Modelos de consumo mixto: Netflix lo tiene claro

Un interesante artículo en Fast Company, «Netflix knows you’re looking at your phone—and it’s changing how shows get made because of it«, da cuenta del progresivo cambio de modelo de consumo de televisión, con usuarios cada vez más pendientes de su «pantalla pequeña», su smartphone, mientras consumen contenidos de todo tipo en su «otra pantalla», la grande, la de su televisión.

La inmensa mayoría de los usuarios consultan de manera persistente su smartphone mientras ven la televisión. Respondiendo a esta tendencia imparable, Netflix está introduciendo cambios en algunas de sus series para optimizarlas para un modelo de «consumo de fondo», o «background viewing», haciendo que los personajes prácticamente «anuncien» lo que están haciendo para que los espectadores que están viendo la serie de fondo mientras miran la pantalla de su smartphone puedan seguirlo sin perderse.

El modelo de consumo de deportes en televisión es evidente: un partido puede ser una secuencia de imágenes y movimientos de cámara relativamente monótona, pero las inflexiones de voz de los comentaristas advierten claramente al espectador de en qué momentos debe levantar la vista de «su otra pantalla» si no quieren perderse las jugadas clave, facilitando un modelo de consumo mixto.

Frente a este tipo de consumo de entretenimiento en segundo plano, el cine sigue intentando marcar un modelo de consumo en el que el contenido se ofrece en un entorno de privación de otros estímulos, mientras los puristas se quejan cuando el espectador de al lado enciende la pantalla su smartphone o hace ruido al devorar sus palomitas.

El término «ambient TV», de hecho, refleja precisamente esa tendencia, la de tener puesta la televisión con contenidos que mantienen un cierto nivel de entretenimiento, pero que no requieren ningún tipod e compromiso por parte del espectador: los episodios son independientes, de manera que si te perdiste algo en el anterior puedes tranquilamente avanzar al siguiente, y los protagonistas prácticamente explican lo que están haciendo, casi como si leyeran los subtítulos para sordos, para que puedas seguir la acción aunque no estés mirando a la pantalla en ese momento.

Para los creadores de series, un baño de realidad: preparar tus contenidos para que no sean el centro de atención, sino que convivan en un entorno plagado de otros estímulos. Pero para Netflix, aparentemente, una forma de entender las tendencias que funciona, y que hace que sus ingresos puedan ir creciendo mientras el panorama competitivo se llena cada vez más de ofertas diferentes.

Cuando estoy con mis amigos, prácticamente me olvido de que tengo un smartphone en el bolsillo, y me pueden pasar horas sin siquiera asomarme a su pantalla, por mucho que me avise a base de vibraciones o del smartwatch de que «me puedo estar perdiendo algo». Cada vez mas, añoro esas conversaciones con amigos como echo de menos esas series o películas que mantienen tu atención tan pegada, que ni se te pasa por la imaginación mirar a otro sitio. ¿Consumo mixto? Yo debo ser de otra época.

This article is also available in English on my Medium page, «Second-screen viewing: Netflix succumbs to the dictatorship of the smartphone«