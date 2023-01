De cómo las plataformas terminan siendo una basura…

El pasado 21 de enero, Cory Doctorow escribió un artículo largo en su página titulado «Tiktok’s enshittification«, básicamente y en traducción libre, cómo TikTok se está yendo ido a la mierda. Pero no es un artículo específico sobre TikTok, sino más bien general, sobre un patrón de comportamiento que ha ido afectando, una por una, a todas las plataformas a medida que se desarrollan, que sus compañías salen a bolsa, y que van teniendo una presión mayor por los ingresos.

Lo leí ese mismo día porque estoy suscrito a las actualizaciones de Cory desde hace tiempo inmemorial, y me pareció un muy buen artículo, sobre todo porque sintonizaba no solo con mis tesis sobre la evolución de TikTok, sino que iba mucho más allá: aplicaba el razonamiento a otras plataformas como Amazon, Facebook o Twitter, y con ello, me llevaba a evocar experiencias pasadas que he vivido en primera persona, con protagonistas que conozco y tienen cara y ojos, en empresas como esas o como Yahoo!, o Google, o algunas más.

Desde entonces, el artículo ha sido re-publicado en Wired, el término enshittification se ha convertido en palabra de la semana, ha sido comentado por personas como Mike Masnick o Jason Kottke, lo he recomendado en clases y conferencias y hasta se ha hecho moderadamente viral, algo poco habitual en un artículo analítico de ese tipo y con esa longitud, pero que es un tratamiento que realmente merece: cuantas más personas entiendan este aspecto de la ambición humana y cómo las compañías que en un momento dado nos encantaron se convierten en una basura que no nos queda más remedio que odiar, mejor. Así que me ha parecido adecuado recurrir al multiversionado emoji de la caca con ojos para recomendar a mis lectores que se lean el artículo en cuestión, porque realmente vale la pena.

¿Cuál es la tesis fundamental del artículo? Básicamente, que las plataformas mueren cuando van pasando de, originalmente, ser buenas para sus usuarios, a abusar de sus usuarios para mejorar su propuesta de valor para sus clientes comerciales, para después terminar abusando de esos clientes comerciales para capturar todo el valor para ellos mismos, momento en el que mueren.

Así de simple, pero también así de cierto. Cory aporta ejemplos como Amazon, que comenzó siendo una tienda online fantástica para terminar siendo un infierno de anuncios en los que engaña a sus usuarios y también a las compañías que quieren vender sus productos en su plataforma; o Facebook, que pasó de ser una red social para saber qué hacían nuestros amigos para terminar siendo un mezcladillo indecente de anuncios, noticias y basura variada destinada a mantenerte más tiempo ahí al precio que sea, mientras engaña a sus anunciantes para que crean que la publicidad que hacen llega exactamente a los usuarios a los que ellos quieren.

Verdad verdadera. Y además, rigurosamente comprobada a lo largo del tiempo: lo pude ver en su momento con Yahoo!, una compañía que conocí cuando era encantadora y preocupada de mantener una buena propuesta de valor para sus usuarios, y que terminó convertida en una grotesca e irreconocible caricatura de sí misma. Lo vi con Google, que traicionó todos y cada uno de los elementos de su misión original para terminar siendo un imperio destinado a que confundas sus anuncios con sus resultados y a poder perseguirte implacablemente por todo lo largo y ancho de la web. Y con Facebook, por supuesto, de la que no voy a escribir porque ya he escrito bastante. En todos esos casos y en muchos otros, no me he limitado a verlo y a sufrirlo: he tenido la oportunidad de analizarlo y discutirlo en clase a lo largo de los años, en una secuencia que puedo evocar casi como si fuera en cámara lenta. En todos los casos, comenzando con análisis positivos que hacían referencia a lo interesante e innovadora que era la compañía, y terminando un tiempo después con todo tipo de críticas. En muchos casos, y dado que escribo todos los días y nunca borro ni modifico nada, se puede seguir perfectamente esa evolución aquí.

El artículo de Cory, decididamente, me tocó una fibra sensible: la de ir leyendo y encontrando no solo que tiene razón, sino que además, describe cosas que has vivido. No solo que has vivido, sino que has vivido con reiteración, una y otra vez. Cómo personas supuestamente inteligentes han ido convirtiendo ideas buenas en basura, seguramente haciéndose indecentemente ricos en el proceso, pero sin duda, destrozando su creación original y convirtiéndola en una caricatura de sí misma, de todo lo que defendían tan solo unos años antes.

Profundamente pesimista a fuerza de nada más y nada menos que ser realista. Prácticamente existencial. Pero en cualquier caso, muy recomendable.