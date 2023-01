La basura de una persona es el tesoro de otra

Una compañía fundada entre otros por Matt Rogers, co-fundador y diseñador de Nest y anteriormente en Apple, propone en su nueva compañía que separemos nuestros restos de comida en un cubo especial que los trata, los tritura, los deshidrata y les elimina los olores para dejar simplemente un polvo que mantiene su capacidad nutritiva, y los recoge a domicilio para que sean utilizados como alimento en granjas avícolas.

La aproximación es muy distinta de la habitual, que propone simplemente que separes y deposites los restos orgánicos en un contenedor específico que los lleva a un vertedero, o incluso de la siguiente en sofisticación, que avanza en la idea del compostaje para su uso en cultivos o jardines: la compañía parte de una idea fundamental, que es la de que la comida no es basura, y propone que esa comida sea reutilizada en otro punto de la cadena alimenticia, como nutrición animal.

La compañía se llama Mill, pero lo que realmente me llama la atención de ella no es el desarrollo tecnológico de un cubo capaz de tratar los restos de comida de manera adecuada para que retengan sus nutrientes y no generen olores, sino que proponga que sus usuarios paguen una cuota mensual de $33 que incluyen el cubo, para que esos restos de comida deshidratados y triturados, que tienes que ir depositando en una caja, sean recogidos y llevados primero a la compañía, en donde se elimina todo posible resto de vidrio, metal o plástico y se pasteuriza, y posteriormente a las granjas avícolas en las que serán utilizados como alimento.

El usuario, a cambio del esfuerzo adicional que supone llevar a cabo una separación más minuciosa y mantener una caja en su casa en la que almacena el producto, no recibe nada. Simplemente, la satisfacción de estar contribuyendo a evitar una emisiones de dióxido de carbono que inevitablemente se producirían en los vertederos, la de no contribuir a agravar el problema del exceso de residuos, y la de dar a los restos de su comida un valor que vuelve a la cadena alimenticia.

La compañía ha obtenido cien millones de dólares de inversores como Google Ventures, Breakthrough Energy Ventures, Energy Impact Partners, Lowercarbon y Prelude Ventures, y su fundador afirma que se trata de una inversión de trabajo para los próximos veinte años de su vida, no simplemente un proyecto de cinco años para venderlo a Google como ocurrió en el caso de Nest.

Obviamente, la idea no es para todo el mundo: a pesar de la concienciación social que pueda estar surgiendo a lo largo de los últimos años en torno al problema medioambiental, la idea de pagar sin que te den absolutamente nada a cambio más que una cierta satisfacción por la reducción de tu huella de carbono medioambiental puede que no sea fácil de asimilar por el mercado. Después de todo, ni siquiera te están evitando un problema o una molestia, dado que podrías seguir disponiendo de tu basura como lo has hecho habitualmente, sino incluso generándote una obligación más: la de tratar esos restos de una manera específica, guardarlos hasta llenar con ellos una caja, y contactar con la compañía para planificar su recogida.

Pero por otro lado, es posible que tenga su público en determinados mercados del mismo modo que se ha asentado la idea de inversores que invierten predominantemente en proyectos destinados a reducir la huella de carbono o a obtener impactos medioambientales importantes , y que la compañía pueda lograr establecer una posición de viabilidad en base a esos clientes fieles que entienden la idea de que la comida no debería ser tratada como un residuo, sino como algo con valor que puede y debe ser reutilizado, y no simplemente convertido en basura.

Sin duda, un nivel más en la concienciación social, pero que a un precio de $33 al mes – probablemente justificados considerando los costes de manipulación – no sería extraño que encontrase ciertas barreras de adopción. Veremos cómo les va.