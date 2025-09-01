En Las Mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas…

Hoy empiezo una colaboración con Radio Nacional de la mano de Juan Ramón Lucas en su programa «Las mañanas de RNE«, en donde estaré un día a la semana, probablemente los martes, hablando de actualidad tecnológica.

La cosa surgió de una llamada suya – nos conocemos desde hace tiempo inmemorial, de cuando ambos teníamos el pelo mucho más oscuro – para participar en su podcast, Sr. Wolf, en donde me entrevistó durante casi cincuenta minutos hablando de inteligencia artificial y de futuro, y que me ha servido como una importante inyección de humildad: mi episodio, como es habitual para una persona como yo que habla de los temas que habla, es uno de los que menos reproducciones tiene.

A pesar de ello, algo debió gustarle de nuestra charla, porque me llamó de nuevo unas semanas después, en medio del verano, para proponerme participar como invitado en la nueva temporada de su programa, con la idea de hacer divulgación tecnológica para un público de radio matinal, es decir, intentar explicar de manera razonablemente sencilla conceptos que a mucha gente le parecen relativamente complicados o intimidatorios, hasta el punto de que se resignan a verlos como conceptos extraños a los que ya no llegan o que creen que tienen que limitarse a usar de forma muy limitada.

Esa colaboración empieza hoy hablando, como no, del tema que centra toda la actualidad tecnológica actual y que se ha convertido en el perejil de todas las salsas, la inteligencia artificial. Es radio, así que esperaos cosas que yo no hago habitualmente, como hablar con modelos de lenguaje mediante interfaz de voz, simplemente porque es la forma de darle un carácter radiofónico que valga mínimamente la pena. Aunque hoy es lunes, seguramente mi participación habitual será los martes, y por supuesto, abierto a participación de los oyentes.

Ya había hecho radio antes en numerosas ocasiones, pero nunca con una participación estable, y la verdad es que me apetece bastante probarlo. Nueva temporada, nuevos retos y actividades. Para los que disfrutamos con lo que hacemos, nunca se acaban las posibilidades…