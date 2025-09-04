Una broma de mal gusto llamada «antimonopolio»

La sentencia sobre el monopolio de Google en las búsquedas pasará a la historia no como un intento serio de poner coto al poder de las grandes tecnológicas, sino como un perfecto ejemplo de cómo se desactiva, desde dentro, la voluntad política de frenar a quienes se han adueñado del mercado digital.
Lo que debía ser un correctivo ejemplar se ha convertido en una broma de mal gusto: ni ruptura, ni separación de Chrome o Android, ni sanciones económicas relevantes, sino simples restricciones cosméticas y a corto plazo que no alteran en nada la hegemonía de la compañía. El juez Amit Mehta rechazó explícitamente las propuestas más ambiciosas del Departamento de Justicia calificándolas de «excesivas», y llegó a aceptar casi en su totalidad los remedios propuestos por la propia Google, con mínimas modificaciones. Dicho de otra manera, el acusado dictó prácticamente al juez su propia sentencia.
Los «remedios» aprobados rozan lo ridículo: Google no podrá firmar contratos exclusivos por más de un año, deberá compartir ciertos datos con competidores y tendrá que maquillar levemente su acuerdo con Apple para que no se convierta en una exclusividad absoluta. Nada que ponga en peligro los más de 20,000 millones de dólares anuales que la compañía paga a Apple para seguir siendo el buscador por defecto en Safari, ni que limite de verdad la captura de tráfico y la extracción de datos que sostienen su modelo publicitario. El juez incluso subrayó que prohibir esos pagos «podría dañar gravemente» a empresas como Mozilla, que dependen en gran medida de ellos: poco le ha faltado al juez para declarar que interrumpir esos pagos podría dañar a Apple, una de las compañías más valiosas del mundo. Por tanto, Google podrá seguir comprando distribución de sus servicios y de sus productos de inteligencia artificial, siempre que el contrato no se firme en exclusiva. Para los críticos, como el American Economic Liberties Project, estamos ante un «fracaso histórico» que debería apelarse sin demora. Y es posible que así sea.
La ironía es sangrante: tras décadas de abusos documentados, tras haberse demostrado que Google mantuvo ilegalmente su monopolio, la compañía no solo evita cualquier ruptura estructural, sino que se permite salir fortalecida. Google acaba de ganar la guerra antimonopolio, porque la sentencia elimina de un plumazo el «riesgo bajista» que pendía sobre su acción desde que fue declarada monopolio ilegal. Alphabet subió en bolsa casi un 8% inmediatamente después de conocerse la decisión, Apple otro 3%, y el Nasdaq celebró en conjunto la noticia. No estamos hablando de justicia, sino de la tranquilidad de los inversores. En abril ya analizaba cómo la compañía había construido su hegemonía «a base de restricciones», y ahora vemos cómo esa hegemonía queda ratificada judicialmente.
La excusa esgrimida por el juez para justificar su laxitud resulta casi insultante: la aparición de la inteligencia artificial generativa habría «cambiado el curso del caso«, hasta el punto de hacer irrelevantes los remedios más duros. Lo que en realidad significa es que la promesa de un futuro competidor hipotético como los chatbots de inteligencia artificial se utiliza como coartada para perpetuar los abusos actuales. La resolución es incapaz de restaurar la competencia ni de beneficiar al consumidor. Lo que sí restaura, eso sí, es la confianza de Silicon Valley en que con la actual administración nada se interpondrá en su camino. Y lo hace en línea con lo que ya comentaba en abril del año pasado: “¿a estas alturas nos sorprende que Google sea un monopolio?”
Algunos analistas han querido ver en la sentencia un precedente con implicaciones más amplias. El abogado antimonopolio Joel Thayer afirmaba que la orden de obligar a Google a compartir parte de sus datos de búsqueda implica un «cambio monumental» en la doctrina legal: por primera vez se reconoce que ciertos outputs de las plataformas, en este caso, los datos, no pueden quedar bajo control exclusivo de una empresa, y que deben ponerse a disposición de competidores para que los consumidores se beneficien. Esa lógica, sostenía Thayer, podría aplicarse a Apple y obligarle a abrir iMessage, o a Meta y forzarle a compartir datos sociales con terceros. No es casualidad que tras el fallo, las miradas regulatorias se giren ahora hacia los otros tres grandes casos pendientes: Meta, Apple y Amazon.
El problema es que, aunque esas interpretaciones puedan sonar teóricamente prometedoras, el propio fallo rebaja cualquier expectativa de un verdadero correctivo. Mehta rechazó tajantemente la posibilidad de forzar la venta de Chrome o Android, recordando que las desinversiones son «remedios de último recurso» y rara vez eficaces a largo plazo. Si algo se desprende de esta sentencia, es que ninguna gran tecnológica tiene nada que temer con respecto a una posible ruptura estructural. Lo peor que podría ocurrirles es un mandato limitado de compartir ciertos datos. Incómodo, tal vez, pero para nada una «sanción» como tal.
La misma semana de la sentencia, la Unión Europea decidió suspender sus planes de sancionar a Google por su negocio de publicidad digital, temiendo represalias de la administración Trump: una auténtica vergüenza y una clara prueba de un servilismo atroz. Ahora, el mensaje es cristalino: no importa que te declaren monopolio, no importa que hayas comprado distribución de manera ilegal durante décadas, no importa que hayas limitado la competencia en uno de los mercados más importantes de la economía digital: lo peor que te puede pasar es una sentencia indulgente, un par de restricciones cosméticas y una palmadita en la espalda.
El precedente es devastador. El caso contra Meta seguirá, previsiblemente, el mismo guion: ruido mediático, acusaciones contundentes, titulares que anuncian el «fin de la impunidad», y finalmente un desenlace inane, sin sanciones, sin rupturas estructurales y con una compañía aún más segura de su posición. La conclusión es amarga pero clara: no vivimos en una economía de mercado donde las reglas de competencia se hacen cumplir, sino en un sistema en el que los gigantes dictan sus propias condiciones y manipulan los procesos judiciales a su antojo. El antimonopolio, al menos en Estados Unidos, se ha convertido en una broma sin gracia.
Para sorpresa de nadie…
Es lo que tienen las corporatocracias.
Tus AirPods funcionan de maravilla con un iPhone, pero si intentas conectarlos a un teléfono Android, la experiencia es peor: la conexión es inestable, las funciones se limitan, y pierdes las características que hacen que valgan la pena. Con el Apple Watch es aún peor: no puedes ni siquiera emparejarlo con un teléfono Android, es un producto inútil si no tienes un iPhone.
Esto no es un fallo de diseño, es una estrategia deliberada para forzarte a comprar todos sus productos. Si de verdad quieren un mercado digital justo, los reguladores deberían romper esa barrera. Obligar a Apple a vender por separado divisiones como la de los AirPods o los Mac, y a permitir que sus dispositivos sean totalmente compatibles con los de la competencia, es la única manera de acabar con este MONOPOLIO de verdad.
Puede ser una canallada de Apple, o como lo quieras llamar. Pero el ejemplo del AppleWatch no es un caso de monopolio. En todo caso será de malas prácticas o de desdén por el cliente:
Apple solo tiene una cuota del 20% mundial de smartphones. El otro 80% lo tienen mil fabricantes de móviles Android.
Apple no es la única marca que vende «smartwatches», hay cientos, que, por cierto, vienen con software propio para emparejarse al iPhone.
Apple tiene una filosofía «de ecosistema» que puedes catalogar de «sacadinero» o cosas peores, pero ni el mercado del iPhone ni el del AppleWatch estan en una posición dominante que se pueda considerar monopolista.
Ni a mi ni a nadie se nos escapa que el AppleWatch solo sincroniza con el iPhone para que tengas que comprarte uno, así hacen más negocio.
Pero, estrictamente hablando, Apple no tiene una posicion dominante que puedas considerar «monopolistica» ni en Smartphones ni en smartwatches.
Es mi opinión, puedo equivocarme., claro.
Saludos!
Un día triste para internet. El abusón del patio recibe carta blanca del director del colegio a seguir pegando a los otros niños más pequeños.
Es que Enrique se fija mucho en Meta (Facebook), pero yo creo que Google es mucho peor. Mueven muchos más datos entre el buscador y gmail.
Y con eso no defiendo a Meta.
A quien si defiendo es a Apple, a nivel de que no lo considero un monopolio. No tiene un 80-90% del mercado como tienen Windows, Office, Android, etc…
Tengo curiosidad por saber tu opinión sobre si Apple es un monopolio o no, Enrique.
Crees necesario que se abriera el App Store, por ejemplo, a terceros repositorios?
Mi posición es que no: Apple no vende sólo un producto, vende una filosofía basada en un control férreo que, «oficialmente», es para garantizar la seguridad del usuario, aunque soy el primero en reconocer que también le interesa (y mucho!) monetariamente… pero seria comprometida la «superior seguridad» de iOS si se abriese todo el ecosistema Apple? La facilidad de uso? El «just works»?
Apple tiene de monopolio lo mismo que yo de enano…
Entonces opinamos igual. Pero en el artículo creo que mencionas a Apple. Me lo parece o es cierto?
Del dicho romano «La mujer del Cesar no solo tiene que ser honrada sino parecerlo» pasamos luego a » tiene que parecer honrada aunque no lo sea», que sirvió hasta la primera administracion de Trump en que «ni lo era ni lo parecía.
En la actualidad no solo no lo es ni lo parece, es que se hace ostentación de la corrupción: moneda cripto personal de Trump, regalos de aviones de lujo, manipulacion de mercados para enriquecerse, etc.
Por cierto…¿ alguien se cree que Trump se va a gastar 200 millones USD «suyos» (bueno, una infinitesimal parte de lo robado) para hacer un salon de baile en la Casa Blanca si no tiene pensado «quedarse»?