Apple, la robótica y las expectativas

Una publicación en el blog de machine learning de Apple, con su correspondiente paper, fue comentada por MacRumors y, a partir de ahí, por todos los habituales en la web, y está desencadenando la habitual locura en torno a todos los rumores que inicia la compañía de la manzana.

Se trata de ELEGNT, un robot doméstico con forma de lámpara de sobremesa, siguiendo el mítico corto de animación de John Lasseter en Pixar protagonizado por su mascota, la lámpara Luxo Jr., que aparece en las aperturas de todas sus películas y es capaz de generar una respuesta empática a pesar de su evidente forma no antropomórfica.

Según lo revelado por la compañía, se trata de un robot capaz de interactuar con el usuario, con la voz de Siri, y que puede desde seguir comandos simples, como cuando el usuario llama su atención o le pide que apunte a un sitio determinado, como iluminar una zona concreta y desplazar su foco para seguir su movimiento, pero también otras cosas, como proyectar algo, realizar movimientos similares a un baile o incluso proyectar una posible videoconferencia a través de FaceTime. El artículo de Apple está acompañado por un vídeo de unos cuatro minutos mostrando algunas de sus capacidades y una breve explicación de su modelo de interacción.

Por su aspecto, el producto podría ser simplemente un prototipo de investigación destinado a entender los mecanismos de interactuación de los usuarios con robots no antropomórficos provistos de funcionalidades de inteligencia artificial, pero desde MacRumors han vinculado su desarrollo con una filtración del pasado año en Bloomberg sobre el lanzamiento por parte de Apple de un supuesto dispositivo de sobremesa pensado como hub digital, que apuntaba a una posible comercialización en torno a 2026 ó 2027, y con un precio objetivo de alrededor de los mil euros.

Más allá de la posible empatía generada por la simpática lamparita de PIxar, el dispositivo parece una de esas invenciones que jamás te habrías planteado que quieres tener, pero que al verla, puedes imaginar como algo potencialmente interesante encuadrada en un ecosistema de otros dispositivos con los que podría comunicarse. Una lámpara no tiene ninguna característica antropomórfica, pero puede desarrollar ciertos movimientos, comportamientos y patrones familiares capaces de comunicar, además de suplementarse con voz y con imagen proyectada, lo que podría dotarla de una funcionalidad interesante.

¿Opiniones? Obviamente, las posiciones iniciales con respecto a un dispositivo de una marca como Apple difieren enormemente entre aquellos que ya utilizan otros productos de su ecosistema y los encuentran útiles, frente a aquellos que los ven como algo superfluo, carísimo y que ni se plantean acercarse a ellos ni tocarlos con un palo, pero precisamente por eso, el posible «experimento» o «prototipo» puede resultar interesante. La robótica del hogar que ha logrado un mínimo de popularización, por el momento, se reduce a aspiradoras con un nivel de inteligencia bastante limitado, pero algunas compañías como la noruega 1X están intentando desarrollar robots antropomórficos más ligeros que los industriales capaces de llevar a cabo algunas tareas o de servir como compañía.

¿Os podéis imaginar interactuando de alguna manera con vuestra lámpara de sobremesa más allá de encenderla y apagarla?

