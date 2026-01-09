¿ChatGPT puede ser tu médico? Cuando el acceso a datos médicos se disfraza de servicio al paciente

OpenAI acaba de dar un paso al frente que muchos anticipaban pero que pocos esperaban tan pronto: el lanzamiento de ChatGPT Health, una nueva experiencia dentro de ChatGPT diseñada para permitir que los usuarios conecten sus historiales médicos y aplicaciones de salud como Apple Health o MyFitnessPal para obtener respuestas más personalizadas a sus preguntas sobre salud y bienestar.
La compañía destaca que se trata de una respuesta a una demanda masiva: según sus propios datos, más de doscientos millones de usuarios preguntan sobre salud al chatbot cada semana, y que la herramienta busca ayudar los pacientes a entender resultados de laboratorio, a prepararse para citas médicas o a comparar opciones de seguros.
Desde una perspectiva superficial, este movimiento puede parecer razonable: un asistente de salud digital que utiliza datos personales para contextualizar y mejorar sus respuestas, respuestas que, de todas formas, los usuarios estaban demandando y obteniendo ya. Pero si uno mira con detenimiento, resulta inevitable plantearse una pregunta incómoda: ¿es esta apuesta realmente para empoderar a los pacientes o, ante todo, para acceder a más datos médicos, uno de los activos más valiosos que aún queda en manos de los usuarios, para alimentar y fortalecer los modelos de inteligencia artificial de una compañía?
OpenAI afirma que las conversaciones dentro de ChatGPT Health no se usan para entrenar sus modelos de base y que los datos médicos «se aíslan» y protegen con un cifrado especializado. Pero esta promesa, repetida machaconamente como una advertencia legal que afirma que, «no está destinado para diagnóstico ni tratamiento», no altera el hecho de que el producto invita activamente a los usuarios a subir y enlazar sus datos de salud más sensibles. En realidad, esa insistencia en que el sistema «no reemplaza a un médico» funciona más como un escudo legal que como una barrera real que modifique el comportamiento de los usuarios.
El atractivo de poseer datos médicos estructurados y longitudinales es enorme para cualquier empresa de tecnología que busque mejorar sus modelos de inteligencia artificial. La medicina, con su riqueza de pruebas diagnósticas, historiales clínicos y narrativas de enfermedad, ofrece un terreno de entrenamiento incomparablemente más valioso que los datos de texto genéricos que han dominado el entrenamiento de LLMs hasta ahora. Aunque OpenAI no utilice esos datos para entrenamiento directo según sus términos actuales, la simple recolección y procesamiento de información estructurada de salud crea un precedente de acumulación de datos que muchas compañías pagarían millones por obtener a través de alianzas con hospitales o aseguradoras.
Además, incluso con las advertencias, existe un riesgo real de sobreconfianza por parte de los usuarios. Numerosos estudios han demostrado que los modelos de lenguaje generan respuestas que suenan médicamente plausibles aunque no lo sean, y esto no es una ocurrencia aislada: investigaciones académicas independientes han encontrado tasas no despreciables de respuestas inseguras o incorrectas en chatbots generativos cuando se les formulan preguntas médicas sensibles. Cuando una persona interpreta esto como un «segundo diagnóstico» o como una confirmación alternativa a la opinión de un médico, estamos activando una auténtica bomba de relojería.
No es una preocupación abstracta: existen evidencias de casos en los que las respuestas automatizadas sobre salud han inducido a decisiones peligrosas o a la mala interpretación de síntomas, desde retrasos en buscar atención hasta malos hábitos terapéuticos. Aunque OpenAI lanzó previamente herramientas como HealthBench, concebidas supuestamente para medir la seguridad y precisión de las respuestas de sus modelos en escenarios médicos, estos esfuerzos siguen siendo evaluaciones, no garantías de seguridad clínica.
Además de los problemas de precisión, emergen tensiones sociales claras. ¿Cuántos médicos verán a pacientes llegar a consulta discutiendo diagnósticos sugeridos por un chatbot? ¿Cuántos profesionales de la salud tendrán que dedicarse a deshacer malentendidos sembrados por una herramienta que muchos creen omnisciente, que combina datos reales con razonamientos generativos que pueden sonar convincentes, pero que no están clínicamente validados? ¿Está para eso el escaso y tasado tiempo de los facultativos? La tecnología no sólo transforma datos: transforma expectativas, narrativas personales e interacciones de confianza entre pacientes y proveedores de salud.
La propia dinámica de advertir que «esto no es diagnóstico ni tratamiento» no es inocua: muchos usuarios no están preparados para ponderar esa limitación cuando reciben una interpretación de sus análisis de sangre o un resumen aparentemente comprensible de síntomas complejos. El simple hecho de que la herramienta acceda a tu historial completo y lo sintetice puede crear en el usuario la ilusión de autoridad médica, independientemente de lo que diga la pequeña advertencia legal en letra pequeña en un rincón de la pantalla.
Por último, está la cuestión de la regulación y la responsabilidad. ChatGPT Health se presenta como un producto de consumo, no como un dispositivo médico regulado, lo que significa que no está sujeto a los mismos estándares de evidencia, supervisión ni rendición de cuentas que las herramientas clínicas. Esto abre un vacío normativo peligroso cuando los datos, por sensibles que sean, se integran en un sistema que también es un servicio masivo de inteligencia artificial con fines comerciales.
ChatGPT Health puede representar un momento definitorio en la relación entre inteligencia artificial y salud: no solo por lo que ofrece, sino por cómo y a quién lo ofrece. La promesa de empoderamiento del paciente puede ser real en algunos aspectos, pero no puede concebirse al margen de los incentivos de la empresa que lo desarrolla.
En un momento en que los datos son la materia prima de la economía digital, el acceso a historiales médicos completos no es sólo una funcionalidad, sino una jugada estratégica de enorme valor. Y mientras los usuarios celebran la comodidad de respuestas personalizadas y la aparente democratización del conocimiento médico, los límites de responsabilidad, seguridad y ética siguen siendo nebulosos y peligrosamente abiertos. Antes de aceptar que una inteligencia artificial te «ayude a navegar tu salud», convendría preguntarse si estamos preparados, como sociedad, para gestionar las consecuencias de poner un doctor digital con acceso a tus datos, pero sin regulación clínica, en el bolsillo de millones de personas.
Además de lo que se explica en el artículo está el hecho de que OpenAI puede cambiar en cualquier momento las condiciones de servicio sin que difícilmente tenga una repercusión legal, o al menos después de haber ganado decenas de miles de millones vendiendo los datos, posiblemente más que una hipotética sanción por parte de Europa.
Eso sin contar con la protección de Trump o el que esté mintiendo y usando realmente todos los datos, que tampoco sería la primera vez.
En poco tiempo hemos pasado de consultas médicas en dos tres días, a tiempos de espera altos, o consultas a través del teléfono o video conferencia.
Que pasa, cuando tienes necesidad de un diagnóstico? O la interpretación de un informe de una prueba médica que tienes encima de la mesa?, etc,etc.
Eso por no hablar de sitios donde no hay doctor ( también es el título de un libro de hace muchos años, que servía de guía en aquellos sitios, donde un médico era una quimera?
Cada vez más, el acceso rápido a una medicina personalizada es mucho más difícil y depende como siempre de tu capacidad, económica.
Eso no quiere decir, que puede sustituir al médico, pero es que a veces. El acceso al médico es muy complicado.
Por otro lado, tampoco tiene sentido que un médico hasta arriba de pacientes (cualquier servicio de urgencia) y con horarios maratonianos, tengan que redactar un informe y explicarlo deprisa y corriendo, pudiendo dejar muchas tareas a la IA
Si se reducen los recursos por paciente de la sanidad pública y se favorece a la privada es lógico que los tiempos aumenten para los pacientes públicos.
Pero luego los votantes se olvidan de todo eso en cuanto se agita cualquier espantajo delante de ellos, así que la sanidad no debe ser tan importante.
Porque últimamente lleváis todo al plano político?
Magnífico. Nuestra ración de distopía mañanera.
Risas, capítulo 1:
-Hola, vengo a hacerme un seguro médico privado.
-Son 1000€ al mes. Hace tres meses usted hizo una consulta sobre cáncer a chatgpt, y hace una semana, otra sobre colon irritable.
Risas, capítulo 2:
1) Se extiende el uso de esta herramienta
2) La UE la prohíbe porque vulnera todo lo vulnerable
3) Trump tira una bomba atómica sobre Bruselas
+1000
XD
Me has arrancado, no una, si no mil risas… XDDD
Y te me has adelantado…
— ”OpenAI afirma que las conversaciones dentro de ChatGPT Health no se usan para entrenar sus modelos de base y que los datos médicos «se aíslan» y protegen con un cifrado especializado.”
Creedme… estoy dispuesto a donar 100mil lereles a quien me recite una poesía… palabra de LUA, confiad en mi…XDDDD
— ”existen evidencias de casos en los que las respuestas automatizadas sobre salud han inducido a decisiones peligrosas o a la mala interpretación de síntomas, desde retrasos en buscar atención hasta malos hábitos terapéuticos”
ya en su momento, dije (y critique) en estas líneas, el asunto de los SmartWatch y lo que me comentaban algunos amigos médicos (y algunos cardiólogos). Están hasta el moño de los que se presentan en con sus lecturas, y hasta peor… los que: ”es que he leído en Google…”
— ”Esto abre un vacío normativo peligroso cuando los datos, por sensibles que sean, se integran en un sistema que también es un servicio masivo de inteligencia artificial con fines comerciales.”
… siguiendo con lo dicho antes… es para hacerse mirar la cantidad de datos médicos que esos dispositivos han recopilado y que sin duda, tendrán mucho que ver con la prima de tu aseguradora… Ni os cuento lo que ocurrirá ahora, con miríadas de incautos, preguntando (y soltando datos) a los Gepetos…
En fin… id jugando…
La pregunta no es si se van a vender esos datos médicos. La pregunta si el modelo de venta es del tipo Facebook o del tipo Google
Es decir se va a consolidar OpenAI como broker de esos datos los va a anonimizar y los va a vender a preguntas de las compañías de seguro como estadística confiable
O va Open-AI va a vender datos sin anonimizar a las compañías de seguros. Seguro que es un negocio redondo… Y aqui hay 2 negocios:
a) Que las compañías de seguros quieran a los pacientes más sanos, para ofrecerles sus pólizas
b) Que cuando ingrese en el sistema de la compañía de seguros el nombre de un posible nuevo cliente, y le salte la red flag…
Y luego tenemos el negocio tipo Apple, que ellos crean la OpenAI-Póliza, me estoy imaginando la propaganda:
«With OpenAI Insurance Card, we completely reinvented the insurance coverage. Your information lives on your iPhone, beautifully laid out and easy to understand. We eliminated fees and built tools to help you pay less for your Health, and you can apply in minutes to see if you are approved with no impact to your credit health score. Advanced technologies like Face ID, Touch ID, and OpenAI Pay help prevent unauthorized purchases. And with every consult to your doctor a you get increase in your insurance policy that you cannot spend or save. It’s everything an insurance policy should not be.»
Mas de lo mismo… IH confiando el Crecepelos Trump, pero desconfiando de un bot a medio camino en su proceso de evolución… más bien en un infinitésimo.
Cuando el tipejo Trump está en el lado negativo del eje.
Soy consciente del mal uso que se puede dar a los datos sanitarios de las personas en manos de desaprensivos, pero por otra parte soy consciente del buen uso que cualq1uier médico puede obtener de poder acceder al historial médico de un persona y me siento incapaz de encontrar la forma de que sólo los médicos puedan acceder a una base de datos con el historial de los pacientes..
.
Es indudable que una AI capaz de acceder a estos datos, puede ser una magnifica ayuda en aquellos lugares del mundo donde no hay médicos, o bien esto no son especialistas, pero como digo soy consciente de los inmensos riesgos que tiene el que estos datos sean accesibles a cualquiera.