¿Prohibir TikTok?

Una coalición de representantes parlamentarios norteamericanos que incluye republicanos y demócratas parece acercarse cada vez más a la idea de una prohibición total de TikTok en los Estados Unidos que incluiría su retirada de las tiendas de aplicaciones de Apple y Android.

La idea, que seguiría a la reciente prohibición de la app en muchos campus de universidades y en los dispositivos que son propiedad de agencias gubernamentales, sigue la presión creciente que experimenta en la Unión Europea y, sobre todo, el precedente de su prohibición total en un país enorme como India hace ya dos años y medio.

Después de todo, hablamos de una app que ha hecho todos los méritos posibles para ganarse tal destino: además de poner los datos de los usuarios extranjeros directamente en manos del gobierno chino y ser utilizada específicamente para espiar a periodistas occidentales, hablamos de una app que idiotiza sistemáticamente a toda una generación, que se dedica a la promoción de contenidos perjudiciales con una frecuencia asombrosamente elevada y con control total por parte de sus gestores: cada vez que lo estiman oportuno, alguien en TikTok le da a un botoncito mágico, y convierte en viral cualquier cosa. Y todo ello, mientras consigue convertirse en una fuente de noticias y en un motor de búsqueda para los jóvenes, y en China, en cambio, se dedica a la promoción de contenidos educativos y culturales.

Mientras el CEO de TikTok se prepara para comparecer ante un comité del Congreso de los Estados Unidos el próximo marzo, el futuro de la app nunca ha estado menos claro. Pero por otro lado, por mucho que sepamos que TikTok entrega los datos de sus usuarios al gobierno chino y que incluso sea el propio gobierno chino el que decide qué ven los usuarios de TikTok, estamos ante cosas que otras muchas apps han hecho anteriormente: espiarnos, proporcionar nuestros datos a gobiernos, y tomar decisiones por nosotros sobre el contenido que debemos ver. De acuerdo con que las anteriores no eran chinas y esta sí, pero para justificar unas medidas extraordinarias, deberíamos también requerir unas pruebas extraordinarias. Aunque China sea, como tal, un país que prohibe terminantemente el uso de redes sociales extranjeras a sus ciudadanos…

Mientras tanto, podemos aconsejar a los usuarios qué hacer, podemos recomendarles que no den permiso a la app para que vea sus contactos , que utilicen una cuenta razonablemente anónima o incluso que lo usen para ver contenidos pero sin tener cuenta, que bloqueen los permisos a TikTok para que no haga tracking fuera de la app, o incluso que la borren, pero pasar de ahí a la posibilidad de que un gobierno decida prohibir la app es, posiblemente, otra cosa.

¿Qué implica, para una generación de usuarios que han hecho de una basura de app como TikTok su seña de identidad, que venga el gobierno de su país y la prohíba? Posiblemente, un impulso importante para su popularidad: la app se convertiría en prácticamente «clandestina», sus usuarios empezarían a circular ficheros para instalarla al margen de la tienda de aplicaciones oficial, y se generaría un importante sentimiento de desafección con el gobierno de su país en concreto y con la política en general.

¿Puede hacerse? Posiblemente: que Donald Trump no fuese capaz de hacerlo porque era un incompetente y un impresentable rodeado de incompetentes y de impresentables no quiere decir que no pueda hacerse. Pero ¿hay voluntad política para hacerlo y para cargar con las consecuencias de ponerse en contra a toda una generación de votantes jovenes? ¿Sería una decisión razonable, mesurada o aconsejable? ¿Llegaremos a ver TikTok prohibida en algún sitio más que en India?

