ASML y Mistral: ¿un gesto simbólico o el inicio de una Europa tecnológica real?

En los últimos días hemos podido ver un movimiento llamativo: la empresa neerlandesa ASML, joya de la corona europea en el terreno de la litografía ultravioleta extrema, ha adquirido un 11% de participación en Mistral, la startup francesa de inteligencia artificial que se ha convertido en la gran esperanza del continente para no quedarse completamente al margen en la carrera tecnológica. El titular es, sin duda, potente: la empresa que hace posible que existan los chips más avanzados del mundo, apoyando a la compañía que aspira a intentar competir con compañías como OpenAI, Perplexity o Anthropic.

Más allá de la foto, la pregunta es si este tipo de operaciones significan realmente un cambio de rumbo para Europa o si se limitan a dar la apariencia de que el continente también «está en la partida». La historia reciente de la tecnología en Europa está llena de ejemplos de reguladores ambiciosos y de empresas que nunca llegan a competir en escala con las grandes compañías estadounidenses o con las chinas. Lo hemos visto en buscadores, en redes sociales, en comercio electrónico y en prácticamente todos los grandes frentes de la red. Ahora, con la inteligencia artificial, se abre una nueva oportunidad… o una nueva decepción.

El dilema es conocido: por un lado, la Unión Europea legisla con rapidez y amplitud, desarrollando el marco regulatorio más exigente del mundo en torno a la inteligencia artificial. Por otro, sus actores industriales parecen moverse con más lentitud, atrapados entre el temor a quedar al margen de un ecosistema innovador que no controlan y la presión por cumplir con normativas que, en muchos casos, ni siquiera han entrado todavía en vigor. El propio consejero delegado de Bosch advertía hace unos meses contra el riesgo de «regularnos hasta la muerte», en una frase que resume perfectamente esa tensión entre regulación y competitividad.

La entrada de ASML en el capital de Mistral puede interpretarse como un intento de resolver esa tensión por la vía del músculo financiero: usar los recursos de la gran empresa europea más estratégica para reforzar la posición de la startup que mejor encarna las aspiraciones de autonomía tecnológica en inteligencia artificial. El problema es que ni el capital ni la voluntad bastan por sí solos: Europa carece todavía del ecosistema de datos, del acceso a talento en la escala necesaria y, sobre todo, de la mentalidad que permite crear y escalar plataformas globales.

La paradoja es que, mientras la Comisión Europea insiste en reforzar la soberanía tecnológica del continente, son todavía muy pocas las señales de que ese discurso se pueda traducir en ventajas competitivas reales. La colaboración entre ASML y Mistral es, sin duda, interesante, pero no resuelve la cuestión fundamental: ¿puede Europa generar un entorno en el que las empresas de inteligencia artificial tengan el mismo acceso a capital, a clientes y a mercados que sus rivales estadounidenses o chinos?

Responder a esa pregunta requiere mucho más que operaciones simbólicas o inversiones puntuales. Requiere una apuesta clara y sostenida por crear infraestructuras comunes, por apoyar decididamente a la investigación y por facilitar la emergencia de un ecosistema empresarial competitivo a escala global. De lo contrario, lo que veremos será simplemente una versión europea de la misma historia de siempre: grandes titulares, pero poca relevancia real en la definición del futuro tecnológico.