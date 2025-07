Vamos todos a pedir esos cinco mil euros a Meta…

Todos lo sabíamos desde hacia muchísimo tiempo: Meta estaba violando de forma flagrante la legislación europea de privacidad y despreciando el concepto de privacidad como derecho fundamental.

Ahora, tras el reciente fallo del Landgericht Leipzig del 4 de julio de 2025 (expediente 05 O 2351/23), un usuario de Facebook ha obtenido cinco mil euros de indemnización por el uso sistemático de Meta Business Tools en páginas web ajenas, sin que ni siquiera hubiera iniciado sesión en sus plataformas .

El tribunal lo calificó como «una monitorización constante que genera una sensación permanente de vigilancia« . Y lo más relevante: no se exigió demostrar un daño económico directo, basta con ese «sentimiento de pérdida de control».

Este pronunciamiento alemán se une a una cadena de decisiones que no son anecdóticas, sino estructurales para deslegitimar el uso extralimitado de datos por parte de Meta. Ya se habían visto sentencias por importación masiva de direcciones (Landgericht Berlin, marzo 2025) , acuerdos europeos (sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de julio de 2023) confirmando que el procesamiento de datos personales es un derecho fundamental, y recursos contra sus Business Tools, así como fallos que le ordenan pagar a terceros por uso adulterado de infraestructuras. Las cosas no pueden estar más claras: la actividad de Meta – y de otras plataformas que aún no han recibido este tipo de sentencias – es completamente ilegal en la Unión Europea, y debe ser detenida.

En paralelo, las recientes normas alemanas e iniciativas europeas (DMA, AI Act, ediciones futuras de la GDPR) exigen que las multinacionales digitales dejen de actuar como feudos de impunidad. Sin embargo, Meta intenta resistirse con armas políticas: es bien sabido que Zuckerberg presionará a través de la Casa Blanca (Donald Trump ha demostrado simpatía ante Silicon Valley cuando le conviene) para tratar de evitar o debilitar estas multas y proteger su negocio. Pero Europa debe defender los derechos de sus ciudadanos y responder con firmeza: los derechos fundamentales no se negocian.

Ya he tratado en innumerables ocasiones cómo Meta, y antes Facebook, ignoraba los límites del consentimiento, se aprovechaba de la pasividad y ahogaba la soberanía digital individual . Ahora, este fallo, que otorga cinco mil euros a un solo usuario por la violación de su privacidad, debería enviarnos una serie de mensajes: el primero, la evidente posibilidad de colectivizar la denuncia, porque si un usuario condena a Meta, ¿por qué no otros diez, cien o miles? El impacto podría ser explosivo, y obviamente, merecido. El segundo, que basta con aprovechar el precedente: es inapelable que el tribunal no exige un daño económico; basta la vulneración implícita del derecho a la privacidad, lo que debería permitir que todos fuéramos a por esos cinco mil euros. Y el tercero, la posibilidad de aprovecharlo para construir conciencia jurídica y social: no se trata simplemente de una indemnización, sino de reivindicar que la privacidad es un derecho inalienable en Europa, y que las grandes corporaciones no pueden mancillarlo con algoritmos opacos.

Mientras, Meta se dedicará a desplegar una narrativa absurda de un supuesto «fomento de la innovación» y de un supuesto «uso legítimo», nosotros hemos de contraponer el valor de los derechos individuales frente a su beneficio económico. Frente a lo que explicó el tribunal de Colonia, que utilizar datos públicos para entrenar la inteligencia artificial no es intrínsecamente ilegal si existen mecanismos razonables de exclusión , aquí tenemos el hecho de que aquí hablamos de unas Business Tools que recaban datos sin ningún tipo de control: no hablamos de entrenar inteligencias artificiales, sino de espiar y perfilar sin ningún tipo de consentimiento específico ni posibilidad de exclusión. Y esto, además, nos ha pasado a todos, usásemos o no las herramientas de Meta. Todos hemos sido espiados.

Europa debe endurecer su postura: exigir transparencia total, consentimientos activos antes de instalar código de tracking, y sanciones ejemplares cuando no se cumplan. Ni filtraciones, ni lobbies, ni presiones geopolíticas pueden ni deben derogar una de las bases más claras del derecho europeo.

Es hora, pues, de movilizarnos juntos e ir a por nuestros cinco mil euros. No es una broma, es una llamada a recuperar la soberanía sobre nuestros datos. Y si Zuckerberg acude a Trump para que amortigüe o evite la sanción, que sepa que aquí no pasarán. Porque Europa somos nosotros, somos nuestros derechos, y somos los que ponemos las normas. Adelante. A por ellos.