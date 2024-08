El dentista robótico

Una compañía de Boston, Perceptive, ha presentado un robot completamente autónomo y controlado mediante inteligencia artificial capaz de llevar a cabo un procedimiento dental completo en pacientes humanos y completar la tarea ocho veces más rápido de lo que sería capaz de hacerlo un dentista humano.

El robot es capaz de comenzar en la etapa de diagnóstico, mediante un escáner tridimensional volumétrico manual que, utilizando tomografía de consistencia óptica (OTC) y, por tanto, sin utilizar radiación, es capaz de construir un modelo tridimensional completo y de alta resolución de la boca del paciente incluyendo dientes, encías e incluso los nervios bajo la superficie. Ese modelo sirve, por ejemplo, para detectar automáticamente cualquier caries con una precisión del 90%.

Tras el diagnóstico, el paciente discute y planifica la intervención con un dentista humano, pero es el robot quien la lleva a cabo. Procedimientos especialmente largos y complejos, como la preparación de un diente para la fijación de una corona, que generalmente duran más de dos horas y que los dentistas suelen dividir en un par de visitas, son llevados a cabo por la máquina en unos quince minutos, con una metodología que recuerda mucho cómo trabajan las máquinas de control numérico.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

La máquina, que aún no tiene autorización de la FDA y, por tanto, aún tardará un cierto tiempo en estar completamente disponible para el público, permite a los profesionales reducir el tiempo que el paciente pasa en el sillón, y centrarse más en la personalización y en la atención. Además, la ganancia en productividad permitirá, previsiblemente, amortizar la inversión en un tiempo relativamente corto, lo que podría potencialmente conllevar un abaratamiento de los tratamientos.

¿Te sentarías en el sillón del dentista para dejar que sea un robot quien lleve a cabo los procedimientos correspondientes? La pregunta, en un entorno en el que la cirugía robótica está cada vez más extendida y probada, empieza a parecer casi retórica, y más teniendo en cuenta que hablamos de la aplicación de inteligencia artificial, en donde cada procedimiento funciona como entrenamiento para los siguientes. Y una vez en el sillón, la reducción de la duración del procedimiento es, seguramente, una de las cosas que más valora el paciente.

Robots dentistas, cirujanos, y dentro de poco, seguramente, fisioterapeutas. La combinación de la sensorización y la inteligencia artificial promete cada vez más cosas y cada vez más increíbles, y una evolución de las prestaciones sanitarias capaz de plantear grandes cambios sobre la realidad que conocemos actualmente. Sanidad y enseñanza, que cuentan en ambos casos con variables de evaluación finalistas, fiables y capturables de manera prácticamente inmediata, son sin duda dos de las aplicaciones de la inteligencia artificial que más vamos a ver cambiar el mundo en los próximos años. Atentos a lo que viene.

This article is also available in English on my Medium page, «Would you let a robot prep your tooth crown?»