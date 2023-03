La era de los asistentes personalizados

La compañía de origen ucraniano Grammarly, que lleva desde hace casi catorce años ayudando a las personas (entre otros, muchos de mis estudiantes en IE University que provienen de medio mundo y hablan inglés como segunda lengua) a escribir correctamente en inglés con asistentes ortográficos, gramaticales, de puntuación, etc. y funciones adicionales como la detección de plagio, acaba de presentar un asistente generativo de texto similar a ChatGPT que permite al usuario crear textos escritos en cualquier contexto tras unas sencillas instrucciones.

Grammarly es una herramienta de corrección gramatical y ortográfica que utiliza tecnología de procesamiento del lenguaje natural para identificar errores en textos y proporcionar sugerencias para mejorar la gramática, el estilo y la claridad. Se puede utilizar en varios contextos, como la escritura académica, profesional o personal, y está disponible como extensión de navegador, como aplicación de escritorio o como aplicación móvil. Para muchas personas, Grammarly es una herramienta útil para mejorar su escritura y comunicación en inglés.

Pero lo verdaderamente interesante del asistente que Grammarly acaba de presentar, llamado GrammarlyGO, es que dado que la funcionalidad de Grammarly está disponible, en forma de menú contextual, en prácticamente cualquier entorno, y de forma rutinaria inspecciona todo lo que el usuario escribe para poder proponer sus correcciones, la base de datos del Large Language Model pre-entrenado estará parcialmente basada en los textos del propio usuario, con lo que será capaz de generar textos adaptándose a su estilo personal.

Será, básicamente, como tener funcionalidades muy similares a las de un ChatGPT pero personalizadas y adaptadas a la forma habitual de escribir y expresarse del usuario, al que se podrá pedir que conteste un correo, que escriba un documento, que publique algo en una red social o muchas otras cosas, asegurando por un lado que el uso del inglés es correcto y que no hay errores tipográficos, ortográficos o gramaticales; y por otro, que el estilo utilizado, el tono, la elección de palabras, etc. se asemeja razonablemente al que el usuario suele utilizar habitualmente.

A medida que las barreras de entrada para el desarrollo de este tipo de algoritmos y de otros comienzan a reducirse, cabe esperar que este tipo de aplicaciones se convierta en tendencia: asistentes capaces de llevar a cabo una funcionalidad determinada, pero entrenados parcialmente con los datos generados por el propio usuario, lo que permite obtener contextualizaciones muy interesantes y adaptadas a las necesidades de cada persona o función. No he tenido oportunidad de probar aún GrammarlyGO, que no estará disponible hasta dentro de unos meses, pero el razonamiento de incorporar al entrenamiento del algoritmo una serie de materiales generados por el propio usuario me parece que puede tener todo el sentido del mundo.

Parece altamente probable que los asistentes generativos como ChatGPT evolucionen hacia un nivel de personalización cada vez más elevado. En la medida en que se recopila más información sobre los usuarios y se mejora la capacidad de los modelos de procesamiento de lenguaje natural, se pueden crear asistentes más personalizados y precisos. De hecho, los asistentes generativos actuales que utilizan modelos de interacción conversacionales ya tienen cierto nivel de personalización, ya que pueden aprender de las interacciones con los usuarios y adaptarse a su forma de hablar y expresarse. En el futuro, se utilizarán técnicas más avanzadas de machine learning y aprendizaje profundo para mejorar aún más la personalización de la experiencia del usuario.

Además, es también probable que se integren datos personales de los usuarios, como sus preferencias, historial de búsquedas y comportamiento, con el fin de proporcionar respuestas más precisas y personalizadas. En este sentido, la personalización puede ser una herramienta valiosa para mejorar la experiencia del usuario y hacer que la interacción con los asistentes generativos sea más natural y efectiva.