Del «don’t be evil» al «haz lo que haya que hacer»…

Google nació como el símbolo de una web abierta. Su éxito se basó en un ideal simple pero potente: hacer accesible a todo el mundo toda la información del mundo.
Dos décadas después, aquel lema fundacional que se resumía en su lema «Don’t be evil« suena cada día más a chiste. La compañía que defendía la apertura, hoy parece más interesada en proteger su control que en preservar el ecosistema que la hizo grande.
La nueva política de verificación de desarrolladores, que obliga a cualquier creador de aplicaciones para Android, incluso fuera de la Play Store, a registrarse y revelar su identidad, marca otro paso hacia un ecosistema más cerrado. Google argumenta que la medida busca proteger a los usuarios del malware y el fraude, pero en la práctica supone una restricción profunda al derecho a desarrollar y distribuir software sin intermediarios. Y además, a cambio de algo que no mejora la situación, porque cualquier desarrollador malintencionado puede darse de alta las veces que quiera.
El movimiento ha generado una reacción coordinada. La campaña Keep Android Open, apoyada por desarrolladores, usuarios y organizaciones de activismo digital, alerta de que la verificación obligatoria es el primer paso hacia el cierre total del sistema: una capa más de burocracia y vigilancia que margina a los creadores independientes y consolida el poder de Google. Básicamente, que lo que se presenta como una mejora de seguridad es en realidad una simple estrategia de control.
El problema no es que Google quiera hacer más segura su plataforma, sino el modo en que redefine la seguridad como sinónimo de dominio. La apertura siempre puede conllevar algunos riesgos, pero cerrarla en nombre de la seguridad equivale a renunciar a la libertad. Android, que nació como alternativa abierta frente al ecosistema cerrado de Apple, está repitiendo el mismo patrón. La diferencia es que Apple nunca fingió ser otra cosa: Google sí.
Como explica Cory Doctorow en su muy recomendable libro sobre la enshittificación, el ciclo es siempre el mismo: las plataformas comienzan optimizando para el usuario, luego para sus socios comerciales, y finalmente para sí mismas. La evolución de Android es un ejemplo perfecto de esa deriva: donde antes había libertad para instalar aplicaciones, ahora hay capas de permisos, verificaciones y bloqueos. Donde antes Google presumía de «no ser malvado», hoy actúa con la lógica de cualquier monopolio maduro: maximizar el control, minimizar la autonomía.
Defender un ecosistema abierto es difícil: implica aceptar que algunos actores actuarán de mala fe, que habrá errores o incluso abusos. Pero sin esa apertura no hay innovación genuina: solo jardines vallados. La historia de la tecnología demuestra que los entornos cerrados producen rentas, no progreso. En lugar de reforzar la comunidad de desarrolladores, promover una cultura de ciberseguridad entre los usuarios y buscar la transparencia, Google parece más interesado en recuperar el valor que antes dejaba distribuirse libremente.
El riesgo es evidente: si Android deja de ser un espacio abierto, su atractivo disminuirá. Los usuarios perderán opciones, los desarrolladores perderán libertad y el ecosistema entero se volverá dependiente de las decisiones de una sola empresa. Convertir Android en una réplica de iOS puede ser rentable a corto plazo, pero a medio y largo plazo es simplemente suicida.
La apertura fue la esencia de internet y el motor de la innovación digital. Si Google decide abandonarla para proteger su imperio publicitario y su cuota de mercado, habrá traicionado no solo su propio lema, sino la promesa original de la red: un entorno donde cualquiera podía crear, compartir y aprender sin tener que pedir permiso.
Aún estamos a tiempo de exigir lo contrario. Mantener Android abierto no es un capricho ni una causa romántica, es la defensa de un principio básico fundamental: que la tecnología debe servir a las personas, no encerrarlas en un ecosistema de cristal. Lo difícil no es construir un sistema abierto: lo difícil es estar dispuesto a seguir trabajando para mantenerlo así incluso aunque implique renunciar a ciertas cosas por ello.
Es posible que esté equivocado, pero… ¿el dueño de este blog no es usuario de iOS???????
Como usuario de iOS, ¿le quiere exigir a Android que no sea como iOS?????
No entiendo nada.
Yo uso de todo, como buen profesor de innovación. Y cuando uso Apple, sé perfectamente lo que uso, lo que gano y lo que pierdo. Ver las cosas como blancas o negras es una hipersimplificación absurda.
Da pena decirlo, pero lástima que se rindieran Firefox OS, Microsoft y otras. La única esperanza la ofrecen forks tipo FairPhone, LinuxPhone, etc. y curiosamente Huawei con Oxygen OS.
Pero igualmente no sería catastrofista. Cuando IE6 era el todo de internet y se pasaban el estandar por el forro, fue cuando hubo una eclosión de alternativas lideradas por Netscape y Firefox.
Incluso ahora se está desarrollando algun navegador nuevo no bsado ni en Gecko, ni Webkit ni Chromium. ¿Por qué? Porque el que aprieta, ahoga, y ahora los desarrolladores ven una oportunidad.
Basta que Samsung y Xiaomi hagan su fork con su play store para que Google tiemble en Android. No hay tantos pixel en el mercado…
JOSTIAS PEDRIN, ni PS se atreve a tanta rectificación
Sería bueno comparar el modelo Android con el modelo Apple…
«Convertir Android en una réplica de iOS puede ser rentable a corto plazo, pero a medio y largo plazo es simplemente suicida.»
Acabo de escucha que al «Sr. Cock» no le ha ido mal este Q, vendiendo su «garbage model»
Explíquese porque es un modelo suicida !!!
Yo no lo comparto, pero es que todo el mundo se le está haciendo el culo PEPSI COLA desde que el idiota está en el poder, en hacer eso que critica ahora, pero que APPLE hace siglos que viene haciendo además de mover el rabito ante Massa Donald:
«La apertura siempre puede conllevar algunos riesgos, pero cerrarla en nombre de la seguridad equivale a renunciar a la libertad. Android, que nació como alternativa abierta frente al ecosistema cerrado de Apple, está repitiendo el mismo patrón. La diferencia es que Apple nunca fingió ser otra cosa: Google sí.»
Caralho: «Enganáronte ata hoxe»
Dilo con claridad, el modelo APPLE es un EGAÑABOBOS!!
Acabo de leer la explicación de arriba, ya con eso nos quedamos tranquilos…
XDDD
Bien mirado, Google y Android son dos cosas que nada tienen que ver. Google es un buscador e indexador de páginas web y Android un sistema operativo de teléfonos móviles. Lo único que tienen en común, es el dueño, Alphabet. Pero por lo mismo, podríamos decir q1ue Zara y Pontegadea, son la misma cosa, aunque uno se dedique a la ropa y otro a los inmuebles, por que ambos negocios son de Amancio Ortega.
Tampoco podemos decir que nada tiene que ver con la famosa frase «Don’t be evil« que desapareció el mismo día en que Google salió a Bolsa, pues sus actuales accionistas tienen por divisa «More profit» y para conseguirlos harán cualquier cosa. Si piensan obtener más beneficios prostituyendo los resultados del buscador, lo harán si para obtenerlos tienn que cerrar Android ta,mbié-n lo harán, porque la bolsa, sea como sea. les exige que el próximo trimestre, han de intentar dar mejores resultados que los anteriores.
«estar dispuesto a seguir trabajando para mantenerlo así incluso aunque implique renunciar a ciertas cosas por ello» (EDans).
Los adultos tienen que mantener el orden conseguido en el ecosistema global… y las crías humanas deben hacer todo lo posible para quitar los añadidos sociales , que esos adultos fueron introduciendo en el ecosistema original, durante la, última lucha por el poder.
Es una dinámica de clases sociales que no se inventó ningún Marx (ni Karl ni Groucho), ellos solo dieron su versión del asunto. Una cosa llamada sociogenética trata de explicarlo un poco.
Lo de la Renuncia (como lo de la Resistencia) lo dejamos para otro día.