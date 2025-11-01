La revolución silenciosa de las baterías

Mientras todos seguimos completamente obsesionados con la inteligencia artificial, todo parece indicar que nos estamos perdiendo una verdadera disrupción tecnológica que podría estar ocurriendo en un ámbito mucho más silencioso: el de las baterías. Que aunque no generen debates éticos ni titulares apocalípticos, si podrían traernos una revolución en la forma de almacenar energía, en la digitalización y en la transición ecológica.
Durante décadas, y a pesar de su brutal descenso en costes y de la constante mejora de su eficiencia, las baterías fueron consideradas por muchos el punto débil de la innovación. Desde los primeros ordenadores portátiles hasta los vehículos eléctricos, todo dependía de cómo almacenar energía de manera densa, barata y estable. Y de repente, en los últimos dos años, algo parece estar cambiando: investigadores del KTH Royal Institute of Technology y de la Chalmers University of Technology han desarrollado una batería flexible del grosor de una tarjeta de crédito, capaz de alimentar dispositivos portátiles con materiales reciclables, y sin litio. En Japón, Toyota presentó su hoja de ruta definitiva para baterías de estado sólido, que promete autonomías dobles y cargas en diez minutos. En China, CATL presentó una celda de ion sodio con una densidad energética que rivaliza con la del litio, pero a una fracción de su coste. Y el pasado abril de 2025, Reuters confirmó que Stellantis había validado las celdas de estado sólido de Factorial Energy, y que estaba preparando ya su incorporación a flotas de prueba comerciales.
Estos avances podrían ser suficientes como para redefinir industrias enteras. Los vehículos eléctricos pasarían de ser promesa a norma, los dispositivos portátiles serían casi autónomos, y la aviación eléctrica dejaría de ser simplemente un experimento. Pero la verdadera importancia no está solo en la tecnología, sino en quién controla esa tecnología. La geopolítica del siglo XXI, que durante años se jugó entre el petróleo y los microchips, pronto podría girar alrededor de las baterías.
Europa intenta no repetir el error de depender tecnológicamente de otros. La European Battery Alliance impulsa fábricas locales, capacidades industriales y cualificación para reducir las dependencias externas en la cadena de valor de las baterías. Aun así, hoy China domina el refinado de los minerales críticos para baterías, alrededor del 70% de los 20 minerales analizados, lo que subraya el reto europeo de reducir esa concentración en los eslabones de procesamiento y materiales activos. El problema, en efecto, no es solo industrial: es estratégico. Una economía electrificada pero carente de soberanía energética sería tan vulnerable como la economía conectada pero sin soberanía digital que ya tenemos ahora.
El desafío, por tanto, no es únicamente técnico, también es medioambiental, ético y económico. Las baterías actuales dependen de recursos escasos y de cadenas extractivas que a menudo destruyen ecosistemas o explotan comunidades, y cambiar esa realidad exige innovación en materiales, pero también transparencia, trazabilidad y regulación. Si el litio es en gran medida el nuevo petróleo, estaríamos corriendo el riesgo de repetir sus mismos errores, concentración, especulación y colonialismo tecnológico, aunque todo parece indicar que, en la práctica, está respondiendo a que no lo habíamos buscado suficiente. Y en cualquier caso, siempre es mejor depender de más materiales y tener más grados de libertad para los desarrollos tecnológicos del futuro.
Por eso, lo que está en juego no es solo un salto en autonomía o densidad energética, sino una redefinición de la infraestructura invisible sobre la que se construye nuestra civilización. Si conseguimos baterías más limpias, seguras y accesibles, todo lo demás, desde el transporte a los dispositivos, pasando por las comunicaciones o la vivienda, se irá reorganizando. Y posiblemente podríamos romper la dinámica del Piroceno, y empezar a dejar de quemar el pasado para alimentar el presente.
Las baterías, con la excepción de los que todavía creen que son un supuesto desastre ecológico y que se equivocan completamente, no generan las discusiones morales de la inteligencia artificial ni la fascinación mediática y viral de los grandes modelos, pero representan algo mucho más tangible: la posibilidad de construir un futuro sostenible desde los cimientos físicos de la tecnología. Si el siglo XX fue el de la electricidad, el XXI va a ser el del almacenamiento. Y cuando miremos atrás, tal vez descubramos que mientras todo el mundo hablaba de algoritmos, la verdadera revolución estaba ocurriendo en silencio, dentro de una batería.
El otro día leía que el en alemania habían creado una batería con una densidad de 600wh/kg.
Todo esto me parece genial y un avance. Igual pronto tendremos móviles que duran 7 días o algo.
Pero una cosa respecto a los eléctricos. El otro día mi padre tuvo que ser recogido por la grúa y le preguntó al de Mapfre «¿Qué coches recoges más? ¿Cuál nunca te comprarías?». Los que más recoge en orden son:
1. Eléctricos puros (con diferencia y pese a ser un % pequeño del total de coches)
2. Híbridos
3. Diesel
4. Gasolina
Y de pasada comentó que cuando le piden que recoja un eléctrico no va. Un compañero fue a buscar uno que se estampó con un palo de madera de esos de telégrafo y se llevó un leñazo eléctrico al conectar el coche a la grúa porque la batería no estaba bien aislada del chasis tras el accidente. No fue fatalidad por poco.
Mira que me estaba inclinando por los eléctricos, pero escucharlo así de crudo me hace pensar que por mucho que avancemos en baterías, tenemos que mejorar en seguridad. Creo que aquí comentamos cuando los Samsung Note 7 explotaban y que la aerolíneas lo acabaron prohibiendo y hasta hicieron mods del GTA con ello.
Así que no me vale con la mejora de la batería, debe mejorar mucho la seguridad y debe haber tests de los dispositivos que tanta energía acumulan. Es más, un terrorista o un estado con Mosad podría hacértelo estallar en la cara y eso tampoco mola.
Te confirmo lo de la grúa, porque mi vecino es gruista (o como se llame) y hemos hablado de ello… Él apuesta por estirar su Diesel de 10 años, y todo lo más, llegado el momento, hacerse con un hibrido.
Por si alguien se lo pregunta, la mayor parte por quedarse sin batería, pero también un buen porcentaje de gente que cree que un eléctrico “no necesita ningún mantenimiento “mecánico””. (como si el “hierro” fuera una nebulosa imperecedera).
Los que dicen eso son los gilipollas que no tienen ni idea. Cualquier sistema mecánico necesita mantenimiento… los aceites de las juntas de transmisión, líquidos de frenos y todas esas cosas que las hemos hablado 1000 veces
Ni vecinos gruistas, ni gilipolleces, ni mierdas que os podéis meter donde queráis, dejaros de estupideces y de invenciones, los eléctricos no se quedan sin batería, hay que ser profundamente subnormal para quedarte sin batería en un eléctrico, y los problemas mecánicos simplemente no existen, y lo he comprobado personalmente. Estoy hasta los huevos de escuchar chorradas y mentiras, y no voy a permitir que mi página se convierta en portavoz de estupideces sin sentido. Y si seguís difamando y soltando chorradas en público sin control, os vais a ir a comentar a Casa Dios… coño ya!
Jajaja…doy fe de que eso no lo ha escrito la IA.
un buen porcentaje de gente que cree que un eléctrico “no necesita ningún mantenimiento “mecánico”
No hay palabras mal dichas sino mal interpretadas
No quería entrar al trapo porque ya aburre el tema… pero desde «Casa Dios»…. respondo:
Yo no sé, si eDans tiene el día “chisposo”, o ganas de que animemos un poco el blog… en cualquier caso, lo que no tolero es cierta “mala educación” y de quien.
A mí, eDans y muchos de este blog, me podéis enseñar muchas cosas de muchos temas, que desconozco, y por ello ando en estas páginas. Pero fíjate, que de mecánica industrial, no (desde los 14 hasta los 18 en una empresa metalúrgica de herramientas de precisión), vamos, que de tensiones, durezas y comportamientos varios de metales, se un rato. El resto: 8 coches (propios) y más de un millón de kilómetros a la espalda. Así, que quien no haya cambiado el aceite a su coche, las bujías, los inyectores, los amortiguadores, o la junta de culata, de lecciones, no me va a dar ni una. Un 127, un R5, un Sierra Cossworth… a todos ellos les desmonte (y monte) el motor, y no me falto ni sobro una sola pieza, porque a mí, mancharme las manos de grasa, nunca me ha importado (al resto de coches no, que la cosa se complicaba).
¿Lecciones? ¿En serio? A los expertos en coches eléctricos de este blog, que decían que los neumáticos duraban (agárrate) 200mil Km, les tuve que enseñar que:
a) los neumáticos salen de fabrica con una durabilidad de 40/50mil Km según el trato que les des.
b) que aunque no hayas cumplido con la durabilidad esperada o hayas tenido el coche en el garaje 5 años, tienen una fecha de caducidad que esta GRABADA en el propio neumático, y que suele ser de 5 años.
Lecciones? En serio? He tenido que repetirlo unas cuantas veces, que parece que a la primera no les “entraba”.
Internet esta llena de ejemplos, videos, blogs (todos ellos de expertos) que demuestran, que esto no es una caza de brujas, sino una realidad. Y yo seguiré diciendo, que si no sabes, te calles…
”Tu eruditior quam Piso, prudentior quam Cotta, abundantior consilio, ingenio, sapientia quam Crassus, ea contemnis quae illi ‘idiotae,’ ut tu appellas, praeclara duxerunt.”
— Cicerón, Contra Pisón 62
O lo que viene siendo, que no hay mas ciego que quien no quiere ver, ni mas tonto que quien no quiere aprender… y esto vale para todo el mundo…
A nivel personal, aquí, en estas líneas, se sabe de sobras que siempre he dicho que acabare con un eléctrico, “cuando las condiciones…”. Si algo tengo claro, es que al eléctrico, lo tratare como al hibrido actual y como a todos los coches que he tenido hasta el momento.
Revisión anual. Porque 200€ me los gasto cada mes en gilipolleces. Así que, mi vida, los que van conmigo, y los que estén presentes en el momento del “percance”, valen mas que esos 200€ anuales. Estos expertos en “eléctricos”, me tendrían que explicar, si les es posible (y si no, que se callen), que ocurrirá, cuando se les gripe la cadena de dirección, o se les clave un amortiguador, o les parta un palier o una ballesta o se les esmenucen los cojinetes del rotor. En el mejor de los casos acabaran en un campo de coles al final de la curva, eso, si no se comen de frente un trailer de 18 ruedas… (bueno, en ese caso no nos van a contar nada).
Y todo, por 200€, porque no necesita mantenimiento… (vamos, como el que folla sin condon porque no se va a quedar preñada…)
El mundo esta lleno de listillos… yo soy uno de ellos, pero documentado y practicado…
Perdón Sr. Dans pero, ¿las rótulas de los coches eléctricos no se desgastan como en los demás vehículos? ¿Ni las suspensiones?
A ver, está claro que lo que no tiene un eléctrico y si un mecánico no se le va a romper -y que es precisamente lo que más se avería: motor y caja de cambios-, pero las partes comunes como sistemas electrónicos, transmisión -salvo que el motor esté en las ruedas-, suspensión, dirección sufrirá igual, ¿no?
¿A ver si es que los de Tesla venden juntas homocinéticas de recambio para coches que nunca las necesitan?
A ver, es cierto que un vehículo eléctrico tiene muchísimas menos partes mecánicas que uno de combustión. El problema, es que siempre se hace la comparación a nivel “motor”. Claro… ahí no hay mecánica (que también la hay, pero bueno)
Pero tiene mecánica, bastante, y aun siendo poca, es justo la mas importante. Tu mencionas las juntas homocinéticas, que es lo que une las ruedas al sistema tractor o direccional. ¿Os parece poco importante ese elemento?
Eso es lo que puede hacer que en una curva os vayáis a recoger setas o sigáis con vuestro viaje… y no es mas grande que una nuez… pero se tiene que revisar… y podríamos seguir, pero no es mi especialidad aunque entienda de ello…
Madre mía…, hace semanas que no entro de forma asidua, casi ni entro y no es algo que me guste, pero no tengo tiempo ni de respirar.
Joder, vaya sorpresa, caballeros.
Riesgo de electrocución
No estoy diciendo que de una golondrína hay que hacer una primavera ni tampoco me baso en lo que a mi me gustaría que fuese, solo que lo que dices es coincidente con un evento no directo del que vi hace tiempo.
John Stuart Mill decía:
A ver… como feliz propietario de un Zoe:
1. ¿Cómo te quedas sin batería si el coche tiene un indicador de carga restante igual que los coches de combustión tienen un indicador de combustible restante? No lo entiendo. ¿O es que te pones a recorrer un desierto de 500Km con un coche que tiene 400Km de autonomía? Entonces el problema no es precisamente del coche…
2. Pues claro que el vehículo eléctrico sigue necesitando mantenimiento. Sigue teniendo una dirección, unos frenos, y un par de cosas más que no quieres que te fallen cuando vas a 120 por la autopista. El mantenimiento es más sencillo que el de un vehículo de combustión, sí; pero necesitarlo, lo necesita.
3. ¿Peligroso por la batería? Bueno, digo yo que viajar sentado encima de un depósito lleno de gasolina tampoco es que sea lo más seguro del mundo, ¿no?
Ojalá! pero no acabo de creerlo, llevamos años escuchando y leyendo sobre avances en las baterías pero en la práctica no se ve nunca el avance. Si estoy de acuerdo que sí es verdad que pueden mejorarse se abren las puestas de una revolución silenciosa descomunal.
Lo veremos con el tiempo.
Yo siempre vi que en las pelis los que estallan son coches de combustible fósil, porque la mafia es así, pero supongo que empezarán a ser frecuentes los estallidos de eléctricos.
Pero poner al mismo nivel el comentario de un mecánico (remolcador de coches), que a saber la tirria que le puede tener a los eléctricos , con los estudios que suele poner Edans por aquí… pues que no mola tanto como puede parecer.
Pero es bastante típico por aquí… eso de comparar lo que dice el autor del blog con uno que pasaba recogiendo coches (por muy experto mecánico que sea)… o sobre los cambios profundos de opinión, que no los hay y, como si no se justificara hasta el quitar una coma… al menos para los de lectura diaria… y menos mal que desapareció lo de las «consabidas» comisiones, cada vez que valoraba hard/soft tecnológico… en fin.
Y sobre los cisnes ,decir que en ciencia nunca se diría que TODOS los cisnes son blancos, así que, la aparición de uno negro, no refuta nada, solo confirma la regla de que la MAYORÍA son blancos.
Totalmente de acuerdo…… pero.
Enrique en más de una ocasión ha hecho (y ya lo señalaba en su momento cuando me parecía), que su perspectiva, no es necesariamente la del ciudadano medio, que se informa perfectamente al comprar, que tiene un nivel adquisitivo como el suyo (que tampoco le estoy llamando millonarias ¿eh?).
Sí, tienen más peso las enlaces de Enrique, pero cuidado porque, ya descartamos la opinión de una persona únicamente por el sesgo que pueda tener (no lo sabemos pero se lo estamos asignando….) y por lo que ya he dicho, aquí hay muchas piedras y pocas manos limpias que puedan lanzarlas.
En avance real se aplicará cuando sea económicamente posible el acumular energía en baterías del tamaño de un container a pie de huerto de enegía renovable. El rendimiento no se mide por KW por un kilo, sino Kw por 1000 US$-
Hablaron de una baterias baratas de sodio, pero desconozco si llegaron al mercado o comno otras cosas no atravesaron la puerta de los laboratorios.
Las noticias sobre mejoras en las baterías las recibo con alborozo porque realmente me interesa y me alegra.
Pero:
– Battery tech breakthrough could mean ‘credit card-thin’ phones and more efficient EVs.
Está en laboratorio y sólo almacena un 30% de una de Litio.
– Toyota no ha presentado baterías, ha presentado una hoja de ruta de baterías, aunque eso sí, a un plazo muy corto: los próximos cinco años. A ver si cumplen.
– CATL sí va ha fabricar ya una batería de Sodio que, aunque sólo tiene la mitad de densidad que la de Litio, tiene otras características que la hacen interesante.
– Y Stellantis sólo va a introducir unas nuevas baterías muy prometedoras en una serie de coches de prueba. Si todo sale bien, habrá que escalar la fabricación a nivel industrial. Y ya sabemos que eso no siempre se ciñe a la teoría.
Así que sr. Dans, de los cuatro ejemplos que pone sólo uno está a punto de ser realidad y con muchos peros.
Ojalá todos esos diseños cumplan antes de una década, o dos, pero no se deje llevar por el optimismo y no dé por hecho lo que todavía no existe. Del laboratorio a la calle hay un largo y tortuoso camino.
El tema de baterias es algo que me lo tomo «cogido con pinzas»… mi mayor deseo? Mejor densidad y eficiencia…
Recuerdo mis primeros moviles que a media mañana ya tenia que enchufarlos. Mi actual (que ya es viejo) me aguanta tranquilamente 2/3 dias con uso semi-intensivo…
Yo auguro, a razon de lo que leo por ahi, que en un par de años (sin pecar de optimista), enfrentaremos baterias de automovil, que quizas no sean de carga super-rapida pero si de una densidad que permita mayores distancias…
Lo uno no va reñido con lo otro..
Igual no me he explicado…
Me refiero, a que prefiero 20min de carga que me den 700/900Km a 5min que me resulten en 300/400
Resumiendo, que el ilustre profesor se ha puesto las pilas. Me recuerda a mis tiempos de colegio, cuando se daba la vuelta y tiraban un tizazo y se lo llevaba el que menos culpa tenía.
Pues nada, no volveré a comentar a la hora del apogeo de la sobremesa.