El iPhone patriótico que nunca fue: por qué «Made in USA» sigue siendo un sueño imposible

Me parece una aproximación interesante y, sobre todo, didáctica, tratar de explicar por qué la propuesta de fabricar iPhones en Estados Unidos, impulsada por la visión considerada por muchos analistas como simplista de Donald Trump no se sustenta en términos de viabilidad económica ni logística. En la práctica, podemos aplicar este mismo tipo de análisis a casi cualquier producto de electrónica de consumo dotado de un mínimo de complejidad.

La estructura global de la cadena de suministro de Apple le permite minimizar costes, maximizar calidad y aprovecharse de una gran disponibilidad de mano de obra y componentes especializados, algo que hoy difícilmente encuentra un paralelo dentro del territorio de los Estados Unidos. Pretender «forzar» el proceso mediante aranceles o políticas proteccionistas el algo que únicamente amenaza con encarecer de manera desproporcionada el producto (mismo artículo sin paywall), debilitando la competitividad de Apple y afectando negativamente el poder adquisitivo de los consumidores. Pero afirmar esto requiere un análisis detallado: ¿convierte realmente la complejidad de la cadena de suministro de Apple, sumada a razones de costo, escala, mano de obra y disponibilidad de componentes, en poco realista una fabricación nacional sin disparar el precio del dispositivo de manera considerable? Estudiemos esto factor por factor:

La evidencia disponible sugiere que Apple va a continuar diversificando gradualmente su cadena de suministro, en algunos casos para reducir riesgos geopolíticos o ampliar capacidad, con países como India, Vietnam u otros del sudeste asiático, pero que trasladar por completo la fabricación de iPhones a Estados Unidos a un coste «razonable» resulta, en la práctica, inviable en el contexto actual, por muchos aranceles que pretendas imponer. De nuevo, por tanto, una prueba de razonamiento simplista y desinformado de alguien que actúa sin otorgar ningún valor al análisis, simplemente en función de intuiciones primarias y opiniones completamente infundadas. Malo para Apple, malo para los Estados Unidos, y malo para todos.

