¿Qué va a pasar con TikTok?

Entramos en la que podría ser la semana decisiva para el futuro de TikTok en los Estados Unidos, con lo que parecen en principio unos pronósticos muy malos para la compañía.

En el debate en el Tribunal Supremo estadounidense se han podido escuchar argumentos a favor y en contra de la prohibición, pero los expertos afirman que parece difícil que la aplicación consiga votos suficientes como para sobrevivir, y podría ser eliminada de la App Store y de Google Play el próximo 19 de enero. Y aunque Donald Trump ha prometido salvar la aplicación y ha implorado al Tribunal Supremo un aplazamiento que le permita llegar a la Casa Blanca, instalarse y preparar medidas para ello, todo parece indicar que es probable que se confirme la prohibición de TikTok en los Estados Unidos sin esperar por él.

Aparentemente, el Tribunal Supremo está sopesando que los problemas que TikTok puede suponer para la seguridad nacional podrían revestir una importancia mayor que los derechos de la compañía de acuerdo con la Primera Enmienda. Y eso haría que, como ya ha ocurrido en otros lugares del mundo, la red social pudiese ser prohibida en un mercado en el que cuenta con unos 170 millones de usuarios.

La realidad es que si la prohibición termina confirmándose, los Estados Unidos se unirían a una ya larga lista de treinta y cuatro países con prohibiciones totales o parciales de la app propiedad de ByteDance, lo que indica que, obviamente, no hablamos de una cuestión aislada, sino de una percepción cada vez más generalizada de que la aparentemente inofensiva red social es, en la práctica, una herramienta utilizada para la manipulación social y la desestabilización, como sugiere la última investigación de la Unión Europea a partir de lo ocurrido en las elecciones rumanas.

¿Qué podría ocurrir si la app es prohibida? Parece difícil saberlo. Podría ser que sus usuarios siguiesen utilizándola a pesar de ello, porque en los Estados Unidos parece poco probable que se lleve a cabo lo que se hace en otros países, en los que además de eliminarla de las tiendas de aplicaciones se bloquea su tráfico. En el caso norteamericano, seguramente los usuarios podrían seguir utilizando la app que ya tienen instalada en sus smartphones, utilizar una VPN para descargarla, descargarla de otras fuentes o utilizarla en su página web. Una orden de bloqueo de tráfico, en el contexto de un Tribunal Supremo preocupado por no colisionar de forma demasiado radical con la Primera Enmienda, parece poco probable.

Lo que sí está claro es que, en el caso de los Estados Unidos, estaríamos viviendo la máxima ironía: el país que ha utilizado constantemente sus redes sociales para influenciar, manipular e influir en las sociedades de otros países, con los últimos ejemplos palmarios de Elon Musk y X en varios países europeos, podría estar intentando que otro país no hiciese lo mismo con ellos…

This article is also available in English on my Medium page, «Could TikTok be about to go down the tubes in the United States this week?»