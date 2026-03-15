La inteligencia artificial no sustituye a la estrategia: la deja al descubierto

La inteligencia artificial no es una estrategia. Es la forma más rápida y más implacable de descubrir si realmente tienes una.

En los últimos dos años, la inteligencia artificial se ha presentado como motor de productividad, palanca de reducción de costes, carrera por la infraestructura y, en sus versiones más dramáticas, como una ruptura civilizatoria. Los consejos de administración exigen hojas de ruta de inteligencia artificial. Los CEO anuncian agendas «AI-first». Divisiones enteras se reorganizan alrededor de herramientas cuyas capacidades cambian cada trimestre.

Pero, bajo todo ese ruido, se esconde una realidad más silenciosa y mucho más relevante: la inteligencia artificial no crea claridad estratégica. Revela si alguna vez la hubo.

He argumentado anteriormente que la próxima capa de ventaja en la inteligencia artificial corporativa no vendrá de poseer infraestructura, sino de construir mejores modelos internos de cómo funciona realmente el mundo de tu negocio. También he advertido que reducir la inteligencia artificial a una herramienta para recortar plantilla es estratégicamente miope, porque las tecnologías de propósito general rara vez generan su verdadero valor mediante simples programas de eficiencia.

El siguiente paso en esa lógica es inevitable: la inteligencia artificial no sustituirá a la estrategia. La expondrá.

La ilusión de la inteligencia importada

En buena parte del discurso actual sobre la inteligencia artificial se esconde una suposición seductora: que la inteligencia puede añadirse a una organización del mismo modo que se añaden licencias de software. Despliega un gran modelo de lenguaje. Integra herramientas generativas en los flujos de trabajo. Automatiza el análisis. Aumenta las capacidades de los empleados. La inteligencia crece.

Pero las organizaciones no son recipientes vacíos esperando ser llenados de cognición. Son sistemas complejos de incentivos, procesos heredados, supuestos tácitos, flujos de datos fragmentados y equilibrios políticos. Cuando la inteligencia artificial entra en ese sistema, no flota por encima de él. Interactúa con él.

Si tus datos están fragmentados, la inteligencia artificial amplificará esa fragmentación a gran escala.

Si tus incentivos están desalineados, la inteligencia artificial optimizará los resultados equivocados.

Si tu estrategia es vaga, la inteligencia artificial escalará esa vaguedad y la envolverá en una prosa impecable.

Los grandes modelos de lenguaje son máquinas de patrones extraordinariamente potentes, pero, como ya he explicado antes, no poseen comprensión anclada en la realidad. «Simplemente» generan salidas estadísticamente plausibles. Lo mismo ocurre a nivel organizativo: la fluidez no es coherencia, y la actividad no es estrategia.

Una infraestructura compartida no produce comprensión compartida. Y unas herramientas compartidas no generan juicio compartido.

La inteligencia artificial como prueba de estrés estratégica

Cada ola tecnológica expone debilidades estructurales. Internet castigó a las empresas que lo trataron como un folleto digital. El móvil castigó a quienes se aferraron a supuestos del escritorio. La nube castigó a las organizaciones obsesionadas con poseer hardware en lugar de construir capacidades.

La inteligencia artificial va más allá porque opera en el nivel de la cognición: previsión, fijación de precios, contratación, evaluación de riesgos, interacción con clientes, desarrollo de productos… prácticamente todos los ámbitos en los que las organizaciones toman decisiones relevantes. Eso la convierte en una prueba de estrés estratégica.

Dos empresas pueden adoptar modelos similares y experimentar trayectorias radicalmente distintas.

La empresa A tiene una articulación clara de cómo crea valor. Los datos fluyen entre funciones. El liderazgo tolera la experimentación. Las salidas de la inteligencia artificial se tratan como hipótesis. Los bucles de retroalimentación son explícitos. Los supuestos se actualizan de manera sistemática.

La empresa B anuncia una iniciativa de inteligencia artificial. Los pilotos proliferan en silos. Cada departamento optimiza su propio ROI local. El ahorro de costes domina la narrativa. Las salidas de la inteligencia artificial se tratan como respuestas. La estrategia sigue siendo superficial, al nivel de una presentación en PowerPoint.

Las mismas herramientas. Resultados diferentes.

La investigación ya muestra que los efectos de la inteligencia artificial son desiguales y dependen del contexto organizativo. El Digital Data Design Institute de Harvard describe la «frontera tecnológica irregular» (jagged technological frontier), donde la inteligencia artificial sobresale en algunas tareas y falla en otras, reconfigurando los patrones de colaboración de formas imprevisibles. Esa irregularidad significa que la ventaja no pertenece a quienes despliegan primero, sino a quienes aprenden más rápido.

De forma similar, un estudio a gran escala del NBER sobre el uso de inteligencia artificial generativa en atención al cliente encontró mejoras de productividad significativas en general, pero con efectos heterogéneos, beneficiando especialmente a los trabajadores menos experimentados y transformando la forma en que el conocimiento se difunde dentro de las empresas. La inteligencia artificial actuaba no solo como herramienta de automatización, sino como mecanismo de transmisión de buenas prácticas.

La implicación es clara: la inteligencia artificial amplifica la lógica organizativa existente. No la sustituye.

Automatizar la confusión

Uno de los instintos ejecutivos más peligrosos en este momento es preguntar: «¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar este proceso?» Es la pregunta equivocada para empezar. Si el propio proceso refleja supuestos obsoletos, optimizarlo con inteligencia artificial simplemente hará que el desajuste sea más rápido y más barato. No estás transformando el negocio. Estás automatizando la confusión.

Una pregunta mejor sería: ¿qué supuestos sobre nuestros clientes, nuestra economía y nuestra posición competitiva están incorporados en este flujo de trabajo? ¿Y qué ocurre si esos supuestos ya no se sostienen?

Aquí es donde la inteligencia artificial se vuelve incómoda. Obliga a las organizaciones a enfrentarse a contradicciones que durante años han logrado ignorar.

El espejo incómodo

Hay una razón por la que muchas empresas recurren automáticamente a narrativas de reducción de costes cuando hablan de inteligencia artificial. La eficiencia es medible. Reducir plantilla se traduce con claridad en resultados trimestrales. La historia es comprensible. La introspección estratégica no lo es.

Cuando la inteligencia artificial revela arquitecturas de datos fragmentadas, refleja años de infra-inversión en integración. Cuando muestra KPI contradictorios entre divisiones, señala un problema de gobernanza. Cuando produce resultados inconsistentes porque el conocimiento interno está en silos, expone una fragmentación cultural.

La inteligencia artificial no crea estos problemas: los ilumina.

La historia debería hacernos prudentes con las métricas prematuras. Robert Solow observó célebremente que «la era del ordenador se ve en todas partes menos en las estadísticas de productividad» en un artículo de The New York Times Book Review en 1987. La paradoja de la productividad de la era de la informática se reinterpretó después mediante la idea de una «curva en J de la productividad«: las ganancias medibles se retrasan porque las inversiones complementarias (rediseño organizativo, desarrollo de habilidades, nuevos modelos de negocio, etc.) son intangibles y quedan mal capturadas en los primeros datos.

La inteligencia artificial probablemente seguirá una trayectoria similar. Las ganancias más importantes serán difusas, integradas en procesos rediseñados y en nuevas formas de coordinación, no visibles inmediatamente en ratios de costes.

Tratar la inteligencia artificial principalmente como un mecanismo para reducir nómina corre el riesgo de sacrificar ventaja estructural a largo plazo a cambio de claridad óptica a corto plazo.

De herramientas a cognición institucional

La oportunidad más profunda de la inteligencia artificial no es la automatización. Es el aprendizaje institucional. Los modelos avanzados permiten simular escenarios, detectar anomalías, probar contrafactuales y comprimir drásticamente los ciclos de retroalimentación. Pero la velocidad solo crea valor si la organización es capaz de actualizar sus creencias.

En ese sentido, la ventaja competitiva se desplaza hacia arriba: de la infraestructura a la cognición. Como argumentaban Marco Iansiti y Karim Lakhani en «Competing in the Age of AI«, la competencia en la era de la inteligencia artificial favorece cada vez más a las empresas capaces de integrar datos, algoritmos y procesos organizativos en sistemas coherentes de aprendizaje. El elemento diferenciador no es el modelo en sí, sino lo estrechamente que está tejido en la toma de decisiones.

Esa es la frontera sobre la que deberían estar pensando los directivos.

No «¿Qué modelo deberíamos desplegar?», sino «¿Qué creemos realmente sobre cómo ganamos en nuestro negocio, y estamos preparados para que la inteligencia artificial cuestione esa creencia?»

Una nueva forma de ventaja competitiva

La infraestructura de inteligencia artificial se está comoditizando rápidamente. Los modelos fundacionales son ampliamente accesibles. La computación en la nube es compartida. Los ecosistemas de código abierto evolucionan a una velocidad extraordinaria.

A medida que la infraestructura se vuelve común, la diferenciación se desplaza hacia arriba.

No hacia chips propietarios.

No hacia pilotos dispersos.

Sino hacia una inteligencia organizativa estructurada.

Las empresas que acelerarán en la era de la inteligencia artificial no serán las que automaticen más rápido. Serán las que aprendan más rápido: las que traten las salidas de la inteligencia artificial como hipótesis, institucionalicen la retroalimentación y alineen incentivos con la adaptación a largo plazo en lugar de con la apariencia a corto plazo.

La inteligencia artificial no sustituirá a la estrategia. Pero hará imposible ocultar su ausencia.

(This article was previously published on Fast Company)