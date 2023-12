La realidad de los combustibles fósiles

Lo peor de leer el acuerdo firmado por los países participantes en la COP28 es pensar en la cara de idiota que se te queda cuando ves lo que dice y piensas, por supuesto de manera errónea, que eso soluciona algo.

Mientras algunos se congratulan de que un documento emergido de una cumbre del clima incluya finalmente una frase en la que se dice que nos dirigimos hacia el final de los combustibles fósiles, así, sin ningún tipo de plazo ni compromiso, otros más pragmáticos hablan de lo que supone que, frente a un horizonte de demanda supuestamente más reducido en el futuro, la producción de petróleo y gas en el año 2023 haya sido la mayor de la historia, más del doble de lo producido hace una década, y que la industria del petróleo esté anunciando planes para nada menos que doblar su producción.

Poner frases en un papel cuando, en la práctica, no comprometen absolutamente a nada es un ejercicio completamente inútil. Se habla de eliminar los subsidios a las compañías productoras de petróleo como una parte clave de la acción climática, pero la realidad es que esos subsidios ascendieron a siete billones de dólares, pagados por numerosos países deseosos de ofrecer a sus ciudadanos combustibles más baratos, a pesar de que el G20 se comprometió a eliminarlos ya en el año 2009, y después en 2021 para cuadruplicarlos al año siguiente.

La realidad es que estamos, sin ningún género de duda, ante la industria más inmoral de la historia, una que es capaz de introducir en las conclusiones de una COP estupideces tan grandes como la necesidad de capturar dióxido de carbono o de incrementar la producción de hidrógeno como simples formas de garantizarse la continuación de los subsidios gubernamentales, o de asegurar que va a trabajar en la reducción de las emisiones de metano sin poner ningún tipo de objetivo cuantificable. Simplemente, poner palabras en un papel sin que ello suponga absolutamente nada más que comprar tiempo para seguir haciendo exactamente lo mismo que han hecho siempre. Es de una inmoralidad tan grande, que directamente ofende.

Pero cuando nos encontramos con una industria capaz de plantear semejante inmoralidad, no podemos olvidar lo que está al otro lado: una sociedad dispuesta a seguir comprando los productos de esta industria todo el tiempo que haga falta, simplemente porque les es más cómodo seguir haciendo lo que han hecho siempre, porque así creen que se ahorran algo de dinero, o porque no están dispuestos a asumir ni la más mínima incomodidad derivada del cambio porque, simplemente, no les da la gana. Ante la inmoralidad del que vende, está la inmoralidad de los que compran, de todos esos que directamente niegan la emergencia climática o todos aquellos que aunque no la nieguen, no están dispuestos a mover ni un dedo ni a hacer nada diferente para intentar contribuir a evitarla. Todos los que dicen eso de «total, para qué voy a hacer algo, si otros no hacen nada». Toda esa gente tan alucinantemente egoísta que no soy capaz de explicarme cómo pueden mirar a la cara a sus hijos sin sentirse como la peor escoria que ha caminado jamás por este planeta: «tranquilo, hijo… el planeta se te va a caer encima por mi puñetera culpa y por mi maldita inacción, pero eso me trae completamente sin cuidado, porque es más importante que yo pueda seguir apretando el acelerador y echando humo por el tubo de escape como si no hubiera un mañana». El petróleo es un líquido maloliente y asqueroso, pero qué le vamos a hacer… a ellos les gusta la gasolina.

Inmoralidad por todas partes. Entre todos la mataron y ella solita se murió. Asco, mucho asco. Yo ya hace mucho que hice mi parte: no uso petróleo ni gas, dentro de la medida de mis posibilidades. Me costó dinero e inversión, pero ya ves, no me ha pasado nada: ahora, de hecho, vivo mucho mejor y ahorro dinero, mientras muchos otros se dedican simplemente a mirar y a decir eso de «no, no es posible». Si todos los que tenemos posibilidades de cambiar lo hacemos, estaríamos como mínimo contribuyendo a que la pesadilla de los combustibles fósiles viese antes la luz al final del túnel. Pero no, el fatalismo y el «no se puede hacer nada» es mentalmente mucho más sencillo.

Sí, la industria del petróleo y los petroestados son una panda de inmorales. Si fuera directivo de una de esas compañías, no podría ni mirarme al espejo. Pero muchos, muchos otros son sus cómplices directos. A medida que, año a año, vayamos viendo cada vez más catástrofes climáticas y más desastres, no olvidemos eso.