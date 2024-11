Bluesky y el futuro

El fuerte crecimiento de Bluesky tras las elecciones norteamericanas que han oficializado la conversión de X en una red tóxica está haciendo que la compañía se apresure a conseguir más servidores, y que amenace con convertirse en la auténtica heredera de Twitter, en lugar de X o Threads.

Resulta curioso pensar que la gran apuesta de Elon Musk adquiriendo Twitter, al final, le haya salido muy bien por la rentabilidad que ha obtenido en términos de influencia, pero le pueda salir muy mal si termina con X convertida en una red similar a Gab o TruthSocial, auténticas cámaras de eco para la ultraderecha en las que solo se escuchan a sí mismos.

Sin embargo, esas sensaciones positivas que muchos afirman tener en Bluesky pueden ser relativamente efímeras, como ocurre con todo aquello que es tocado por la varita de la popularidad. A pesar de su supuesta descentralización y de las pretensiones de la compañía de no repetir los errores de redes sociales anteriores, la realidad es que poca defensa existe cuando personas de determinadas tendencias políticas y dialécticas deciden abrirse perfiles en una red.

Por el momento, Bluesky es una delicia simplemente porque se niega a adoptar los vicios nefandos de las redes sociales: no espía a sus usuarios como Threads, no los castiga con publicidad, no pretende ponerles delante de los ojos lo que quieren que vean, ni adopta decisiones arbitrarias para garantizar un crecimiento determinado. ¿Puede durar esa situación? Independientemente de las intenciones de la compañía, las cosas no se estropean porque los anteriores gestores de redes sociales sean una panda de torpes, sino porque se vuelven especialmente ambiciosos hasta el punto de que convierten su negocio en insostenible.

¿Tiene sentido que Bluesky esté logrando robar usuarios a una X que Musk estropeó y a una Threads de Meta que ya nació estropeada? Sí, mientras mantenga sus características únicas y su frescura, que hacen que todos esos usuarios vean más verde la hierba al otro lado de la valla. Pero esa frescura, como sabemos todos los que hemos vivido ese proceso en ya repetidas ocasiones, es enormemente difícil de mantener. Habrá que ver cómo reaccionan los gestores de Bluesky cuando empiecen a encontrarse problemas de convivencia y toxicidad, de moderación de contenidos o simplemente de usuarios que vienen aquí simplemente a intentar demostrar que también se pueden comportar como lo hacen en X.

No, no es sencillo, y los gestores de Bluesky cuentan con toda mi comprensión y mi apoyo en lo que haga falta, porque les esperan muchas y muy duras batallas. Pero por el momento, lo que toca es disfrutar de lo que hay, darle todo el sentido que podamos, e ir planteándonos cómo nos vamos a posicionar cuando lleguen las decisiones difíciles, que las habrá. No lo dudemos.