Sora no murió: OpenAI la ejecutó para salvarse a sí misma

La cancelación de Sora no parece el típico cierre de producto fallido, sino algo bastante más revelador: una renuncia estratégica. OpenAI no ha apagado una aplicación marginal, sino una de sus apuestas más visibles, más virales y, en teoría, más alineadas con el imaginario popular de la inteligencia artificial generativa. Y lo ha hecho apenas unos meses después de presentar a bombo y platillo un acuerdo con Disney que incluía una licencia de tres años, más de doscientos personajes y una inversión prevista de mil millones de dólares, aunque condicionada al cierre definitivo de la operación. En el anuncio conjunto de diciembre, ambas compañías hablaban de «uso responsable», de protección a los creadores y de nuevas experiencias para Disney+. Hoy, todo aquello suena más a folleto corporativo que a estrategia real.

Lo verdaderamente interesante no es que Sora desaparezca, sino que OpenAI haya decidido hacerlo sabiendo perfectamente lo que dejaba sobre la mesa. Según varias reconstrucciones publicadas estos días, Disney se enteró prácticamente de improviso: equipos de ambas compañías seguían trabajando en un proyecto vinculado a Sora y, apenas media hora después de una reunión, llegó la noticia de que la plataforma se cerraba. Varias fuentes añadieron, además, que la transacción nunca llegó a cerrarse y que no llegó a haber intercambio de dinero. Ese detalle es importante, porque convierte el episodio en algo más grave que una simple rectificación comercial: sugiere una compañía operando bajo una lógica de urgencia, no de visión.

¿Por qué hacerlo entonces? La primera respuesta es económica, y probablemente la más obvia: Sora consumía una cantidad ingente de computación para un retorno escaso. The Verge lo resume con bastante claridad: el producto arrancó con fuerza, pero perdió tracción rápidamente, mientras devoraba recursos en un momento en el que OpenAI necesita monetizar, reducir pérdidas y demostrar disciplina ante inversores cada vez menos pacientes. Los datos de descargas que cita el medio son elocuentes: tras un pico inicial, el interés fue cayendo mes a mes. Axios añade además otro elemento decisivo: OpenAI está priorizando capital, chips y productos empresariales frente a apuestas experimentales. Dicho de otro modo, Sora era espectacular, pero no defendible en una hoja de cálculo. Era, básicamente, una frivolidad.

La segunda razón tiene que ver con la competencia, y aquí es donde la historia se vuelve casi irónica. Mientras OpenAI cerraba Sora, Google consolidaba un ecosistema visual muchísimo más coherente. Nano Banana 2 se ha convertido en la puerta de entrada para la generación y edición de imágenes dentro de Gemini, Search y otros productos. Flow ha evolucionado desde una herramienta de vídeo a un estudio creativo completo. Y Veo 3.1 permite ya flujos de creación con consistencia de personajes, control narrativo y salida vertical pensada para formatos sociales. Incluso TechCrunch destacaba que Nano Banana 2 pasa a ser el modelo por defecto de imagen dentro de Flow. Es decir, Google no vende simplemente una app viral aislada: vende una cadena de producción. Y eso, en este mercado, vale mucho más.

De hecho, el error de OpenAI pudo haber sido precisamente ese: confundir una demo fascinante con un negocio sostenible. Sora era perfecta para titulares, vídeos sorprendentes y conversaciones en redes, pero eso no garantiza una ventaja competitiva duradera. En mercados donde la tecnología mejora cada pocas semanas, la viralidad dura lo que tarda el competidor en igualarte y superarte. Si, además, tu producto exige un coste computacional brutal, presenta riesgos de copyright, abre la puerta a deepfakes y no encaja con la línea de ingresos que ahora quieren priorizar, el resultado es bastante previsible. AP

subrayaba precisamente el peso de las preocupaciones por deepfakes, desinformación e imágenes no consentidas, mientras otras coberturas recordaban la incomodidad de sindicatos, actores y titulares de derechos. El problema no era solo técnico: era también jurídico, reputacional y político.

Por eso la hipótesis más plausible no es que OpenAI «dejara de creer» en el vídeo generativo. Más bien al contrario: seguramente cree tanto en él que ha decidido no seguir explotándolo como producto de consumo masivo. La pista está en su propio mensaje sobre el futuro del equipo de Sora, reorientado hacia investigación en simulación del mundo y robótica. Eso encaja mucho mejor con la narrativa que OpenAI lleva meses construyendo: menos experimentos vistosos, más infraestructura, más agentes, más empresa, más defensa ante un eventual mercado bursátil. Sora no desaparece porque el vídeo no importe, sino porque el vídeo, tal y como estaba empaquetado, distraía recursos de objetivos que la dirección considera más rentables y más estratégicos.

Y ahí aparece la gran paradoja del caso. OpenAI tenía algo que pocas compañías poseen: atención cultural. Sora había conseguido convertirse en sinónimo popular de «vídeo generado por IA», del mismo modo que ChatGPT se convirtió en sinónimo de chatbot. Liquidar esa marca es una decisión drástica. Hacerlo justo cuando Google ha aprendido a integrar generación visual, edición, distribución y escalado dentro de un ecosistema más amplio parece casi una cesión voluntaria del terreno. No porque Google tenga necesariamente «el mejor vídeo» en cada métrica, sino porque ofrece la experiencia más completa, menos fragmentada y más fácil de monetizar dentro de un stack coherente. Mientras OpenAI desmonta un producto, Google convierte el suyo en infraestructura creativa.

También cabe otra lectura, más incómoda: Sora podía haberse convertido en un foco de riesgo existencial para la propia OpenAI. No por pérdidas económicas aisladas, sino porque reunía demasiados problemas en un solo sitio: consumo masivo de GPU, posible uso frívolo por parte de usuarios, conflictos con la propiedad intelectual, tensiones con Hollywood, posibilidad de fraude audiovisual, problemas de manipulación vía fake news y escaso encaje con la futura narrativa financiera de la compañía. El acuerdo con Disney pretendía legitimar el modelo frente a la industria cultural, pero quizá terminó produciendo el efecto contrario: al asociar Sora con personajes icónicos y franquicias globales, elevó todavía más el nivel de escrutinio. Lo que antes era «un juguete viral» se convertía en una pieza sensible del negocio del entretenimiento. Y eso exigía una robustez técnica, legal y reputacional que OpenAI tal vez no estaba en condiciones de garantizar.

Si esa interpretación es correcta, entonces la cancelación de Sora no es un accidente ni una derrota puntual, sino una confesión. OpenAI ha descubierto que no puede ganarlo todo a la vez. No puede ser la empresa de los productos virales, la de los agentes empresariales, la de la robótica, la de la infraestructura, la de la monetización acelerada y la del gran pacto con Hollywood sin empezar a romperse por algún lado. Sora era brillante, sí, pero probablemente también era la prueba más visible de esa sobreextensión.

En ese sentido, la pregunta no es por qué OpenAI dejó caer Sora pese al dinero de Disney. La pregunta real es qué vio OpenAI al mirar sus cuentas, sus GPUs, sus riesgos regulatorios y la velocidad de Google, para concluir que incluso mil millones de dólares ya no compensaban para mantener viva la ilusión. Y esa respuesta, precisamente porque no se ha explicado del todo, es lo que convierte este cierre en algo tan viral, tan intrigante y tan significativo. No estamos viendo la muerte de una app. Estamos viendo a una de las compañías más influyentes del sector admitir, sin decirlo abiertamente, que el mercado de la inteligencia artificial generativa ya no premia al que deslumbra más, sino al que mejor elige qué abandonar, qué batallas pelear y cuáles no.

This article is openly available in English on Medium, «By closing down Sora, OpenAI was not only admitting defeat: it was also making a strategic retreat«