Modelos de pasarela y eufemismos

El gigante sueco del fast fashion, H&M, con más de 4,300 tiendas en todo el mundo, ha anunciado que comenzará a utilizar clones digitales de modelos, generadas mediante inteligencia artificial, para sus desfiles.

La compañía sabe perfectamente que su decisión va a ser polémica, y de ahí que trate de prevenirse de todas las formas posibles: el uso de modelos generadas por inteligencia artificial se llevará a cabo siempre que los modelos den su permiso para ello, y estará sujeto a un esquema de compensación que pagará al modelo real por el uso de su réplica digital, según las tarifas que hayan acordado sus agentes. Además, esas imágenes se utilizarán por el momento únicamente en redes sociales, y con un aviso visible que informe de la naturaleza digital del modelo. Según la compañía, «la mejor manera de proteger los trabajos y los derechos de las modelos en la era de la inteligencia artificial es incorporarlas al proceso».

Los comentarios han llegado en todas las direcciones: desde quienes afirman que es una vergüenza y una aberración, hasta modelos que afirman que su clon digital es exactamente «como ellas mismas, pero sin el jet lag«, y que tenerlo les va a permitir participar en más trabajos sin el estrés que ello conlleva. En 2023, Levi Strauss anunció que utilizaría modelos digitales con el fin de incrementar su diversidad.

¿De qué hablamos? Fundamentalmente, de eufemismos. En realidad, todos los participantes saben, aunque algunos se nieguen a admitirlo, que este tipo de trabajos van a ser íntegramente digitalizados en un plazo relativamente corto, y que lo que hoy son réplicas digitales de modelos existentes que retienen cierto control sobre su uso, serán pronto modelos completamente sintéticos más o menos verosímiles, o incluso completamente personalizados: podrás hacerte tu propio pase de modelos con tus mismas dimensiones y características corporales.

Monitorizando el desarrollo de los modelos generativos de vídeo, resulta completamente evidente que las marcas de moda se encontrarán pronto con la disyuntiva de seguir haciendo las cosas como siempre, con modelos de carne y hueso, o utilizar la inteligencia artificial generativa para desarrollar una forma más eficiente de exhibir sus creaciones. La disponibilidad de materiales para entrenar esos modelos de vídeo es prácticamente ilimitada, y su capacidad para introducir modificaciones que redunden en un uso más adecuado, e incluso, aunque resulte extraño o contradictorio decirlo, más «realista», también.

Las precauciones que estamos viendo por el momento son simplemente eso, eufemismos temporales. En no mucho tiempo, las creaciones de moda serán mostradas por modelos completamente digitales y sintéticos, con todos los elementos que conocemos en este tipo de transiciones: al principio las compañías más asociadas con el lujo y con los márgenes elevados serán las que mantengan la tradición de desfiles, pasarelas e imágenes con modelos reales, pero irán transicionando hacia esquemas cada vez más sintéticos a medida que la tecnología y sus posibilidades vayan mejorando. En no mucho tiempo, la idea de vivir de pasearse sobre una pasarela mostrando un modelo será, simplemente, considerado un oficio del pasado.

