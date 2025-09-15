ASML y Mistral: ¿un gesto simbólico o el inicio de una Europa tecnológica real?

En los últimos días hemos podido ver un movimiento llamativo: la empresa neerlandesa ASML, joya de la corona europea en el terreno de la litografía ultravioleta extrema, ha adquirido un 11% de participación en Mistral, la startup francesa de inteligencia artificial que se ha convertido en la gran esperanza del continente para no quedarse completamente al margen en la carrera tecnológica. El titular es, sin duda, potente: la empresa que hace posible que existan los chips más avanzados del mundo, apoyando a la compañía que aspira a intentar competir con compañías como OpenAI, Perplexity o Anthropic.
Más allá de la foto, la pregunta es si este tipo de operaciones significan realmente un cambio de rumbo para Europa o si se limitan a dar la apariencia de que el continente también «está en la partida». La historia reciente de la tecnología en Europa está llena de ejemplos de reguladores ambiciosos y de empresas que nunca llegan a competir en escala con las grandes compañías estadounidenses o con las chinas. Lo hemos visto en buscadores, en redes sociales, en comercio electrónico y en prácticamente todos los grandes frentes de la red. Ahora, con la inteligencia artificial, se abre una nueva oportunidad… o una nueva decepción.
El dilema es conocido: por un lado, la Unión Europea legisla con rapidez y amplitud, desarrollando el marco regulatorio más exigente del mundo en torno a la inteligencia artificial. Por otro, sus actores industriales parecen moverse con más lentitud, atrapados entre el temor a quedar al margen de un ecosistema innovador que no controlan y la presión por cumplir con normativas que, en muchos casos, ni siquiera han entrado todavía en vigor. El propio consejero delegado de Bosch advertía hace unos meses contra el riesgo de «regularnos hasta la muerte», en una frase que resume perfectamente esa tensión entre regulación y competitividad.
La entrada de ASML en el capital de Mistral puede interpretarse como un intento de resolver esa tensión por la vía del músculo financiero: usar los recursos de la gran empresa europea más estratégica para reforzar la posición de la startup que mejor encarna las aspiraciones de autonomía tecnológica en inteligencia artificial. El problema es que ni el capital ni la voluntad bastan por sí solos: Europa carece todavía del ecosistema de datos, del acceso a talento en la escala necesaria y, sobre todo, de la mentalidad que permite crear y escalar plataformas globales.
La paradoja es que, mientras la Comisión Europea insiste en reforzar la soberanía tecnológica del continente, son todavía muy pocas las señales de que ese discurso se pueda traducir en ventajas competitivas reales. La colaboración entre ASML y Mistral es, sin duda, interesante, pero no resuelve la cuestión fundamental: ¿puede Europa generar un entorno en el que las empresas de inteligencia artificial tengan el mismo acceso a capital, a clientes y a mercados que sus rivales estadounidenses o chinos?
Responder a esa pregunta requiere mucho más que operaciones simbólicas o inversiones puntuales. Requiere una apuesta clara y sostenida por crear infraestructuras comunes, por apoyar decididamente a la investigación y por facilitar la emergencia de un ecosistema empresarial competitivo a escala global. De lo contrario, lo que veremos será simplemente una versión europea de la misma historia de siempre: grandes titulares, pero poca relevancia real en la definición del futuro tecnológico.
Europa no solamente está en la partida de la IA. Es que incluso España está en la partida siendo Barcelona la tercera ciudad que atrae más inversión extranjera. A alguno le puede parecer una noticia extraña, pero básicamente eso se debe a la desinformación constante y/o el ninguneo que hacen los medios del sector sobre UE.
* Barcelona es la tercera ciudad del mundo que más inversión extranjera capta para proyectos de IA
* Apple renuncia de momento a traer la traducción simultánea de los AirPods a Europa por las restricciones regulatorias
* Los nuevos auriculares de Samsung traen la traducción simultánea a España
Según un informe de IBM
quitate las gafas y ponte las de leer
https://www.20minutos.es/cataluna/barcelona/barcelona-es-tercera-ciudad-mundo-captacion-inversion-extranjera-ambito-ia_6325531_0.html
https://infonegocios.barcelona/plus/barcelona-tercera-ciudad-del-mundo-en-captacion-de-proyectos-de-inversion-extranjera-en-el-ambito-de-la-inteligencia-artificial
https://www.thenewbarcelonapost.com/barcelona-tercera-ciudad-atraccion-inversion-extranjera-ia
https://www.viaempresa.cat/es/economia/barcelona-es-tercera-ciudad-mundo-en-captacion-proyectos-inversion-extranjera-en-ia_2219139_102.html
No dudo que Apple esté intentando hacer más trampas que un tahur pero:
– Si Samsung es un empresa Gatekeeper y que
– una de las obligaciones de los gatekeepers es la de No favorecer sus propios productos o servicios frente a los de terceros..
– Una nueva actualización para los auriculares inalámbricos de Samsung que se queda de forma exclusiva para los móviles y tablets de la compañía coreana. Es decir, que no se podrá usar la traducción simultánea si los auriculares están emparejados con un móvil de otra marca. (como los de Apple).
– ¿Cómo Samsung cumple la Ley mientras que Apple teme que le obliguen a hacer compatible su traducción con otros auriculares?
¿O tal vez Samsung juega a retar a la UE a que le obliguen a retirar esa exclusividad y entonces confía que la presión social obligue a la UE a retirar esa norma mientras que Apple prefiere atar el compromiso de antemano?
¡Vaya! Ya lo siento, yo creía que había hecho un pregunta muy razonable.
Realmente quisiera tener esa funcionalidad y me gustaría saber por qué Samsung sí dice cumplir la Ley y Apple teme no cumplirla.
En el propio artículo, ya vienen formuladas tanto la pregunta como la respuesta a la cuestión:
PREGUNTA
“Más allá de la foto, la pregunta es si este tipo de operaciones significan realmente un cambio de rumbo para Europa o si se limitan a dar la apariencia de que el continente también «está en la partida»”.
RESPUESTA
“Lo que veremos será simplemente una versión europea de la misma historia de siempre: grandes titulares, pero poca relevancia real en la definición del futuro tecnológico”.
El futuro de Europa es la irrelevancia, cuando no algo peor.
Soy pesimista, en Europa educamos para formar empleados o funcionarios, no emprendedores.
Totalmente de acuerdo!
Y se sabe o alguien puede decir que es lo que impide a Apple sacar la traducción por los airpods si otras empresas si pueden?
Samsung:
Samsung dice que Live Translate para llamadas funciona procesando la voz en el propio dispositivo y que puede usarse sin conexión si descargas los paquetes de idiomas necesarios. La IA de Samsung está más avanzada y por tanto hacen lo mismo que cuando te bajas el whisper de OpenAI, Todo local. Y cumplen.
Apple:
He estado mirando en fuentes de Apple. Y no dicen porque no cumplen… pero visto lo visto, Lo normal sería pensar que aún el procesado no lo pueden hacer 100% local, y les caería un multazo por subir a su red llamadas privadas (interceptación ilegal). No se puede decir con certeza que Apple “no lo cumpla” en cuanto a privacidad en UE, pero sí que hay una demora basada en que no pueden cumplir con las regulaciones nuevas (como la fase de agosto) que exigen interoperabilidad y transparencia
Entiendo…
Gracias por la aclaración.
Saludos.
