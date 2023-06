Entrevista en Medium

Jon Gluck me hizo una entrevista para la sección «Meet the author» de Medium con el título «How one business school professor and AI expert uses Medium to share his ideas, build a following, and raise his professional profile«, y la publicó ayer.

Medium es, sin duda, una de las plataformas que más valor me aportan como autor. Llegué a ella en 2013 poco después de ser anunciada, debido simplemente a que era un proyecto lanzado por Ev Williams, un emprendedor tecnológico cuyos dos proyectos anteriores, Blogger y Twitter, me habían encantado y habían provocado grandes cambios en mi forma de trabajar y se habían convertido en elementos fundamentales de mi trabajo como comunicador y divulgador tecnológico. Con el tiempo, pasé de ser un simple seguidor y usuario de las plataformas que creaba, a tener la posibilidad de intercambiar mensajes con él o incluso pedirle que me escribiese un testimonial para uno de mis libros.

El caso de Medium es especialmente interesante. Nacida como una plataforma de blogging completamente minimalista, con un esquema de trabajo que facilita muchísimo el centrarse en el contenido y hacerlo todo facilísimo para el autor, evolucionó para proponer un modelo de suscripción para personas que valoran no tener que andar bloqueando o apartando la publicidad a cada momento, un modelo que, además, funciona fantásticamente bien a nivel de SEO y de difusión. Cuando empecé, tenía claro que posicionar la publicación de mis contenidos en inglés iba a ser algo más complejo que en castellano, simplemente porque en castellano contaba con un importante seguimiento debido al hecho de haber sido, en su momento, uno de los primeros creadores de contenidos que publicaba con regularidad. En inglés, obviamente, hay muchos autores que publican contenidos de análisis tecnológico, y muchos de ellos son mucho mejores que yo o tienen mucho mejor acceso a datos, a pruebas de producto o a interlocutores interesantes.

Sin embargo, tengo que decir que Medium funcionó fantásticamente bien, y se convirtió rápidamente en la suscripción que más valoro de todas las que tengo – y no son pocas. Lo que pago todos los meses no tiene ningún punto de comparación con el valor que Medium me genera mes a mes, con la rentabilidad que me ofrece a la hora de posicionarme internacionalmente, o con las oportunidades editoriales que me ha conseguido. Mantener un flujo constante de contenidos en inglés fue una decisión que en su momento tomé gracias a la presión que ejercía la institución en la que trabajo, IE University, que tenía una actividad cada vez más internacional y menos restringida al ámbito español o hispanoparlante, pero que rápidamente se probó como una gran idea.

Actualmente, tengo en Medium más de cincuenta y cinco mil seguidores, y algunos de mis artículos han conseguido ponerme en el radar de publicaciones internacionales de todo tipo, además de permitirme ofrecer una plataforma para que mis alumnos puedan acceder a las colecciones de enlaces convenientemente escogidos que les ofrezco para analizar los casos que discutimos habitualmente en clase. Para un académico, la propuesta de valor de Medium es impresionante, porque además de ofrecer visibilidad, tiene también la opción de utilizar los enlaces de amigo para compartir contenidos de forma abierta, sin muros de pago ni necesidad de estar suscrito. La forma en la que comparto mis artículos en redes sociales o el enlace que coloco a la versión en inglés de cada artículo al final de cada uno de ellos en mi página en español sigue siempre ese protocolo, para evitar que el acceso se restrinja únicamente a los suscriptores de Medium.

Además, Medium es una muy buena plataforma de acceso a información. Recibo su newsletter diaria todas las mañanas, y el contenido, seleccionado de acuerdo con mis intereses, me aporta un gran valor y me genera muchas ideas interesantes sobre las que trabajar. La comunidad de autores de Medium es francamente buena, y lo es no solo en los temas en los que trabajo habitualmente, sino en muchos otros.

En resumen, una gran experiencia y una plataforma con la que espero seguir colaborando durante mucho tiempo.