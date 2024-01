Los fondos cotizados en bitcoin y la oficialización de las criptomonedas

El pasado miércoles 10 de enero, la SEC aprobó finalmente los fondos cotizados en Bitcoin como producto financiero que puede ser ofrecido a inversores.

Una aprobación a regañadientes, prácticamente «por imperativo legal» pero que llevaba ya algún tiempo anticipándose – algunos emisores como Fidelity ya habían anunciado bajadas de sus comisiones en esos fondos para hacerse más atractivos – y que ha llevado a que más de 4,600 millones de dólares sean colocados en este tipo de fondos, ofrecidos por doce emisores que incluyen algunos de los más grandes del mundo como BlackRock, Fidelity, Grayscale o Franklin Templeton, en tan solo un día.

¿Qué supone para las criptomonedas «serias» como Bitcoin o Ethereum, la posibilidad de que sean ofrecidas a inversores a través de instituciones financieras en forma de fondos cotizados? Fundamentalmente, una «oficialización» de su existencia y de su importancia potencial como reserva de valor, pero sobre todo, una forma de acercarlas a un perfil de inversor que ni se planteaba la idea de invertir a través de exchanges dedicados o de poseer y gestionar un wallet. Simplemente, un refuerzo del proceso de generalización y adopción tecnológica que se abre a un tipo de público que, por el momento, era aún relativamente refractario. De la mano de los grandes fondos de inversión, las criptomonedas dan mucho menos miedo al inversor promedio. Y todo ello, por mucho que el presidente de la SEC, Gary Gensler, diga eso de que

«No hemos aprobado ni respaldado Bitcoin. Los inversores deben ser cautelosos ante los innumerables riesgos asociados con Bitcoin y los productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas.»

Para muchos defensores y conocedores del entorno de las criptomonedas, los ETF vinculados a ellas no suponen una oportunidad de inversión, porque simplemente no los necesitaban, y en algunos casos incluso los critican por representar en muchos sentidos una re-centralización de algo que estaría mejor distribuido (obviamente, al invertir en un fondo de criptomonedas gestionado por un tercero, asumes no solo el posible riesgo de la evolución de la criptomoneda, sino también el vinculado a la gestión de la propia entidad). Pero lo que es indudable es que van a suponer una generalización del uso, y que todo incremento de la base de usuarios se refleja en un número de transacciones más elevado y, por tanto, en un valor mayor. De hecho, no falta quien predice una evolución de la cotización del bitcoin a lo largo de 2024 que podría supuestamente llegar a alcanzar los cien mil dólares o, según algunos, hasta los quinientos mil, expectativas que realimentan el fenómeno atrayendo a especuladores. A lo largo del 2023, el comportamiento del bitcoin como inversión fue muchísimo mejor que el del NASDAQ, el de muchas inversiones de riesgo, o el del oro.

De una u otra manera, el 2024 parece iniciarse con una fuerte oleada de optimismo en el entorno de las criptomonedas, que contrasta con un pesimismo generalizado en el mundo financiero que podría contribuir a atraer todavía más interés. La llegada de regulación favorable en el mercado norteamericano es interpretada evidentemente como una prueba de concepto, y aunque algún país aislado como Corea del Sur parezca expresar algunas dudas al respecto, va a desencadenar – está desencadenando ya – una oleada de interés por un fenómeno que, no lo olvidemos, únicamente ha tenido una evolución decreciente derivada de sucesos coyunturales que poco o nada tenían que ver con las variables fundamentales del sistema, y más con la existencia de sinvergüenzas como los que hay, desgraciada y obviamente, en todas partes.

Por otro lado, el hecho de que una parte importante de la población de muchos países pasen ahora a poseer criptomonedas como bitcoin en modo de gestión pasiva es algo que desalienta la posibilidad de que sus gobiernos tomen decisiones drásticas contra esas criptomonedas, por miedo a provocar efectos que una parte significativa de sus ciudadanos podrían llegar a recriminarles.

Los argumentos para el optimismo en torno a las criptomonedas son simples: la madurez técnica se está produciendo al mismo tiempo que los avances regulatorios y la llegada de una adopción más amplia. Como fenómeno de difusión de la innovación, muy pocas dudas. Y como futuro de su propuesta de valor de una economía independiente de la constante manipulación de estados y gobiernos, muchas menos aún.