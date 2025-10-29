Nike y su zapatilla biónica: mejorando nuestras capacidades

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «Cuando el cuerpo se vuelve configurable: la nueva frontera de la mejora humana» (pdf), y es una reacción al anuncio por parte de Nike del Project Amplify, una zapatilla deportiva que combina motor, sensores, ajuste biomecánico individualizado y un calzado modular extraíble para cuando se quiere utilizar de manera convencional, y que proporciona a quien la lleva un incremento de sus capacidades musculares, mayor resistencia a la fatiga y mejores prestaciones.
Las zapatillas se integran en un soporte anclado a la parte superior del tobillo, que contiene un anillo de baterías ajustado a la pantorrilla. Unido al conjunto de baterías hay un brazo mecánico que apunta hacia abajo, con la parte más gruesa apoyada sobre la parte exterior del tobillo. En esa parte gruesa se encuentra el motor, que acciona una pieza articulada unida al talón del zapato.
La idea me resultó provocativa e interesante, porque la cobertura que he leído hasta ahora habla de cuestiones como «acercar el humano al cyborg» o «una e-bike para tus pies«, conceptos que considero muy buenos para plantear algunas reflexiones. Por supuesto, Nike no está en ningún momento planteando el uso de este tipo de «calzado aumentado» para atletas profesionales o de élite, sino para personas con capacidades perfectamente estándar que simplemente pretendan obtener u rendimiento superior, sea porque son corredores medios o porque pasan muchas horas de pie. La idea, básicamente, es combatir mejor la fatiga y obtener un empuje mayor que el que obtendríamos simplemente con nuestros músculos, todo ello gracias a un conjunto de sensores biométricos y algoritmos de inteligencia artificial que, en cada momento, calculan el impulso que necesitamos y lo adaptan a nuestra locomoción.
No he tenido la oportunidad de probarlos y, por tanto, me guío únicamente por lo comentarios, pero la posibilidad de convertir un calzado, una prenda o un accesorio en una extensión del propio organismo me parece, como mínimo, digna de una reflexión, o de un conjunto de ellas. Por el momento, el uso habitual de este tipo de mecanismos solía venir determinado por las prótesis, en personas que poseían algún tipo de limitación en algún miembro o en una parte del cuerpo y que trataban de obtener una funcionalidad similar a la que se tiene con la funcionalidad completa.
Ahora, sin embargo, no hablamos de limitaciones más allá de las fisiológicamente asumidas, como el cansancio, etc.: lo que planteamos es potenciar la funcionalidad para que una persona pueda, sin esfuerzo, pasar más horas de pie, caminar o correr durante más tiempo. El cuerpo como plataforma para que, mediante un periférico, podamos incrementar sus capacidades. Estamos ante la llamada human augmentation o human enhancement, un espacio conceptual en el que se puede distinguir entre lo que supone replicar una capacidad, aumentarla o incluso exceder sus límites, y que nos lleva a considerar la frontera entre herramienta y órgano como algo cada vez más borroso.
Las preguntas, claro, surgen inmediatamente: estamos hablando de un simple capricho que alguien puede utilizar para correr más rápido o más tiempo? ¿O ante el próximo adminículo con el que algunos trabajadores serán forzosamente equipados para que puedan pasar más horas de pie, por ejemplo, atendiendo al público? La diferencia no es para nada sutil y para nada inofensiva: si convertimos este tipo de posibilidades de mejora en un requisito para ciertos trabajos, estaremos planteándonos, posiblemente, llevar al cuerpo humano a una lógica de eficiencia extrema que podría desembocar en muchas cosas, muchas de ellas muy peligrosas, como la explotación laboral.
Mejorar el cuerpo y sus prestaciones puede ser una idea muy potente e interesante. Pero conviene plantearse la lógica y los valores con las que nos planteamos hacerlo, porque nos pueden llevar a cosas muy distintas, y a consideraciones muy complejas. Y el momento de llevar a cabo ese tipo de reflexiones es ahora, cuando la conjunción del desarrollo de la inteligencia artificial y de la biomecánica nos permite empezar a plantear este tipo de dispositivos ya prácticamente enfocados al consumo. Si permitimos que sea el mercado el que lo regule «a la americana» por la vía de facto, ya sabemos con qué nos vamos a encontrar. A lo mejor, conviene hacer una cierta reflexión y plantearse en qué casos y para qué vamos a considerar este tipo de dispositivos como algo deseable e interesante, y en cuáles como algo cercano a la explotación.
Me parece una noticia EXCELENTE. Este es el tipo de noticias que me alegran el día.
También tendría utilidades para nuestros mayores en España, seguramente se pueda adaptar a brazos en el futuro y tal vez a caderas.
La Seguridad Social igual se puede ahorrar una pasta gansa mandando a muchos pacientes a comprarse esto en vez de estar petando la fisioterapia.
Si ya conseguimos conectarlo a la mente o a manos de la mano, igual hasta podemos hacer andar a un parapléjico.
Vale la pena ahondar en esto.
Lo primero que he pensado es… que tendrán los militares… aparte de la famosa pastilla ‘Wake Me Up’
Auténtica y purita basura: cara como pocas, para presuntuosos/as y con un resultado final más que previsible visto el auténtico zurullo de suelas que les ponen a todos estos calzados, (y hoy a la inmensa mayoría) y el uso de adhesivos ultra rápidos que pierden sus propiedades al cabo de un visto y no visto.
Así que, con respecto a las suelas, un par de semanas de uso normal, y el desgaste ya te dice que vayas ahorrando para la siguiente estafa.
NIKE la tengo vetada hace muchos años.
Noticia de ELPAIS en 1996
«Acusan a Nike de fabricar calzado de lujo explotando a niños de 11 años»
Les va a importar mucho tu opinión…
Vaya por delante que mi comentario es del de una persona de 82 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). lo que supone que cualquier ligera cuesta de una calle, suponga un gran esfuerzo el superarla.
Veo por ello estas zapatillas como una posible solución intermedia, entre la movilidad reducida y la silla de ruedas eléctrica y no puede menos de alegrarse de que hay alguien, que apueste su dinero y tiempo en diseñar este tipo de aparatos.
La población en occidente no deja de envejecer y unos aparatos de este tipo puede que tengan cada vez mas mercado.
No quiero pecar de cínico (aunque no puedo evitarlo, soy como el escorpión «…está en mi naturaleza…» )
¿La ciencia ya dijo algo al respecto? Me refiero a si lo hizo específicamente a este tema. Lo digo a raiz del propio párrafo en esta publicación:
Recuerdo en su momento haber leído «coberturas» que (…madre mía… ) demostraron ser como mínimo cuestionables, usando un término políticamente correcto:
https://pbs.twimg.com/media/Fj3XPJvXwAMoNm2.jpg
(no pego el link porque a veces en estos casos los servidores los detectan como «hotlinking»)
Y más sorpresa me provoca leer que su mentado Nike Sport Research Lab se auto-promociona usando términos del estilo:
Después de leer semejante autobombo, me fijé y por suerte todavía tenía en mi bolsillo la cartera con el dinero y las tarjetas de crédito.
Y como la propia publicación de Wired lo deja en claro:
Link a la publicación de Wired sin paywall
Qué horror…!!!
¿ sabes si Nike, o cualquier otra compañía diseñará elementos parecidos para otras partes del cuerpo?
Para esa parte que presumo que estás pensando, hace años que hay toooooda una industria floreciente a precio de todos los bolsillos, o sea, de indigente a propietario de jet y yate de lujo insultante. Eso sí, siempre con resultados más que cuestionables.