SpaceX: convirtiendo la ciencia de cohetes en rutina

La compañía indiscutiblemente líder de la industria aeroespacial, SpaceX, ha roto su récord de lanzamientos en un año al llevar a cabo su misión número 62 en un período de doce meses, que serían 63 si contamos el muy breve y llevado a cabo en régimen de pruebas con su cohete Starship, que explotó en vuelo sobre el Golfo de México a los cuatro minutos, y que motivó una investigación por parte de la Federal Aviation Administration, que ya ha sido cerrada.

En total, los cohetes Falcon 9 o Falcon Heavy de la compañía han protagonizado un total de 270 lanzamientos, lo que permite imaginar las economías de escala y de aprendizaje que pueden generarse con semejante volumen de actividad. En total, en la primera mitad del año, SpaceX ha puesto en órbita nada menos que 447 toneladas de materiales, el 80% de todo lo que se ha lanzado en todo el mundo por toda la industria aeroespacial. Una compañía fundada en 2002 por una persona sin experiencia previa en el tema.

Antes de SpaceX, los lanzamientos de cohetes eran ocasiones especialísimas y muy poco frecuentes: cada lanzamiento era un proyecto nuevo, con diferente ingeniería y parámetros, que añadía experiencia a la compañía que lo llevaba a cabo únicamente de manera limitada. Ahora, SpaceX pretende llegar a los diez lanzamientos mensuales a finales de este año 2023, con el objetivo de alcanzar los doce mensuales en algún momento del año próximo. Empieza a recordarnos a aquella base que aparecía en la película Gattaca, en la que se veía una actividad de lanzamientos constante.

La reutilización es otra de las claves para mantener esa actividad y generar, además, una enorme ventaja en costes con respecto a sus competidores. Antes de la llegada de SpaceX, pensar en reutilizar componentes era prácticamente anatema, además de enormemente complicado o incluso imposible debido a la variabilidad entre misiones. Ahora, la compañía ha conseguido romper su récord en este sentido: algunos de sus propulsores han sido utilizados ya dieciséis veces, y los ingenieros han extendido su vida útil hasta los veinte lanzamientos.

Llevada por estos logros, la NASA contrata cada vez más misiones con la compañía, y ha convertido su cohete más grande, el Falcon Heavy, en un participante cada vez más incontestable. La razón es muy sencilla: NASA es una compañía pública, y contratar con SpaceX ahorra mucho dinero con respecto a sus competidores. Básicamente, un razonamiento impecable: quien hace una cosa muchas veces, termina haciéndola mucho mejor. SpaceX ha convertido aquella cosa tan complicada que llamábamos rocket science, una frase que los norteamericanos utilizan para implicar que algo es muy complejo, en prácticamente una rutina que son capaces de repetir de manera constante. Y con ello, han cambiado completamente la relación entre el hombre y el espacio, y la han dotado de un potencial brutal del que estamos aún tan solo rascando la superficie.

This article is also available in English on my Medium page, «How Space X is turning rocket science into routine»