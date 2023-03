Driving on sunshine…

Esto es justo lo que necesitaba: Tesla incorpora una nueva opción a su app con mucha más información sobre la batería del vehículo, y que permite definir no solo el nivel y la intensidad en amperios con la que se desea cargar, sino además, la posibilidad de cargarlo con la energía solar excedente generada por los paneles solares durante el día.

La opción se denomina «Drive on sunshine«, y proporciona una prestación que los que tenemos no solo un vehículo eléctrico, sino además instalaciones domésticas que incluyen paneles solares y baterías adicionales: hasta ahora, el planteamiento era únicamente manual, y aunque no dejaba de ser razonablemente cómodo al poder hacerlo desde la app, resultaba relativamente laborioso: en invierno, cuando los niveles de autosuficiencia de la vivienda están generalmente por debajo del 50%, lo habitual es simplemente programar la carga a partir del momento en que comienzan las horas de tarifa valle, y cargar la batería al máximo de lo que admite la instalación doméstica, en mi caso a 25A. Pero en primavera o verano, a medida que la duración del día comienza a alargarse y cuando la aerotermia deja de suponer un gasto significativo, la autosuficiencia es prácticamente del 100%, y es habitual encontrarse durante el día con la batería ya completamente cargada e intentando aprovechar los excedentes en lugar de simplemente verterlos a la red, algo que hay que hacer manualmente y no solo controlando los tiempos, sino también regulando la intensidad de carga (si lo pones a cargar a máxima intensidad durante el día, cuando estás generando otros consumos, es posible que excedas el límite de tu instalación).

Dado que la app de Tesla permite cambiar la intensidad de carga en cualquier momento entre el mínimo, 5A, y el máximo que admita la instalación en intervalos de un amperio, ofrecía ya un control razonablemente fino del proceso de carga, pero era preciso llevarlo a cabo manualmente. La batería adicional del domicilio, a esos efectos, figura en el sistema como un electrodoméstico más mientras se está cargando, lo que hace que la carga del vehículo se produzca cuando el consumo de la casa no demande toda la energía generada por los paneles y la batería ya se haya cargado completamente.

Disponer de un sistema que pueda llevar a cabo esa función de forma automatizada puede ser francamente conveniente, sobre todo considerando que es una funcionalidad que utilizas casi constantemente. La sensación de tener un vehículo eléctrico, cargarlo en verano íntegramente con energía generada por tus propios paneles solares y salir de casa todos los días con la batería cargada (o al 80%, que es el nivel al que solemos cargarla nosotros salvo cuando hacemos algún viaje) es francamente agradable.

Algunos cargadores, como los de Wallbox, incorporan prestaciones inteligentes que permiten configurar la carga para que se lleve a cabo cuando hay excedentes. Otras compañías, como Huawei en su línea FusionSolar, proponen incluso el uso de un asistente inteligente, Emma (AI Energy Management Assistant), que lleva a cabo funciones avanzadas de balanceo para optimizar de manera automática la carga de dispositivos como el automóvil, la batería o el sistema de respaldo (para que no te quedes sin luz si se interrumpe el suministro). Seguramente terminaré también probándolo, dado que tanto mi inversor como mi batería son también de Huawei. Funciones avanzadas que pueden monitorizarse de manera muy sencilla desde el smartphone – la de SmartSolar es una de las apps que suelo mantener abiertas en todo momento – y que apelan a todos aquellos que tienen la posibilidad de aprovechar la energía del sol para reducir su dependencia de la red eléctrica, reducir su factura y, por supuesto, también sus emisiones.

This article is also available in English on my Medium page, «Driving on sunshine…»