Un terremoto en Taiwan puede ser una sacudida muy fuerte para medio mundo

El terremoto de Hualien de anteayer día 3 de abril en Taiwan ha dejado a muchos muy preocupados, además de por los efectos sobre la población y las infraestructuras de la isla, por las posibles consecuencias que un problema de ese tipo podría tener sobre la cadena de suministro a nivel mundial.

En esta ocasión, los efectos sobre la industria de la fabricación de chips han sido prácticamente nulos: tanto TSMC como UMC detuvieron momentáneamente sus cadenas de producción para inspeccionar los posibles efectos del temblor y evacuaron a algunos de sus trabajadores de las zonas más afectadas o con más riesgo, pero más allá de esos efectos momentáneos, el temblor no tuvo más consecuencias. Sin embargo, y dado que Taiwan se encuentra en una zona de gran inestabilidad no solo tectónica, sino también geopolítica, cabe especular qué podría pasar si algún problema afectase a la fabricación de chips.

Taiwan concentra nada menos que entre un 80% y un 90% de la fabricación de los chips más avanzados de la industria, por debajo de los ocho nanómetros, para los que prácticamente no existen sustitutos. En este momento, con cada vez más industrias desesperadas por obtener, por ejemplo, los chips más avanzados de Nvidia para desarrollar modelos de inteligencia artificial, la situación es tan fácil de describir como que absolutamente todos ellos, el 100% de la producción, son fabricados en Taiwan por TSMC. Los chips más avanzados de Apple son también producidos en su totalidad por TSMC en Taiwan, y de nuevo, sin alternativa alguna.

Para algunas industrias como la automoción tradicional, que utiliza chips diseñados hace muchos años que pueden fabricarse en otros países como China, esos efectos podrían no ser especialmente preocupantes. No es así, en cambio, en el caso de compañías con necesidades más avanzadas como Tesla, que diseña sus propios chips y los fabrica exclusivamente con TSMC en Taiwan. Prácticamente todos aquellos que dependen para sus productos de chips de menos de ocho nanómetros están vinculados de manera prácticamente exclusiva con Taiwan.

Por otro lado, y dado que la pandemia ya supuso una especie de «ensayo» siniestro sobre el posible impacto de los problemas de la cadena de suministro, la propia TSMC y algunas otras compañías han comenzado, aprovechando los muy generosos subsidios de algunos gobiernos, a crear factorías en otros países como los Estados Unidos o Japón. Sin embargo, hablamos de factorías a las que aún les faltan bastantes años para ser operativas, y que ni siquiera están diseñadas para producir los chips más avanzados.

Estamos hablando, sin ningún género de duda, del punto geográfico más crítico en toda la industria de los semiconductores, que a su vez es fundamental para muchas otras. Años de especialización en un proceso enormemente complejo y difícilmente replicable, que han convertido al país en completamente dependiente de esa industria, y en una verdadera potencia mundial a pesar de su pequeño tamaño y de su peculiar situación geopolítica. Según Bloomberg Economics, el coste de una eventual guerra en Taiwán para la economía global podría estar en torno a los diez billones (millones de millones) de dólares, lo que equivale aproximadamente al 10% del PIB mundial, y tendría un impacto cuantitativamente más significativo que el que supuso la pandemia o la última crisis financiera mundial.

Una situación que, además, tiene escasas soluciones y ninguna de ellas rápidas, salvo la perspectiva de intentar terminar con las políticas de stock cero de muchas industrias y tratar de almacenar suficientes existencias de chips como para resistir un eventual parón en su producción o en su logística… una solución que sonaría bien, si no fuese porque esas fábricas ya están funcionando a tope de capacidad y tienen toda su producción completamente colocada, lo que convierte la posibilidad de adquirir más chips para destinarlos a stock en prácticamente inviable.

Está el mundo como para más sustos…

Hablé también sobre este tema con Negocios TV ayer.

This article is also available in English on my Medium page, «An earthquake in Taiwan sends shock waves around the world«