Las consecuencias de que Adobe no compre Figma

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Figma y Adobe: el fin del mito de la startup billonaria» (pdf), y habla de las posibles consecuencias del aparente fin de lo que se había convertido en un modelo de vida para muchos: crear una compañía y hacerla crecer con el dinero del capital riesgo, buscando que fuese adquirida por alguno de los líderes de la industria y terminar, en muchos casos tras haber distorsionado el mercado para crecer a toda costa gracias a las inyecciones artificiales de capital, convirtiendo en billonarios a sus creadores y a los inversores correspondientes.

Ese modelo, que durante un tiempo y sobre todo debido a la voluntad de no aplicar la legislación anti-monopolio en los Estados Unidos, se convirtió en prevalente y dio origen a algunas de las compañías más grandes de la actualidad, puede estar dando muestras de estar empezando a resquebrajarse. Que una compañía como Adobe, un líder absoluto en su segmento, desista de la adquisición de su competidor más importante, Figma, debido a que anticipa las dificultades que los reguladores van a ponerle, supone un varapalo ya no para la propia Adobe (que deberá pagar a Figma mil millones de dólares por la cancelación de la operación), sino para los emprendedores que crearon Figma y los inversores que apoyaron su crecimiento, y que esperaban ahora convertirse en billonarios tras la operación. La compañía consolidada habría sido la total dominadora de su industria, sin prácticamente posibilidad de tener competencia alguna.

Las interpretaciones son variadas: desde quienes opinan que esto va a provocar un grave daño al ecosistema emprendedor al retirar uno de los principales incentivos para crear una compañía, hasta quienes piensan que no es un caso representativo y que al modelo aún le queda mucha vida. En la práctica, lo que se deincentiva no es el ecosistema emprendedor, sino un tipo de emprendedor muy concreto que creía que «el truco» estaba en ilusionar a los capitalistas de riesgo, crecer muy rápido gracias a ese dinero aunque el modelo no fuese en absoluto sostenible ni saludable, y en la posibilidad de que el líder del mercado, al ver el ruido que estaban montando, optase por adquirirlos.

Un modelo básicamente burbujeante, basado en la abundancia de liquidez y en el crecimiento desmedido, que seguramente sea muy saludable que desaparezca, condenado a lo que fue una exuberancia irracional. A partir de ahora, nadie dice que una startup no pueda ser adquirida, sino simplemente que no deberá ser adquirida por el líder del mercado, porque eso implica una eliminación de la innovación y una consolidación de posibles monopolios: si una compañía líder puede, como han hecho algunas, comprar o copiar inmisericordemente todo modelo que le parezca interesante, resulta prácticamente imposible competir con ella, y el modelo es inherentemente poco saludable.

La legislación antimonopolio debe, como su nombre indica, proteger la competencia, no servir para que todo se consolide en un solo competidor. ¿Tuvo sentido que la FTC permitiese que Google pudiese adquirir Doubleclick en 2007, cuando se trataba de la compañía líder en publicidad de búsqueda comprando a la compañía líder en publicidad display? De aquellos polvos provienen los actuales lodos: un mercado publicitario distorsionado, perverso y que no interesa más que las pocas compañías que ejercen un poder omnímodo sobre él. Las adquisiciones, sobre todo las que llevan a cabo los líderes de las industrias, las carga el diablo. Mejor para todos que, a partir de ahora, utilicemos más el sentido común a la hora de decidir si reciben o no la bendición regulatoria.