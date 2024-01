Las tendencias para 2024, en Cinco Días

Como cada año desde hace ya muchos, Marimar Jiménez, de El País – Cinco Días, ha tenido a bien preguntar a los profesores del área de Tecnología e Innovación de IE University cuáles consideran que son las tendencias tecnológicas que veremos manifestarse a lo largo de este 2024 que comienza.

Contestaron a la llamada de Marimar Fernando Aparicio, Kiron Ravindran, Casimiro Juanes, Eduardo Pedreño y Zherui Yang además de yo mismo. El artículo se titula «El año en que se pasará del ‘ChatGPT para todo’ a la inteligencia artificial sectorializada«, (pdf)

Los temas comentados van desde – por supuesto – diversas manifestaciones, usos y tendencias de la inteligencia artificial, hasta cuestiones relacionadas con su incorporación a la robótica, el desarrollo de la cadena de bloques y la Web3 (tema sobre el que hay escaso consenso), el avance cada vez mayor de la distribución china en el comercio electrónico, la WiFi 7 o las gafas de realidad aumentada de Apple.

Reproduzco a continuación mis respuestas a Marimar:

Mi impresión es que el 2024 será un año de fuerte consolidación de la IA en todas sus vertientes: si la IA generativa sirvió para, en 2023, muchísimas compañías despertasen a sus posibilidades y también a sus limitaciones, el 2024 será el año en el que muchas otras compañías que no ven claramente casos de uso para una tecnología que da lugar a tantas incertidumbres, experimenten con el machine learning como forma de buscar una automatización más versátil y sofisticada.



Además de la IA como tal, veremos un fuerte impulso a la robótica: el robot Optimus fabricado por Tesla dará lugar a una fuerte reflexión sobre lo que los robots pueden hacer, y si la IA generativa se convirtió en una amenaza percibida para muchos trabajadores de los llamados «de cuello blanco», su combinación con la robótica dará lugar a preocupaciones aún más intensas sobre el futuro de los trabajos considerados «de cuello azul».



Además, veremos un fuerte impulso de algoritmos especializados, entrenados con datos de ámbitos concretos: si en 2023 usamos básicamente «ChatGPT para todo», en 2024 veremos muchas compañías desarrollando sus propios algoritmos o adaptando su entrenamiento con sus propios datos, bien por miedo a la privacidad de esos datos o por la necesidad de buscar aplicaciones más específicas y mejor entrenadas en ámbitos concretos.



Creo que 2024 será otro año más de afianzamiento de las criptomonedas en su progresión para convertirse en el dinero del futuro, con la evidente resistencia de algunos gobiernos como el norteamericano que las ven como el fin de la etapa del dólar como divisa de reserva. Cada vez son más las empresas y particulares que ahorran en criptomonedas fiables – bitcoin o ethereum – para obtener no solo un escudo anti-inflación, sino también una garantía de revalorización a medida que la etapa de descubrimiento del valor continúa desarrollándose. El proceso no tiene freno posible: por más que haya subidas y bajadas debidas a coyunturas variadas, nadie duda que las criptomonedas jugarán un papel cada vez más protagonista en la economía mundial, y que su valor se seguirá apreciando a medida que se convierten en reserva de valor para más personas e instituciones. La llegada de fondos de inversión monetarios en Bitcoin y en Ethereum no hace más que afianzar la tendencia, dando entrada a más ahorradores que prefieren ver ese tipo de activos custodiados por un actor relevante en el entorno financiero (algo innecesario, pero que tiende a generar confianza en quienes no tienen todavía muchos conocimientos sobre su funcionamiento).



Al tiempo, veremos, cómo la cadena de bloques, además de servir para vehicular esas criptomonedas, se convierte cada vez más en el protocolo en el que se desarrollan más y más actividades. La Web3, en la que la confianza pasa a estar embebida en el protocolo del sistema, se hará cada vez más preponderante, y durante 2024 veremos a algunas grandes compañías ofreciendo servicios en ese entorno y contribuyendo a su popularización.