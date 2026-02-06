En Business Insider, hablando sobre redes sociales y prohibiciones

Fede Durán me entrevistó para Business Insider, y aunque el artículo habla de más cosas, dada la relevancia mediática del tema, lo ha titulado como «Habría que prohibir las redes sociales para toda la población» (pdf).
Mi posición sobre la regulación de las redes sociales y sobre la protección de menores en particular requiere algunas aclaraciones, porque es fácil, en los tiempos que corren, simplificarla en exceso o interpretarla como una defensa acrítica de prohibiciones que, en realidad, considero problemáticas.
Para empezar, como sabrán todos los que me conocen o me leen desde hace tiempo, no me entusiasma la idea de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, al menos tal y como hoy puede implementarse técnicamente. No porque no exista un problema real, que existe y es grave, sino porque las soluciones técnicas disponibles plantean riesgos importantes. Un control efectivo de la edad en entornos digitales probablemente requeriría sistemas avanzados basados en criptografía, credenciales verificables y pruebas de conocimiento cero, tecnologías que aún no están maduras para un despliegue generalizado y seguro. Modelos como los propuestos por iniciativas polémicas pero muy interesantes del tipo de World.org ilustran bien tanto el potencial como los peligros de ese enfoque.
Además, existe un problema educativo evidente: un sistema que impide el acceso hasta una edad concreta y lo permite sin más al cumplirla da lugar a un «salto al vacío». Jóvenes que han estado completamente excluidos de estos entornos pasarían, de la noche a la mañana, a enfrentarse a ellos sin red de seguridad, sin alfabetización digital suficiente y sin herramientas para gestionar los riesgos psicológicos, informativos y sociales que indudablemente y como todos sabemos conllevan. Desde ese punto de vista, la prohibición estricta podría acabar incluso siendo contraproducente.
A esto se suma una preocupación aún más seria: el uso de credenciales para verificar edad o identidad puede convertirse fácilmente en una herramienta de vigilancia. Cualquier sistema que erosione el anonimato en la red, que llevo toda mi vida defendiendo como un derecho fundamental, abre la puerta al control de disidentes, al seguimiento de adversarios políticos y a abusos que la historia nos ha enseñado a no minimizar. el anonimato, bien entendido y compatible con la responsabilidad legal, es un derecho fundamental que debemos proteger con extremo cuidado, y jamás sacrificarlo en nombre de soluciones aparentemente sencillas.
Por todo ello es que mi propuesta va en otra dirección, que creí haber dejado muy clara pero algunos no han entendido: no quiero prohibir el acceso a las redes sociales a los menores, quiero prohibir el tipo de redes sociales que generan el problema. El núcleo del daño no está en la existencia de espacios digitales de interacción, sino en un modelo de negocio muy concreto: el de la publicidad hiper-segmentada basada en la vigilancia masiva del comportamiento de los usuarios.
Las redes sociales dominantes no están diseñadas para facilitar el intercambio de ideas, sino para maximizar el tiempo de permanencia o stickiness, con el fin de extraer la mayor cantidad posible de datos personales y convertirlos en perfiles comercializables. Ese diseño incentiva la adicción, la polarización, la amplificación de contenidos extremos y la difusión de desinformación. Mientras ese modelo siga siendo legal, cualquier medida periférica será siempre insuficiente.
La paradoja es que, en el contexto europeo, este modelo debería ser ya ilegal si aplicáramos de forma coherente el espíritu, no solo la letra, de nuestras leyes de protección de datos y privacidad. La GDPR establece claramente límites al tratamiento de datos personales, al perfilado y al consentimiento informado. Lo que ha faltado hasta ahora no es la legislación, sino la voluntad política de hacerla cumplir frente a actores extremadamente poderosos.
Y este planteamiento no debería limitarse a las redes sociales. La publicidad hiper-segmentada es un problema sistémico, se utilice en plataformas sociales, en medios digitales, en servicios de vídeo o en páginas personales. Hay que prohibir todo lo que suponga espiar al usuario, efectos mosaico incluidos. Pero es en las redes sociales donde sus efectos son más tóxicos, porque allí se combina con dinámicas de identidad, validación social y amplificación algorítmica, y se pone al servicio de todo tipo de intereses, sean políticos, comerciales o genocidas, al margen de toda aparente responsabilidad.
Eliminar ese modelo no significa eliminar las redes sociales. Significa forzar una transición hacia modelos compatibles con una sociedad democrática, con la privacidad y con los derechos fundamentales. Existen alternativas perfectamente viables: redes financiadas por suscripciones, por donaciones, por modelos cooperativos o incluso por publicidad contextual no basada en vigilancia, como la que históricamente ha utilizado la televisión o la prensa tradicional. Plataformas como Bluesky o Mastodon demuestran que es posible operar una red social sin espiar sistemáticamente a los usuarios ni convertir cada interacción en un activo comercial.
Si las redes sociales dejan de ser sistemas de vigilancia permanente y pasan a ser, simplemente, espacios de intercambio, la mayor parte de los riesgos asociados, tanto para menores como para adultos, se reducen de forma drástica. Muerto el perro, se acaba la rabia. Y lo mejor de todo es que no haría falta inventar un nuevo marco legal ni introducir mecanismos de control intrusivos: bastaría con aplicar de manera firme y coherente las leyes que ya tenemos, aquellas que precisamente distinguen a la Unión Europea de modelos mucho más permisivos con la violación sistemática de la privacidad como el estadounidense o mucho más autoritarios como el chino.
En resumen, el debate no debería centrarse en quién puede entrar en las redes, sino en qué tipo de redes permitimos que existan. Atacar la raíz del problema es más complejo políticamente, pero mucho más eficaz socialmente, además de tener mucho más sentido de corrección tanto política como histórica. El líder que se plantee de verdad terminar con este perverso sistema y desmontar la industria extractiva de las redes sociales y la publicidad hiper-segmentada tendrá grandes posibilidades de inscribir su nombre en los libros de Historia. Y, sobre todo, seguir ese curso de acción evita sacrificar derechos fundamentales en nombre de soluciones que solo tratan los síntomas superficiales del problema.
El tema es que la motivación del gobierno para prohibir las RRSS a menores de 16 no tiene nada que ver con la recolección de datos o la hiper-segmentación comercial.
Entiendo perfectamente que lo cómodo es decir «es que el gobierno es malo y quiere esto y aquello», porque ese pensamiento está completamente institucionalizado («piove, porco goberno»). Pero si nos dejamos de conspiranoias y teorías variadas sobre la maldad inherente de los políticos sean del signo que sean, veremos que esa actitud lo único que hace es impedir todo cambio y toda posible resolución de los problemas, es decir, no es más que una herramienta más utilizada para que no cambie nada. Hay que hacer cosas, no limitarse a chillar por lo malos que son los gobiernos…
Toda paranoia tiene un punto de verdad. Así que, cuando un gobierno, que es el que, entre otras cosas, administra el Estado, y este a su vez tiene, ojo al piojo, TRANSFERIDO EL USO DE LA VIOLENCIA, no es para menos andar con mucho cuidado y cautela. Por eso hay tribunales de lo Contencioso Administrativo, un TC, etc., todos ellos, por cierto, con unos sesgos de protección a dicho gobierno y sobre todo, sobre todo, a dicho Estado, de mil pares…
Así que sí, hay siempre que desconfiar, es sanísimo hacerlo.
Otra cosa es el tema de las RRSS, y sus prohibiciones…
Ahí, las RRSS para mí no son más que una de las puntas del iceberg de todo lo demás, y que me temo que ya las pueden prohibir todas y para todos, que dará absolutamente igual mientras no se reconozca que estamos, de nuevo, ante la Hydra de las siete cabezas…
Acabo de leer uno de los relatos, crónica, análisis, más escalofriantes al respecto, de la pluma de Daniel Gamper (filósofo, y profesor de filosofía de la UAB), sobre el caso del maestro de ajedrez Naroditsky (QUE SE SUICIDÓ RECIENTEMENTE) , titulado, justamente «EL PROCESO de DANIEL NARODITSKY», en la rev. «LA MALETA de Portbou», -nro 74-, y el mundo que allí se describe es la infectación más ponzoñosa y purulenta del zurullo más grande jamás visto en el mundo del ajedrez cuando este se ha «subido» a internet…
Ahora no puedo, pero cuando se vuelva a tocar el tema, pondré un enlace al PDF (que tengo que colgar porque la revista la tengo en papel), y todos veremos bien la dimensión de la Hydra a la que me refiero. Y no porque no sepáis nada de lo que en el artículo se cuenta, sino al contrario, porque está pasando delante de nuestras narices, lo estamos viendo, y «nadie» hacemos nada, y a lo mejor hasta nadie queremos hacer nada…
Estoy absolutamente de acuerdo, pero eso es lo de menos siempre. Lo que hay que valorar es si lo que se propone es bueno o no, independientemente de quién lo haga
Por ejemplo, el apartado en el que el gobierno exige que se acabe con el anonimato me parece enormemente peligroso, como bien señala Enrique, pero estoy muy de acuerdo con que hay que poner freno a la recopilación de datos y la hipersegmentación. Precisamente, además, por la misma razón
Los que mandan ir al infierno a todos no encuentran oposicion alguna.
Los que plantean cualquier cambio de direccion encuentran todo tipo de peros.
Unos por insuficientes. Otros porque la nueva direccion no es completamente acertada, etc, etc, etc.
La direccion actual es la correcta y aqui estamos.
Aun teniendo razon en lo que planteas te quedas corto.
El problema no son las herramientas sino los amos que las manejan contra el bien comun sin tapujos.
Eso no se soluciona con prohibiciones (para lo actual) sino con las bellas guillotinas (acaban con el problema actual y siembran futuro para los siguientes).
Dado como esta el clima planetario que han dejado amos mas indigentes mentales tendran que ser con filo laser alimentado con placas solares y baterias (para trabajar 24/7).
SALUDOS
Perfectamente explicado y muy de acuerdo con el fondo
Parto de estas premisas:
a) Los menores de una determinada edad no pueden usar unas determinadas RRSS
b) Mi opinión es que el acceso, en general, a RRSS tiene que ser lo más anónima posible (todos dejamos una huella IP…, salvo que usemos una VPN y entonces es la VPN la que tiene nuestra IP,…)
c) Que solamente un juez debería poder acceder a desanonimizar ese acceso cuando hay un posibe delito (terrorismo, odio, etc)
Lo que se le debe exigir a una RRSS es que no hay mensajes o nocivos asumiendo que nadie, adulto o menor, debería recibir ese tipo de mensajes.
El identificar al individuo no quiere decir que se deba permitir que esas personas publiquen ciertos tipos de mensajes tóxicos. (Ejemplo: Trump, Musk,… lo hacen a todas horas.
La identificación o «pajaporte» debe ser obligatoria cuando una RRSS se convierte en un burdel (onlyfans) o similar.
Pero en una RRSS tipo FB o Twitter, es más sencillo, estos señores pueden filtrar contenidos (si quieren claro) mediante IA y que u RRSS no sea una pocilga… Cuando Musk o Durov se cabrean como «una mona en celo» es por defender sus intereses económicos y que puedan seguir mensajes ultras para condicionar votos, crispar a jóvenes idiotas que son en la práctica juntaletras que creen que en su pais se vive mal porque esta llena de «moros, pandilleros, latinos, etc» que les quitan los trabajos, violan a las mujeres, etc etc. La realidad es que ese «Estado de alarma» está provocado por esos ultras que usan las RRSS para captar descerebrados.
La medida de los 16 años por si sola se queda corta, me parece mucho mejor que haya transparencia de algoritmos, y monitorizar esas RRSS el cumplimiento de un marco ético. Y a la que no cumpla se le multa y si persiste se le echa el cierre. Y eso me da lo mismo lo diga el PSOE o el PP, de hecho debería ser una cuestión de Estado.
El propio ministerio de defensa, con su departamento de ciberguerra o como se llame, debería haber cerrado esas pocilgas, por ataque a nuestra infosfera (creo que algunos lo llamáis guerra híbrida).
Por otro lado, con cualquier movimiento europeo en esa dirección debemos estar preparados a aranceles del 100% donde nos duele, Trump ya lo avisó hace tiempo.
A Trump antes se la acusaba de tener nuchos BOTs,… pero fue la única que se atrevió a «censurar» a Trump
https://www.nytimes.com/es/2021/01/18/espanol/twitter-bloqueo-censura-trump.html
Si se hizo aquello entonces, se podría exigir en 2026 poner un bozal al naranjito, y RRSS que no lo haga bloqueada…
Imaginemos que las leyes prohíben la publicidad segmentada y la recolección de datos personales y que las RRSS encuentran otra forma de financiarse.
¿Creemos realmente que con ello defendemos a la juventud? ¿Dejarán de utilizarse por ello las RRSS para hacer booling?- ¿Evitaremos que «desnuden» a las compañeras de clase? ¿Evitaremos que entren en Onlyfans?
Yo, sinceramente no lo creo
‘
Por algo hay que empezar…
No entiendo la óptica maximalista, es decir: o se hace como yo digo y de una forma perfecta o no hacemos nada.
Me parece más propio de niños que de adultos.
¿Cual era el objetivo, ? ¿No era defender a los adolescentes? ¿Que conseguimos prohibiendo la publicidad hipersegmentada?