Instalar paneles es declarar la independencia

Cuba no es, ni mucho menos, un modelo político exportable. Pero su crisis energética ofrece una lección que sí debería ser universal: cuando un país depende del petróleo que otro le vende, del gas que otro le deja pasar o del estrecho marítimo que otro puede cerrar, su soberanía es poco más que una ficción.

Lo que estamos viendo en la isla, con apagones masivos, hospitales tensionados y una economía al borde del colapso, no es sólo el drama de un régimen ineficiente y exhausto. Es también la demostración práctica de algo que llevamos demasiado tiempo sin querer entender: la dependencia de los combustibles fósiles convierte a cualquier país en rehén. Y los rehenes no diseñan su futuro: lo negocian a la fuerza, con quien les aprieta el cuello.

En el caso cubano, la presión sobre el suministro de crudo ha coincidido con un deterioro estructural de la red eléctrica y con una secuencia de apagones cada vez más graves. La respuesta no ha sido una gran teoría ni una cumbre solemne: ha sido instalar solar a toda velocidad. Según The Washington Post, las exportaciones chinas de equipos solares a Cuba pasaron de unos cinco millones de dólares en 2023 a ciento diecisiete millones en 2025, y más de la mitad de los 92 parques solares previstos ya estaban en marcha en marzo. Esa aceleración habría llevado a la solar a aportar en torno al 10% de la electricidad del país, partiendo prácticamente de cero un año antes. No resuelve todos los problemas, por supuesto: la propia información disponible deja claro que Cuba sigue necesitando combustible, almacenamiento y red. Pero introduce una verdad incómoda para muchos gobiernos: incluso en condiciones pésimas, las renovables se despliegan más deprisa que la diplomacia del petróleo.

Y conviene entender bien lo que eso significa: no se trata solo de descarbonizar, que ya sería suficiente razón en un planeta claramente sobrecalentado. Se trata de quitarles poder a quienes utilizan la energía como instrumento de chantaje. Durante décadas hemos tolerado una anomalía monumental: que la prosperidad de sociedades enteras dependiera de autocracias, petroestados o caudillos regionales capaces de cerrar el grifo, elevar el precio o convertir una ruta marítima en un arma geopolítica. Cambian los nombres, pero el patrón es siempre el mismo. Ayer era Rusia con el gas, hoy puede ser una escalada en torno al estrecho de Ormuz, mañana será cualquier combinación de conflicto, embargo o cálculo electoral. La lógica fósil no genera seguridad: genera vulnerabilidad sistémica.

La guerra en torno a Irán y su impacto sobre los mercados energéticos vuelve a recordarlo con brutal claridad. La disrupción del tráfico por Ormuz, por donde pasa una parte crucial del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado, ha disparado los precios y ha puesto bajo presión a economías enteras, especialmente las más dependientes de importaciones. La lectura interesante no es que el mercado «reaccione», porque eso lo hace siempre. La lectura interesante es que cada crisis fósil se parece demasiado a la anterior: una sacudida geopolítica localizada se convierte, casi automáticamente, en inflación, incertidumbre y transferencia masiva de renta hacia quienes controlan la oferta. Ese modelo no es solo contaminante: es estratégicamente absurdo.

Por eso tiene tanto sentido la frase pronunciada esta semana en Bruselas por Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención de la ONU sobre cambio climático: la dependencia fósil está arrancando soberanía y seguridad nacional, mientras que las renovables le dan la vuelta a esa relación. El matiz importante es ese: las renovables no son únicamente «más limpias»: son también una redistribución del poder. El sol no responde a un embargo. El viento no se ve afectado por una sanción secundaria. Un panel no necesita escolta naval. Un aerogenerador no tiene que atravesar un estrecho vulnerable. La producción distribuida, local y electrificada reduce la capacidad de extorsión de terceros. Y eso, en el mundo que estamos construyendo, vale casi tanto como la propia electricidad.

La objeción habitual, por supuesto, es la de siempre: que la solar y la eólica son intermitentes, que hace falta respaldo, que la red no está preparada, que el almacenamiento cuesta dinero. Todo eso es cierto, pero cada vez menos concluyente. El problema ya no es tecnológico, sino político y regulatorio. La IEA

prevé que la capacidad solar se más que duplique en los próximos cinco años, impulsada por costes bajos, permisos más rápidos y aceptación social, mientras la capacidad eólica global se encamina a duplicarse hasta superar los 2,000 GW en 2030. Y la propia agencia subraya que el margen de aceleración sería aún mayor si los países redujesen incertidumbre regulatoria, reforzasen redes e invirtiesen en flexibilidad y almacenamiento. No estamos esperando un milagro técnico. Estamos esperando que los gobiernos dejen de actuar como si siguieran en 1998.

Además, el argumento económico de los fósiles ya ni siquiera puede sostenerse seriamente. IRENA concluye que las renovables siguieron siendo en 2024 la fuente más competitiva para nueva generación eléctrica, y que el 91% de la nueva capacidad renovable a gran escala produjo electricidad más barata que la alternativa fósil más barata. El dato más elocuente es otro: en 2024, las renovables evitaron 467,000 millones de dólares en costes de combustibles fósiles. Es decir, no estamos hablando de sacrificio, sino de ahorro. No de romanticismo verde, sino de racionalidad económica básica. Cada megavatio renovable instalado no solo reduce emisiones: reduce exposición a mercados manipulables y a crisis importadas.

También Ember, en su Global Electricity Review 2025, muestra hasta qué punto el cambio ya está en marcha: la electricidad limpia superó el 40% de la generación mundial en 2024, impulsada sobre todo por el crecimiento récord de la solar. Y, aun así, seguimos reaccionando a cada sobresalto geopolítico como si la única respuesta posible fuese mendigar más hidrocarburos, abrir más terminales de gas o resignarnos a otra ronda de precios disparados. Es una especie de síndrome de dependencia mal curado: sabemos que el problema está en la adicción, pero corremos a asegurar la siguiente dosis.

La discusión, por tanto, ya no debería centrarse en si las renovables «ayudan» a combatir la emergencia climática. Eso está más que demostrado. La cuestión central, hoy, es si queremos seguir viviendo en un sistema energético diseñado para enriquecer a una panda de matones. Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando la electricidad de una economía depende de barcos, oleoductos, estrechos y gobernantes que entienden la energía como un arma. Frente a eso, llenar tejados de paneles, desplegar eólica donde tenga sentido, electrificar demanda, almacenar, digitalizar redes y acelerar interconexiones no es una extravagancia ecologista. Es una política de defensa. Es resiliencia económica. Es autonomía estratégica. Es, en el sentido más literal, independencia.

Cuba lo está aprendiendo por las malas, en medio de un colapso que nadie debería romantizar. Pero sería un error monumental pensar que la lección solo vale para La Habana. Vale para Europa, para Asia, para América Latina y para cualquier país que todavía crea que puede seguir comprando estabilidad en barriles. No puede. La estabilidad fósil era una ilusión contable sostenida por subsidios, por externalidades y por una tolerancia incomprensible hacia regímenes que jamás habríamos aceptado como socios en cualquier otro ámbito. Esa época debería terminar no sólo porque el planeta no aguanta más, sino porque nuestra dignidad política tampoco.

La transición energética ya no es únicamente una obligación climática. Es una forma de mandar un mensaje muy claro a quienes han convertido el petróleo y el gas en instrumentos de presión: hasta aquí. Nos habéis cobrado demasiado, nos habéis condicionado demasiado y os hemos permitido demasiado. Ahora toca instalar todo el sol y todo el viento que podamos, y hacerlo con urgencia. No solo para salvar el clima. También para dejar de financiar a quienes creen que pueden intimidar al resto del mundo cada vez que les conviene.