounidenses y chinos prácticamente se ha cerrado, mientras China lidera en volumen de publicaciones, citas, patentes e instalaciones de robots industriales.
Esto cambia por completo el tablero. Durante décadas, Washington pudo asumir que la superioridad científica norteamericana era un dato estructural: mejores universidades, más capital riesgo, más premios Nobel, mejores laboratorios, más capacidad de atraer talento. Pero la inteligencia artificial aplicada a la ciencia altera esa ecuación. Si el descubrimiento científico deja de depender únicamente de comunidades humanas lentas, fragmentadas y mal coordinadas, y empieza a depender de infraestructuras de datos, cómputo, automatización experimental y modelos capaces de generar y verificar hipótesis, entonces la ventaja pasa a estar en quien mejor integre todo eso. Y China, con su planificación estatal, su enorme escala de datos, su capacidad industrial y su visión estratégica, no es precisamente un actor menor.
El think tank MERICS lo explicaba recientemente en un análisis sobre las prioridades chinas en AI for Science: China está financiando explícitamente la aplicación de inteligencia artificial al descubrimiento científico, desde reactores de fusión hasta biomanufactura, y sus responsables políticos hablan de usar la inteligencia artificial para liderar un cambio de paradigma en la investigación. Esto es exactamente lo que parece haber entendido Washington: la carrera ya no consiste únicamente en tener el mejor chatbot, sino en tener el mejor sistema para acelerar la física, la química, la biología, los materiales, la energía, la medicina y la defensa.
Genesis es, por tanto, una reacción. No solo a China, pero obviamente, también a China. Es la constatación de que la competencia geopolítica ya no se juega únicamente en portaaviones, chips o cadenas de suministro, sino en la velocidad con la que una sociedad puede convertir conocimiento en capacidades. Y esa velocidad puede cambiarlo todo.
Pensemos en la salud: un sistema de inteligencia artificial científica conectado a bases de datos biomédicas, laboratorios robotizados, modelos moleculares y capacidad de simulación podría acortar drásticamente los ciclos de descubrimiento de fármacos. Google DeepMind, que ha anunciado su apoyo a Genesis, menciona en su propia explicación del proyecto su AI Co-scientist, diseñado para generar hipótesis científicas y acelerar descubrimientos biomédicos. No hablamos simplemente de «ayudar» a investigadores, sino de convertir la investigación en un proceso mucho más continuo, automatizado y escalable.
Pensemos en la energía. El Departamento de Energía ha identificado veintiséis desafíos científicos y tecnológicos para Genesis: redes eléctricas, datos nucleares acumulados durante décadas, aceleradores de partículas, materiales diseñados con propiedades específicas, laboratorios autónomos, algoritmos cuánticos y microelectrónica. Si una parte significativa de esos objetivos se cumple, la ventaja no será marginal. Un país capaz de diseñar materiales en meses en lugar de décadas, optimizar redes eléctricas con órdenes de magnitud más rapidez o acelerar el desarrollo de tecnologías nucleares y de fusión no solo tendrá una ventaja económica: tendrá una ventaja civilizatoria.
Pensemos en el clima y el medio ambiente. Los mismos sistemas capaces de simular materiales, procesos energéticos o dinámicas complejas podrían aplicarse a captura de carbono, baterías, agricultura, predicción climática, gestión del agua o restauración de ecosistemas. El problema, por supuesto, es que también podrían aplicarse a optimizar extracción de combustibles fósiles, vigilancia, armas o tecnologías duales. Toda plataforma científica de esta escala es, inevitablemente, una plataforma política.
Ahí está la parte incómoda: Genesis se presenta como una gran apuesta por el progreso, pero también como una infraestructura de soberanía tecnológica. Su propio nombre oficial incluye seguridad. Su arquitectura prevé capas de acceso, datos sensibles, colaboración con grandes empresas tecnológicas y participación de laboratorios nacionales con misiones civiles y militares. El programa busca concentrar datos científicos nacionales y apoyarse tanto en supercomputadores públicos como privados, con controles para información protegida y de seguridad nacional. No estamos ante una biblioteca científica abierta al mundo, sino ante una infraestructura nacional de ventaja estratégica.
Esto plantea una pregunta fundamental: ¿queremos que el futuro de la ciencia sea una carrera de plataformas cerradas entre superpotencias? Porque esa es la dirección natural cuando el conocimiento se convierte en infraestructura crítica. La ciencia moderna nació, en buena medida, de la publicación, la revisión, la réplica y la colaboración internacional. Pero la ciencia acelerada por inteligencia artificial puede terminar pareciéndose más a una nube soberana: datos restringidos, modelos propietarios, laboratorios automatizados, acceso jerarquizado y resultados protegidos por razones económicas o militares.
El debate entre modelos abiertos y cerrados será crucial. Reflection AI, una compañía que promueve el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de código abierto, se ha incorporado a Genesis como proveedor de modelos abiertos para los laboratorios nacionales, con el argumento de que no se puede hacer ciencia real con una caja negra. La idea es muy potente: la ciencia necesita inspectabilidad, reproducibilidad y capacidad de modificar las herramientas. Si los grandes modelos científicos se convierten en oráculos cerrados operados por empresas privadas, habremos sustituido una parte del método científico por una forma de fe computacional.
Pero tampoco conviene caer en ingenuidades. La ciencia abierta fue posible en un mundo en el que publicar más rápido y mejor otorgaba prestigio. En un mundo en el que un modelo puede descubrir un catalizador, una proteína, un material estratégico, una vulnerabilidad biológica o una mejora radical en eficiencia energética, publicar deja de ser un gesto inocente. El incentivo geopolítico empuja hacia la reserva, no hacia la apertura. Y ese es, quizá, el gran dilema de Genesis: puede acelerar la ciencia, pero también puede contribuir a militarizarla y encerrarla.
Lo más interesante de todo es que Genesis está intentando redefinir qué significa «hacer política industrial». Durante años, muchos gobiernos hablaron de innovación como si bastara con repartir subvenciones, crear incubadoras y esperar que el mercado hiciera magia. Genesis representa otra cosa: la construcción deliberada de una infraestructura de descubrimiento. No financiar empresas sueltas, sino crear el sistema operativo de la ciencia nacional. Quien tenga ese sistema operativo podrá generar ventajas acumulativas en todos los sectores. Quien no lo tenga, dependerá de los descubrimientos de otros.
Europa debería estar leyendo esto con bastante inquietud. No porque deba copiar sin más el modelo estadounidense, sino porque su alternativa habitual, la de regular mucho, invertir poco y coordinar mal, no sirve para una era en la que la velocidad científica se convierte en poder. Si Estados Unidos construye Genesis y China acelera su propio ecosistema de AI for Science, Europa no puede limitarse a escribir documentos estratégicos, proteger incumbentes y celebrar su superioridad moral. Necesita infraestructuras comunes de datos científicos, cómputo público, modelos abiertos, laboratorios automatizados y una política de investigación que entienda que la soberanía no consiste en repetir la palabra «soberanía» muchas veces, sino en construir capacidades reales.
La pregunta de fondo no es si Genesis tendrá éxito en todos sus objetivos. Probablemente no. Estos programas suelen prometer más de lo que entregan, y la historia de la inteligencia artificial está llena de exageraciones, ciclos de entusiasmo y decepciones. La pregunta importante es otra: si incluso una parte de Genesis funciona, ¿qué mundo produce?
Produce un mundo en el que la ventaja científica se acelera de forma acumulativa. Un mundo en el que los países con más datos, más cómputo, mejores modelos y mejores laboratorios automatizados descubren más rápido, patentan antes, industrializan mejor y negocian desde una posición más fuerte. Un mundo en el que la salud, la energía, la defensa, el clima, la agricultura y los materiales dejan de evolucionar al ritmo tradicional de la ciencia humana y empiezan a hacerlo al ritmo de sistemas híbridos humano-máquina. Un mundo en el que la geopolítica ya no se mide solo por PIB, ejército o población, sino por capacidad de descubrimiento.
Por eso Genesis importa tanto: porque apunta al núcleo de lo que viene. La inteligencia artificial no es únicamente una tecnología de productividad. Es una tecnología epistemológica: cambia cómo sabemos cosas. Y cuando cambia cómo sabemos cosas, cambia cómo curamos, cómo producimos energía, cómo fabricamos, cómo defendemos fronteras, cómo gestionamos el planeta y cómo distribuimos poder.
El Proyecto Manhattan cambió la historia porque convirtió una teoría física en una capacidad geopolítica irreversible. Genesis, si funciona, puede hacer algo más profundo: convertir la ciencia misma en una capacidad geopolítica acelerada. Y cuando una nación intenta construir una máquina para descubrir antes que las demás, no está simplemente invirtiendo en investigación. Está intentando escribir, con modelos, datos y superordenadores, las reglas del próximo siglo.
¿solo para no extranjeros?
La deriva que ha tomado la administración norteamericana vetando y cerrando el acceso a la IA de Anthropic a «aliens» es algo que situa al resto del mundo en segunda división respecto el acceso a herramientas que tienen un coste tan elevado que la estrategia debería ser globalizarlas al menos a sus hipotéticos aliados para poder pagaarlas entre todos, ya sea como inversores, ya sea como clientes finales.
Ya que Enrique recuerda el proyecto Manhattan recordemos que fue famoso al menos por dos razones más allá de rollos que nos cuenten en la propganda al uso
1. Por aniquilar vidas de civiles de forma indiscriminada de una vez. Cuando la guerra contra Japón ya era cuestión de días terminarla. Trump no es el hijo tonto de la sociedad actual norteamericana, es el hijo de esa subcultura del racismo y la xenofobia
2. Que el proyecto Manhattan fue básicamente pasado a la URSS de Stalin, teniendo su propio artefacto en 1949. Una réplica exacta de Fat-man. Entonces su servicio de inteligencia se apuntó ese éxito.
Una vez se confunde «el culo con las témporas, y le llaman Génesis. La IA no es el fin, ni es el objetivo, aver si somos conscientes es una puta herramienta auxiliar que nos debe servir a la humanidad a conseguir objetivos.
El entorno científico estado unidense tiene un cáncer que se llama TRUMP.
«Trump fulmina de golpe a todos los miembros del Consejo Nacional de Ciencia. Los 22 consejeros de la Fundación Nacional de Ciencia, que supervisa un presupuesto de 9.000 millones anuales para investigación, han sido destituidos por email y sin explicaciones»
¿Que mierda de ciencia van a hacer con Genesis, con estos comienzos? No es ciencia lo que persiguen estamos en el 2.0 del esperemos que fallido programa de especulación científica más similar al peseudo programa nuclear del nazismo durante la 2GM. En esos años los principales físicos huyeron a lo que se suponía que era una democracia (Albert Einstein, Niels Bohr, Otto Frisch,…) para que muchos de ellos fueran los verdaderos cerebros del proyecto Manhattan. La situación en 2026 es peor, no hay democracia real que invierta en algo parecido a Genesis… para derrocar al racismo y la xenofobia.
DATOS
Hiroshima (6 de agosto de 1945):Al instante: Más de 70.000 personas murieron carbonizadas, pulverizadas o por el impacto directo de la explosión.Hacia finales de 1945: La cifra de decesos ascendió a aproximadamente 140.000 o 166.000 debido a las graves quemaduras y los primeros efectos de la radiación aguda.Nagasaki (9 de agosto de 1945):Al instante: Entre 35.000 y 40.000 personas fallecieron en los primeros segundos.Hacia finales de 1945: La cifra total de decesos alcanzó entre 74.000 y 80.000 víctimas fatale
Tienes razón, a medias. El debate de las bombas atómicas sigue siendo un debate abierto entre historiadores como para que vengas a fulminarlo con un simple «apartáos, que yo tengo la respuesta correcta».
El consenso mayoritario piensa que:
1.- Las bombas contribuyeron decisivamente a acelerar el final.
2.- No fueron, desde luego, el único factor clave. La rendición fue resultado de una combinación de factores:
– Bombas atómicas;
– Entrada de la URSS en el conflicto japonés;
– Situación militar y económica desesperada.
3.- La afirmación de que “salvaron vidas” es plausible pero no demostrable y sigue siendo discutida.
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En cuanto al tema científico, hoy he leído un artículo de un científico climático que decía que se ha perdido una generación de científicos, no sólo climáticos, que tardarán décadas en recuperar.
Conociendo al actual gobierno de EEUU ya puede asegurar, sr. Dans, que este Proyecto es casi exclusivamente un elemento de poder militar, económico y, casualmente, científico.
Y que no salga en alguna conclusión que hay que prepararse para el Cambio Climático porque entonces cierran el Proyecto ipso facto.
Los bombardeos aliados en Alemania mataron a centenares de miles de civiles en ese país para conseguir la rendición. Cientos de miles de civiles muertos para conseguir la rendición. Pretender cerrar el debate de las bombas atómicas en Japón de una manera tan simplista es terrible, efectivamente
Alqvimista y Yomismo, dos ciegos cerebélicos adhiriéndose a los postulados de la muerte justificadora que todo lo lava, (al mismo tiempo que todo lo destruye), mientras se fuman un puro con los pies encima de una mesita de terraza. Hay que tenerlos bien, pero bien cuadrados.
«Genesis pretende producir una máquina para producir descubrimientos. No una bomba», Sr. Dans, ¿está usted de broma, verdad? Vaya, lo digo porque acaba de cargarse TODA la literatura de CF que existe desde que existe la humanidad -la humanidad científica-, precisamente apuntando, no a los posibles peligros de la Ciencia, sino al kernel mismo de la Ciencia: La bomba, sí o sí. (Vaya, yo al menos no voy a ponerme a discutir de este tema con Pierre Boulle, porque me dobla el brazo. Me lo dobla a mí, a usted, y al que se le ponga por delante si le niegan dicho kernel).
«Y ese es, quizá, el gran dilema de Genesis: puede acelerar la ciencia, pero también puede contribuir a militarizarla y encerrarla.» (EDans).
No sé dónde ves el dilema. Como bien explica Buzzword, al hablar del Mahattan, un proyecto científico para eliminar a la China Popular, ni es científico ni es humano. Ni siquiera es un cóctel «abierto», como era (y es) el Manhattan.
Para ser precisos ya el nombre indica la orientación bíblica de la SADUSA (sociedad adulta dominante USA). Es la versión sionista de los EE.UU., que trata de volver a recomponer su perdido imperio. Como si los bizantinos pudieran hacer retroceder la historia.
Es ponerse a la altura de un Shakespeare, preguntándose en modo Hamlet, algo que científicamente no tiene sentido. Y filosóficamente ya lo respondió un tal Descartes. Pero la literatura es literatura, no más. Y la ideología aún puede ser peor.
Si no eres ya nada hay que preguntarse… y, por la contra, si eres, porque te has pensado, entonces no te preguntes si ya eres, sino «qué coño pintas» en este ecosistema dónde te toca ser.
Aunque, elucubraciones aparte, Hamlet realmente se preguntaba si tenía que ser un vengador o no. Y es que el verbo copulativo (ser) sin atributo (vengador, idiota…) posterior es totalmente inútil.
Y, por cierto, comparar los megasiliconados sabios, que pueden llevar adelante este proyecto, con los cerebros de primera que trabajaban en el Manhattan es un puro chiste. Para colmo, no hay ningún Hitler enfrente… como mucho están en la propia casa y en Israel.
El único proyecto científico por la humanidad actualmente en marcha es el de la Fusión Nuclear (https://es.wikipedia.org/wiki/ITER ).
Fuera de él, todos los demás tienen exclusiones o sirven únicamente a un propósito nacional.
StarLink, por ejemplo, debería ser un proyecto mundial y ni siquiera es nacional, tan sólo es un proyecto mono-empresarial.
Espera, Xaquin, que tu final merece flors y violes de tan bonito que es… (hombre, no me jodas…)
Si esto acaba en manos privadas (en el capital), correremos el riesgo de que descubrimientos fundamentales queden ocultados por motivos económicos. ¿Que farmaceútica va a comercializar una vacuna contra el cancer que te tomas una vez si puede venderte un tratamiento de por vida?