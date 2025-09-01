En Las Mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas…

Hoy empiezo una colaboración con Radio Nacional de la mano de Juan Ramón Lucas en su programa «Las mañanas de RNE«, en donde estaré un día a la semana, probablemente los martes, hablando de actualidad tecnológica.
La cosa surgió de una llamada suya – nos conocemos desde hace tiempo inmemorial, de cuando ambos teníamos el pelo mucho más oscuro – para participar en su podcast, Sr. Wolf, en donde me entrevistó durante casi cincuenta minutos hablando de inteligencia artificial y de futuro, y que me ha servido como una importante inyección de humildad: mi episodio, como es habitual para una persona como yo que habla de los temas que habla, es uno de los que menos reproducciones tiene.
A pesar de ello, algo debió gustarle de nuestra charla, porque me llamó de nuevo unas semanas después, en medio del verano, para proponerme participar como invitado en la nueva temporada de su programa, con la idea de hacer divulgación tecnológica para un público de radio matinal, es decir, intentar explicar de manera razonablemente sencilla conceptos que a mucha gente le parecen relativamente complicados o intimidatorios, hasta el punto de que se resignan a verlos como conceptos extraños a los que ya no llegan o que creen que tienen que limitarse a usar de forma muy limitada.
Esa colaboración empieza hoy hablando, como no, del tema que centra toda la actualidad tecnológica actual y que se ha convertido en el perejil de todas las salsas, la inteligencia artificial. Es radio, así que esperaos cosas que yo no hago habitualmente, como hablar con modelos de lenguaje mediante interfaz de voz, simplemente porque es la forma de darle un carácter radiofónico que valga mínimamente la pena. Aunque hoy es lunes, seguramente mi participación habitual será los martes, y por supuesto, abierto a participación de los oyentes.
Ya había hecho radio antes en numerosas ocasiones, pero nunca con una participación estable, y la verdad es que me apetece bastante probarlo. Nueva temporada, nuevos retos y actividades. Para los que disfrutamos con lo que hacemos, nunca se acaban las posibilidades…
Excelente noticia Enrique, aunque pueda parecer minoritario cada vez que alguno de tus mensajes llega a alguien nuevo es una semilla de pensamiento abierto que tanta falta hace en este país, enhorabuena y a seguir. Por cierto, estaría bien que alguien compartiera el enlace al programa en un comentario cuando se produzca, aunque sea Offtopic .
Enhorabuena, Enrique. Espero que nos vayas poniendo el enlace en tu blog para que, los que trabajamos por la mañana, podamos escucharte más tarde. Saludos.
Una buena noticia que te hayan nombrado colaborador de la radio del gobierno.
Aclaro que me acabo de ver el video y aunque no es el mismo formato, pero si te sirve mi experiencia, (y mis consejos al final) aquí te va:
Durante muchos años tuve la dicha (visto ahora en retrospectiva) de poder dar clases de temas de cierta «complejidad técnica» frente a un público que no era precisamente especializado. Yo era una rara avis, que atraía más por la curiosidad que les generaba tener a alguien así frente a ese auditorio, que por la necesidad de ese auditorio de aprender lo que yo iba a enseñar. Pero ese efecto «Chamán» es efímero.
En mi supina ignorancia, al comienzo de mi carrera como instructor, creía que (por poseer «el conocimiento» ) la gente me quería escuchar, querían oir la voz del oráculo de Delfos. Y la verdad es que se aburrían como ovejas. Eso también fue una lección de humildad para mí, pero más porque, de que la gente no dejara de asistir, dependía mi sustento.
Dicho en lenguaje llano: cometí el error de adoptar un enfoque «académico» cuando lo que en realidad ese auditorio buscaba un enfoque «social/relacional».
Con el tiempo, mejoré mucho mis clases al punto de que cuando tenían que reemplazar a otro instructor en otra ciudad, me sacaba de donde estaba para apagar el incendio pero se provocaba otro en la ciudad que había dejado: los alumnos se quejaban de que el instructor que les habían mandado no enseñaba como Javier.
Lo que aprendí es que cuando le hablamos a las personas desde nuestros conocimientos (válidos, correctos, honestos, bien adquiridos… llámalo como quieras) las personas se desconectan. ¿Por qué? Porque aunque (aparentemente) corrió mucha agua bajo el puente, no somos tan distintos del homínido en la caverna que le temía al sonido y la luz del rayo en la tormenta.
Eso me lleva a lo que «descubrí» (sí, descubrí el hilo negro, ya lo sé) y que no espero que uses, pero al menos que lo tengas como un recurso más:
Las Historias. Seguimos siendo seres humanos, por más Transformes que usen para entrenar a un LLM.
Entonces, si les contaba una historia (no tiene que ser larga, sino, como en mi caso, el disparador de lo que iba a enseñar) los agarraba y no se querían ir. Y no solo eso, sino que además les gustaba hacer (ya no les parecía aburrido o innecesario) lo que les proponía, porque eso los hacía sentir parte de esa historia. Y cuando terminaban la clase se iban contentos. Y no te digo cuando terminaban el curso a los 5 meses. Me preguntaban cuando iba a volver. Estaban agradecidos.
¿Como cuentas una historia? Con el paso de los años lo fui perfeccionando, hasta que cuando llegué a jefe de profesores, les enseñaba a hacerlo así:
Cada historia debe tener una serie de pasos:
1. COMIENZO
• Objetivo / Mensaje: ¿Qué quieres que la persona piense, sienta o haga como resultado de escuchar tu historia?
• Transición de entrada: (gancho): ¿Por qué la persona debería escuchar esta historia?
2. DESARROLLO
• Contexto ¿Dónde y cuándo sucedió? ¿Quién es el personaje principal y qué buscaba? ¿Qué cosas pasaron primero para entender lo que vino después?
• Desafío ¿Cuál fue el problema?
• Conflicto ¿Qué hizo el personaje princial al respecto?
• Resolución ¿Cómo cambiaron las cosas/los personajes como resultado?
• Resolución
3. FIN
• Lecciones ¿Qué aprendiste?
• Acciones recomendadas ¿Qué crees que debería hacer?
Queda claro que es la típica estructura del story telling, pero en favor de mi experiencia, en todos estos años no varió en nada, y si no lo hizo es porque sigue siendo efectiva. ¿Como queda la historia con esta estructura? Así:
1. COMIENZO
• Objetivo / Mensaje:
• Transición de entrada: (gancho): «Creo que el mejor ejemplo que ví sobre ese tema fue . . .»
2. DESARROLLO
• Contexto«Hace tiempo. . . en. . . había. . . y estaban intentando. . . »
• Desafío «Entonces, un día. . .»
• Conflicto «Así que ellos. . . , y entonces ellos. . . , y por eso ellos. . .» [Mostrar la lucha honesta entre el héroe y el villano, incluso si es interna o personal y no puede ser demasiado fácil]
• Resolución«Finalmente. . .»
3. FIN
• Lecciones «Fue entonces cuando me di cuenta de que. . . Eso explica por qué. . . Lo que al final pude entender gracias a todo esto es que. . . Lo que creo que deberíamos haber hecho fue. . .»
• Acciones recomendadas «Y es por eso que creo que deberías/deberían. . .»
Perdón por el tocho, pero vi tu video mientras desayunaba y me sentí impulsado a ofrecerte mi experiencia, toma de ella lo que te sirva (si algo te sirve) y espero que te ayude.